Jdi do hajzlu! Válka na Praze 6. Piráti řízli do starosty Koláře. A ten se s nimi nemaže

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) se s tím nemazal. V rozhovoru pro Forum24.cz Pavla Šafra označil Piráty za „dětinskou bandu neschopnou polemiky“. Piráty tím notně rozzlobil. Rozzlobil je dokonce tolik, že brzy přešli do protiútoku. Padla i slova „jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu“.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář to vzal od podlahy a ostře se pustil do celé opozice. Ta je na tom podle jeho názoru tak špatně, že je vlastně v troskách. Přišel proto čas postavit zcela novou stranu a vzít si z trosek těch starých to nejlepší.

Velmi kritický byl i vůči Pirátům. Kolář je má za „dětinskou bandu“.

Opozici doporučil prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) zcela ignorovat a nastolovat vlastní témata. Třeba turecký útok na severu Sýrie, který však musí být podán tak srozumitelně jako Babišovy koblihy.

A pak došlo na Piráty.

Anketa ,,Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku," řekl o novinářích ČT Zaorálek. Řekl to správně? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2500 lidí

„Piráti jsou taková zvláštní neuchopitelná banda, která se s námi, pravda, v některých tématech potkává, ale obávám se, že to je jen v oblasti zahraniční politiky, a to ještě jenom zčásti. Těžko se mi o tom mluví, je mi 35, ještě jsem toho nezažil tolik, abych mohl někoho poučovat, ale Piráti se chovají jako děti, které dostaly hračky, s nimiž si nevědí rady,“ doplnil na konto Pirátů.

K tomuto názoru ho prý dovedlo chování Pirátů na Praze 6. Místo slušného pozdravu prý neustále vykřikují hesla o transparentnosti.

„Mluvím o Pirátech na zastupitelstvu městské části. A s těmi nemá smysl polemizovat. Mají jen své mantry, které opakují. Řeknete jim ‚dobrý den,‘ a oni na vás začnou křičet ‚co jste si to dovolil nám říct ‚dobrý den‘, není to transparentní, není to projednané s veřejností, neproběhla na to participace, vy k tomu lžete, něco jste zatajil a do toho jste ukradl, během toho, co jste řekl ,dobrý den‘, pět milionů korun‘,“ nešetřil Piráty.

Piráti z Prahy 6 označili Kolářova slova za „fabulace a lži“. „Pokud jde o slušné vychování, tak všichni naši zastupitelé, členové komisí či výborů dosahují standardů, o nichž si někteří spolupracovníci starosty mohou nechat jen zdát,“ vypálili opoziční zastupitelé.

Ale to ještě nebylo všechno.

„Míru slušnosti v kruzích starosty skvěle ilustruje jeho ‚bílý kůň‘, již bývalý předseda ve společnosti SNEO, Fiedler. Ten, který na pozdrav ‚dobrý den‘ od zastupitele Jiřího Hoskovce odpověděl „jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu‘. Takže děkujeme starostovi za názor a posíláme klíčenku,“ zaznělo ještě od Pirátů.

Psali jsme: „To je průser, řekl jsem si...“ Ondřej Hejma uvolněně o ČT a primátoru Hřibovi. A socha Koněva? Vtipné srovnání EU se rozpadá, tvrdí Bašta VIDEO Starosta Kolář mluvil o hnusu z Hradu. A mezitím pod okny: Rudý sajrajt do Ruska. Za to tričko by vás měli zatknout Z jednání s Číňany jsem odešel. Zaorálek shodil bombu. A pustil se do Rusů kvůli Koněvovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.