Je mou povinností... Vystrčil promluvil k národu. Zastavil se u toho, jak chtěl Senát odstavit Zemana

Jednu hodinu po poledni promluvil ke spoluobčanům předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Před kamerami České televize přednesl svůj novoroční projev.

„Vážení a milí spoluobčané, jsem velmi rád, že vás dnes mohu pozdravit z českého Senátu a popřát vám šťastný rok 2022,“ začal Vystrčil.

Velmi ocenil statečnost lidí, kteří se museli vypořádat a vlastně se dodnes vypořádávají s následky řádění tornáda na jihu Moravy. Připomněl, že řádění tornáda v lidech vyvolalo lítost, ale i solidaritu, se kterou pomohli lidem zasaženým přírodním živlem.

„Chtěl bych zároveň projevit úctu a obdiv obyvatelům za to, jak se s následky této katastrofy vypořádali,“ zdůraznil předseda Senátu. Je to naše velké bohatství, že zejména v dobách, kdy nám takto teče do bot, tak si takto dokážeme pomoct,“ pokračoval Vystrčil. Ihned však dodal, že lidé na jihu Moravy potřebují pomoc i dnes. „Vy, kteří můžete pomáhat i dnes, tak prosím pomáhejte. Ta situace pro tamní obyvatele není lehká. Přál bych si, abychom trochu té solidarity a slušnosti do roku 2022 přenesli,“ požádal všechny.

Pochvaloval si, že předání moci po volbách proběhlo v klidu a kultivovaně, ač to před volbami vypadalo, že by to teoreticky mohlo vypadat i jinak.

„Andreje Babiše (ANO) jsem za jeho kroky kritizoval, ale chtěl bych ocenit to, jak odešel z pozice premiéra. Považuji za přínosné i to, jak se k povolebním vyjednáváním postavil i Petr Fiala,“ zdůraznil Vystrčil s tím, že Fialova slušnost, ale také neústupnost vedla k tomu, že prezident Miloš Zeman postupoval podle Ústavy ČR a jmenoval Fialovu vládu tak, jak byla navržena.

Pokud jde o prezidenta Zemana, Vystrčil mu vzkázal, že on jako předseda Senátu bude vždy jednat podle české ústavy. Bez ohledu na to, zda si tím získá popularitu, či nikoliv. Pravděpodobně narážel na debaty o aktivaci článku 66 Ústavy a o dočasném zbavení pravomocí prezidenta republiky ze zdravotních důvodů.

„Je mojí povinností, abych jako ústavní činitel ctil Ústavu a postupoval podle ní bez ohledu na to, zda jsem za to kritizován, či chválen. Panu prezidentovi bych přál, aby se jeho zdravotní stav nadále zlepšoval a aby mohl plnit své povinnosti,“ uvedl Vystrčil.

Nezapomněl ani na to, že Česko bude ve druhé polovině roku 2022 předsedat Evropské unii.

„Je to velká odpovědnost, je to velká příležitost. Máme šanci ukázat, že jsme sebevědomou zemí, která dokáže udělat to, co je nezbytně nutné,“ zaznělo také z úst předsedy Senátu. „Žádná změna ve společnosti nenastane, pokud neučiníme změnu v sobě samých,“ pravil také.

Pár slov pronesl i k boji s energetickou krizí.

„Je důležité, abychom udělali vše pro to, abychom zkrotili rychlé zadlužování naší země,“ zdůraznil s tím, že dnešní politici nesmí do budoucna zanechat ke spravování extrémně zadluženou vlast. „Také musíme zkrotit růst cen energií, protože by bylo velmi špatné, kdyby se lidé dostali do energetické chudoby. Také musíme zkrotit epidemii, protože pokud nezkrotíme epidemii, tak jen těžko dokážeme zkrotit energetickou krizi a zadlužování naší země,“ pokračoval Vystrčil.

Nakonec se jasně postavil za všechny zdravotníky a se vší rázností odsoudil ty spoluobčany, kteří se ke zdravotníkům chovají vulgárně či jim dokonce vyhrožují, případně ničí majetek. „Velmi to odsuzuji a žádám všechny, abychom toto chování nepřipustili,“ zvolal.

„Já jsem velmi rád, že jsem dostal již třetí dávku vakcíny. Ale zároveň vyzývám k toleranci a respektu,“ požádal Vystrčil s tím, že v časech pandemie nemají Češi, Moravané a Slezané bojovat proti sobě, nýbrž společně proti pandemii.

A hned vyzval spoluobčany, aby stavěli mosty, aby hledali cesty k dialogu.

„Je to zatraceně těžká práce, ale stojí to za to a obecně nemáme moc jiných možností. Ono skoro všechno je práce. T. G. Masaryk říkal, že i láska je práce,“ upozornil Vystrčil.

„Na závěr mi dovolte, abych připomněl tři skautské zákony a s jejich pomocí vám popřál vše nejlepší do nového roku. Abych vám popřál veselou mysl, hospodárnost a čistotu ve vašem myšlení, ve vašich slovech a ve vašich skutcích. Přeji vám hezký rok 2022, přeji vám, aby byl požehnaný, držme se,“ popřál všem.

A nakonec ještě pozdvihl oba palce ve snaze diváky povzbudit.

Připomeňme, že vloni, ve svém novoročním projevu 1. 1. 2021, Vystrčil pochválil dnes již bývalou vládu Andreje Babiše (ANO) za to, že zvládla první koronavirovou vlnu z jara 2020. Ale jedním dechem dodal, že čas, který si Babiš se svými kolegy koupil, v létě nedokázal dobře využít. Tehdejší vládu vyzval, aby v roce 2021 jednala zodpovědně a aby přijala i nepopulární opatření, pokud budou třeba.

Komentátor serveru Aktuálně.cz tehdy Vystrčila za jeho novoroční projev z ledna 2021 pochválil. „Obsahově velmi silná řeč, jakou potřebujeme slyšet. Duchovní proslov. Něco, co lidé mimo kostely málem zapomněli,“ poznamenal tehdy Fendrych.

