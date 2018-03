Je potřeba prásknout Babišovi dveřmi. Takový názor je v KSČM, uvedl Josef Skála

Neformální „koalice“ ANO, SPD a komunistů většinou 115 hlasů prohlasovala obsazení orgánů Sněmovny. Částečně ve spolupráci s pravicovou opozicí a také s ČSSD a Piráty, kteří také dostali určitý prostor v orgánech Sněmovny. „Hlasovací mašina“, jak spolupráci ANO, SPD a KSČM označuje pravicová opozice, pracovala hladce, ale v závěru se poněkud zadrhla. Když přišlo na řadu zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS.

Ondráček v lednu 1989 hájil tehdejší komunistický režim s obuškem v ruce, který podle svých vlastních slov použil proti lidem tehdy toužícím po svobodě. I proti ženám. A dodnes na svém počínání nevidí nic špatného a nemá důvod se omlouvat. Tímto svým přístupem ovšem zvedl krevní tlak mnoha Čechům, Moravanům a Slezanům. Celkem v jedenácti městech České republiky došlo k protestům. Tisíce a možná i desetitisíce lidí pozvedly svůj hlas.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který odmítá, že by existovala nějaká koalice mezi ním, Okamurou a komunisty, prohlásil, že se pokusí Ondráčka odstranit z postu předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Ondráček poté na nic nečekal a funkce předsedy se vzdal. Předtím ovšem ještě stihl označit své oponenty za „demokratickou žumpu“. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš poté v rozhovoru pro Český rozhlas poznamenal, že Andrej Babiš bude mít komunistům co vysvětlovat, pokud nadále stojí o to, aby KSČM podržela jeho vládu při druhém pokusu o vyjádření důvěry.

Josef Skála se vyjádřil v podobném duchu. V KSČM patří tento muž k největším kritikům Andreje Babiše, ale nešetří ani svého současného stranického šéfa Vojtěcha Filipa, kterého chce na dubnovém sjezdu strany nahradit. Pokud se Skála stane novým předsedou komunistů, Babiš bude mít pravděpodobně starosti se sháněním podpory pro svou vládu.

„Bez vědomí pana Babiše se to, k čemu došlo, jistě stát nemohlo. Je velkou otázkou, o koho se chce opřít. A jak mu ti, s nimiž to chce udělat, teď mají důvěřovat,“ zeptal se Skála v souvislosti s odchodem Zdeňka Ondráčka z postu předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS. „V posledních hodinách se odehrávají věci, které vznášejí velmi vážné otazníky. Sleduji rezonance zevnitř strany. Jsou lidé, kteří jsou názoru, že je třeba hlasitě prásknout dveřmi,“ doplnil Skála.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

Babiš si s námi vytřel zadek, jeho vládu možná nepodpoříme. Rozklad. Vojta Filip se Zdeňkem Ondráčkem si vjeli do vlasů. Odepsaný Dolejš… Zjišťovali jsme, co se děje v KSČM Gottwald měl vlastní cestu. Zničili mu ji ne z Kremlu, ale ze Západu. Historik a komunista Josef Skála předkládá k výročí Února '48 fakta, o kterých se nemluví Komunistům se blíží sjezd. Babiš by se prý měl modlit FOTO „Ač ateista, říkám, že Putin je pro Rusko boží dar stejně jako Zeman pro Česko." Pravda o výpravě českých politiků do Stalingradu

