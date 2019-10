Jaromíru Jágrovi došla trpělivost: Vy, exredaktore ČT, nemáte právo nikoho soudit

Hokejista Jaromír Jágr se rozhodl poslat vzkaz marketérovi a exredaktorovi České televize Janu Hrubešovi, který se do něj navážel na sociálních sítích za to, že včera přijal medaili Za zásluhy I. stupně z rukou prezidenta Miloše Zemana. „Vy, exredaktore ČT, nemáte právo nikoho soudit, to má jen Bůh – a to vy, jak jsem si přečetl váš názor, rozhodně nejste!“ reagoval Jágr na ostrou kritiku od Hrubeše, jenž jej předtím označil za „mizerného člověka“.

Hrubeš v kritice Jágra následně pokračoval i v diskusi pod svým příspěvkem. „On má moc jako málokdo. Měl by mít odpovědnost. Kdyby tu hradní šarádu odmítl, hodně by jim nařízl větev. On ale zklamal. Na celé čáře,“ napsal.

To, že jej Hrubeš označil za „mizerného člověka“, hokejistu dosti rozlítilo, a na Instagramu se tak Jágr vůči kritice od bývalého redaktora ČT patřičně ohradil. „Vy, exredaktore ČT, nemáte právo nikoho soudit, to má jen Bůh – a to vy, jak jsem si přečetl váš názor, rozhodně nejste!“ uvedl v instastories hokejista.

To, že jej Hrubeš počastoval jako „mizerného člověka“, pak Jágr nepochopil a tázal se jej, jestli jej vidí takto jen kvůli tomu, že si převzal ve Vladislavském sále spolu s dalšími osobnostmi státní vyznamenání. „Proč? Protože jsem si převzal státní vyznamenání, které věřím, že si zasloužím,“ ptal se. A závěrem pak Jágr vůči kritikovi dodal: „Bůh vám odpusť.“

Jágr již předtím svým fanouškům vzkázal, že nechce, aby mu lidé záviděli. „Nechci, aby mi lidé záviděli. Nedostal jsem něco, co nikdo jiný nemá. Má to asi 20 sportovců,“ podotkl. Tvrdí také, že medaili nedostal za letošní návštěvu Číny, kde byl ve výpravě prezidenta Zemana, za niž si již také slízl mohutnou kritiku. „Odjel do Číny a dostává to kvůli tomu... je to nepříjemné, ale je to jejich názor. Mně se to nelíbí a chci to uvést na pravou míru,“ hájil se Jágr.

Jaromír Jágr byl hlavou státu oceněn už podruhé. Před deseti lety dostal medaili Za zásluhy. Ze sportovní oblasti vybral Zeman kromě Jágra také třeba motocyklového závodníka Libora Podmola nebo Elišku Junkovou, legendární československou automobilovou závodnici.

Není to poprvé, co se Jaromír Jágr o sobě dozvěděl, že je servilní přítel mocných, případně dokonce „hokejová guma“, jak mu vzkázal Miroslav Kalousek.

Nejvíce to schytal, když přijal čestnou funkci ambasadora olympijského hokejového turnaje. Ten se totiž za dva roky bude konat v Číně a Jágrovo chování bylo kvalifikováno jak schvalování tamního režimu, což je dnes v některých kruzích nepřijatelné. Například režisér Jan Hřebejk mu vytýkal, že se finančně zajistil na demokratickém Západě a teď mu to odmítá vrátit a místo toho podporuje diktaturu a stojí po boku „opravdových kreatur“.

„Tohle je absolutní selhání a nedostatek lidské slušnosti, osobní integrity a charakteru. Nejhorší prostituce. Od údajně věřícího člověka. Naprostá stoka,“ rozčiloval se Tomáš Etzler, bývalý redaktor CNN a ČT.

