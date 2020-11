Je mu 68, dělá v Albertu. „To jsem nezažil za celý život. Lidi, co to děláte? Horší než po válce! Rodina vylíže litr medu, než dojde k pokladně…“

reklama

Na rozhovor s naší redakcí ho přitom dovedla náhoda. Reagoval na text, kde se uvádí, že bude velká nezaměstnanost. „U nás tomu tak není. Mladí pracovat nechtějí. Podívejte se, mně bude brzo sedmdesát a odpracuju směny stejně, jako by mi bylo padesát. Když říkám manažerovi, že by bylo dobré, aby tu dělali i mladí, namítne, že je nemá kde vzít, že si musíme poradit. Pak mi napíše ty směny a hodiny, i když už někdy nemohu fyzicky stačit,“ zmiňuje dále.

„Ale já jsem rád, že mám práci, vůbec si nechci stěžovat na zaměstnání, štvou mě mladí lidé, kteří mají ruce dozadu, to mě vyloženě štve," dodává.

ParlamentníListy.cz dále zajímalo, jak vypadá denní provoz po mírném uvolnění vládních opatření. A právě tento dotaz spustil doslova vodopád slov pana Libora.

Nákupní šílenství v listopadu...

Tady třeba byla rodina, vezme si rohlíky a med, než dojdou na pokladnu, tak ten med sežerou. Chápete to? Kilo medu! Ovšem, zaplatí za něj, ale co jsem tak viděl, není to nic neobvyklého. Mladíci pijí energy nápoje, jedí čokolády, chovají se otřesně. Lidi mají košíky, přes které nejsou vidět. Když to bylo první den, divili jsme se jenom trochu, ale jelikož to trvá už snad týden, jsme všichni zaskočení. Manažer prodejny ne, protože se jede na výkon, ale třeba skladníci mají problém neustále doplňovat palety, piva, hlavně piva.

Lidi ve frontách často otevřou alkohol v akci, teď to byl, myslím si, rum a dají si každý lok. Když to vidím, žasnu. Nemohu vůbec nic říct, od toho tam nejsem, ale v sobě dusím vztek, je to takové nehezké, mrazí mě z toho, jak lidi blázní. Loni o Vánocích to nebylo tak příšerné, jako teď posledních několik dní. Dělám tady už řadu let, ale tohle jsem nezažil, jak jsem řekl, horší než o Vánocích. A ještě mě udivuje, jestli to můžu říct, co lidí bere do prodejny malé děti. Ty bych nechal doma, ale je pravda, že někdy není zbytí, takže to nikomu nevyčítám, ale překvapilo mě to,“ líčí pan Libor své zkušenosti.

A co by vzkázal nakupujícím?

„Lidi, proberte se, neblbněte. Když vyvážejí popelnice, je v nich spousta jídla, nevěřím, že všechno, co se nakoupí, lidi snědí, vždyť to snad ani nejde. Jestli pak někdo říká, že lidi nemají peníze, velmi se plete. Mají, sedí na nich, dopřejí si hlavně za tučné jídlo a za alkohol, cigarety u nás moc nejdou, ostatní nešvary ano,“ uzavřel pan Libor své vyprávění pro ParlamentníListy.cz.

