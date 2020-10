Je Trump ještě schopný vládnout? Pelosiová chce prověřit jeho způsobilost

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 12175 lidí



Osmdesátiletá politička tvrdí, že má velké obavy o prezidentův současný stav. Podle ní se od chvíle, kdy se začal léčit s koronavirem, chová nepříčetně a někdo by ho měl prohlédnout.



Nebrání jí v tom ani fakt, že do měsíce vyvrcholí americké prezidentské volby. „Tohle není o prezidentu Trumpovi, ten bude čelit verdiktu od voličů. Ale ukazuje nám, že je potřeba vytvořit proces pro budoucí prezidenty,“ uvedla Pelosiová. Zřejmě tak chce mít určitou „pojistku“ v případě, kdy by ve volbách Trump znovu uspěl.

Fotogalerie: - Trump for president

Donald Trump na její návrh zareagoval na Twitteru. O Pelosiové poznamenal, že ona je ta, která by měla být pod dohledem. „Neříkají jí ‚šílená‘ pro nic za nic!“ připojil.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM