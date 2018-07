Je Dalibor Janda živelná katastrofa? Markéta Šichtařová nevěřícně zírá, co se dá v této zemi provádět s veřejnými penězi

Na blogu serveru iDnes.cz se ekonomka Markéta Šichtařová rozepsala o tom, jak strašný vliv na nás mají dotace. Dokazuje to prý mimo jiné i případ z března tohoto roku. Zpěvák Dalibor Janda tehdy uspořádal koncert v Lucerně. Koncerty se většinou hradí ze vstupného. Jenže tady to bylo jinak. Část nákladů uhradily Středočeský kraj vedený Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) a Olomoucký kraj vedený Ladislavem Oklešťkem (ANO). Kraje poslaly celkem 260 tisíc. Podle Šichtařové ani omylem není v pořádku, když kraje posílají dotace na nějaký koncert. Zvláště ne, když Středočeský kraj vzal tyto peníze z fondu určeného na řešení živelních katastrof.

„Zrovna tak mi není jasné, jak to myslel Středočeský kraj, když svých 200 tisíc použitých z fondu na zmírnění následků živelních katastrof ve prospěch koncertu vysvětluje marketingem a zviditelněním. Nějak se mi nechce věřit, že souvislost by byla v tom, že Janda je takovou katastrofou, že je možno ji považovat přímo za živelnou, tudíž Středočeský kraj musel vynaložit dost peněz na zviditelnění tohoto rizika. Já tedy neumím posoudit umělecké kvality pana Jandy – ale fakt, že by byl živelnou katastrofou...? To snad probůh ne, tomu fakt nechci věřit. Má to tedy jen dvojí vysvětlení. Buď jsem ducha totálně mdlého, když nepobírám souvislost mezi Jandou – živelnou katastrofou – zviditelněním, anebo to jsou kecy,“ napsala Šichtařová.

Obratem dodala, že by kteříkoli umělci byli hlupáci, kdyby nevyužili příležitosti, která se jim nabízí, a nevzali si peníze. Větší vina je na úřednících, kteří dotace nabízejí, ale oni podle ekonmky v podstatě jen využívají příležitostí uplatnit svou moc a rozdělují dotace jak je napadne. Podstata zla tkví dle názoru ekonomky v dotacích samotných.

„Problém není v úředníkovi. Tak jako příležitost dělá zloděje, tak taky úřad dělá úředníka. A úředník zase bere lidem peníze a ničí je. Ne proto, že by byl tak zlý nebo tak hloupý. Ale prostě proto, že systém je tak nastavený. Dotace jsou tak nastavené. Dotace jsou čiré zlo. To dotace jsou ten problém! Dotace zrušit!“ uzavřela dáma.

autor: mp