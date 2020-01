Jde i o Zemana. Lidé nevěří, že se všem měří stejně. Pekarová Adamová naznačila vážnou věc

Adamová na úvod shrnula své dojmy ze své před krátkou dobou nabyté funkce předsedkyně strany a zmínila, že jí nová funkce baví. Přináší to ovšem i náročné změny v týdenním programu a kromě nových povinností se Adamová snaží, aby byla každé pondělí i hostem v jednotlivých regionech republiky a chce se setkávat se svými podporovateli přímo v místech jejich bydliště. „Oni za námi jezdí třeba na demonstrace tady na Letnou do Prahy, tak já zase myslím, že bychom měli my politici vyjet mezi ně,“ řekla.



Markéta Pekarová Adamová získala ve volbě předsedy strany 96 hlasů ze 177, tedy 53,9 procenta hlasů. Poražený Czernin, následně ve volbě 1. místopředsedy obdržel 162 ze 176 hlasů.



Sama jako nejdůležitější prioritu strany spatřuje oblast ochrany životního prostředí a proevropské zaměření včetně usilování o přijmutí eura. Také poukázala na nutnost budování kvalitního školství a zlepšení podmínek živnostníkům. Chce se též věnovat „nápravě“ důvěry v právní stát. To se dle ní týká i dnešního prezidenta Miloše Zemana. Lidé si prý nejsou jisti, že se dovolají spravedlnosti a že „všem bude měřeno stejně“.



Za to, že je TOP 09 „nejzelenější“ stranou v Parlamentu, je Pekarová Adamová šťastna. Sympatizuje s klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou, jejíž aktivita prý není pro posměch. „Myslím, že je to strašně jednoduché někoho zkritizovat z gauče a říct: ‚Jí je sedmnáct, co ona o světě ví,‘ a tak dál. Ale vlastně je obdivuhodné, do jaké míry byla schopná u mladé generace toto téma zpopularizovat, zviditelnit, jak za ní jdou,“ řekla. Dodává, že je „obdivuhodné“, že se Greta zvládá i přes svůj zdravotní handicap angažovat.



Zmínila i myšlenku, že by se „roztříštěné“ opoziční strany „od středu napravo“ měly spojit. Ztotožnila se tak i s názorem aktivistů ze spolku Milion chvilek, kteří podobnou myšlenku o spojení opozice již dříve pronesli. Shodnout by se dle ní TOP 09 zvládla s hnutím STAN, s KDU-ČSL, s ODS. A v některých věcech má být TOP 09 schopna spolupracovat i s Piráty: „Já se tomu nebráním, byť oni ústy některých svých představitelů říkají, že máme zaniknout,“ pronesla. Pirátům dle Adamové mohou přebírat voliče oni například kvůli tomu, že mají „lepší zelený program“.

Celkové spojení do voleb se STAN, KDU-ČSL, ODS a Piráty ale příliš reálně nevidí. Připomenula, že Piráti o něco podobného nestojí a ODS z toho také není „úplně nadšená".

