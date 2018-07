Je to můj domov, nenechám se vyvlastnit! V Horoměřicích to vře. Klienti H-Systemu se po 20 letech mají vystěhovat z domů

Nejvyšší soud rozhodl, že klienti zkrachovalého H-Systemu, kteří si dostavěli své bydlení svépomocí poté, co přišli skoro o všechno, musí do jednoho měsíce opustit své domovy. Stalo se tak na žádost konkurzního správce Josefa Monsporta. Zdrcení klienti se k rozhodnutí soudu vyjadřují takto...

Zástupce poškozených klientů H-Systemu Martin Junek pro Českou televizi poznamenal, že jeho klienti nečekali, že z nich Nejvyšší soud v podstatě udělá bezdomovce. Nedokážeme si vůbec představit, že bychom měli ty domy, ve kterých bydlíme už přes deset let, vlastně skoro dvacet let, vyklidit. Tam žijí lidé, kteří mezitím zestárli, ti lidé dali své poslední úspory, aby si dokázali dostavět ty domy a nemají kam se jinam odstěhovat,“ poznamenal Junek. „Je to úplně šílená nespravedlnost,“ zdůraznil nakonec.

Klienti H-Systemu, kterých je asi šedesát, se ze svých domů odmítají odstěhovat, Jsou připraveni obrátit se na Ústavní soud ČR a pokud tam neuspějí, hodlají hledat pomoc i u mezinárodních soudních institucí. Vedle toho hodlají klienti vyrazit také na Hrad za prezidentem Zemanem, u něhož se chtějí dovolat spravedlnosti. Většina klientů je připravena setrvat v domech, dokud nebudou vystěhováni násilím.

„Je to můj domov, já ho budu bránit do konce, já se nenechám vyvlastnit tímhle způsobem,“ zlobila se jedna z dam.

Psali jsme: „A co ti na Klinice, ti tam smí zůstat?“ Klienti H-Systemu musí do měsíce vypadnout. Padají slova zloby a zoufalství Když někdo ukradne pytel cementu, dostane podmínku, oni si nakradli stamiliony a nestalo se jim nic? Soudce Kydalka promluvil o 90. letech a Klausově amnestii Část klientů H-Systemu požaduje Smetkovo propuštění z vězení. Prý by mohl zabránit tunelování majetku firmy Kauza klientů firmy H-System, kterým hrozí ztráta bydlení, se dnes bude řešit v Senátu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp