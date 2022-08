Je to nepřijatelné, opakuje Rakušan v kauze „policie na Babišově mítinku“. Ale zasahovat do vyšetřování nechce

reklama

Kritika se zvedla například po zákroku v Borovanech, při němž neuniformovaní policisté nevybíravě zakročili proti školákovi, který chtěl ukrást Babišovi reproduktor, jak popisuje server CNN Prima News. Obdobnou kritiku vyvolal i zásah jejich kolegů v civilu proti protestující ženě v Českém Krumlově.

Ministr vnitra Vít Rakušan takové postupy ostře zkritizoval. „Měli by se uchylovat k takovým zákrokům jen v případě, že to je opravdu nutné. Měli by být uniformováni. Jasně jsme se o tom s panem policejním prezidentem bavili,“ pravil ministr. A okomentoval i to, že jeden ze zasahujících policistů měl na hlavě čepici s nápisem „Silné Česko“, tedy symbol z marketingového oddělení hnutí ANO. „Policista si nemůže dovolit mít na takové akci, pokud je ve službě, jakýkoli symbol, který by ho spojoval s nějakou politickou silou. Tato věc je neodpustitelná,“ zdůraznil Rakušan a odmítl, že by do vyšetřování incidentů jakkoliv zasahoval. „Byť by to mohlo být politicky populární, nepřísluší mi to,“ konstatoval šéf hnutí STAN.

Hnutí ANO na základě údajného doporučení policejního prezidenta nově na mítincích pokaždé vyhradí pro odpůrce speciální místo. Vondrášek se ale proti tomuto tvrzení ohradil. Oddělování hostů na shromážděních by prý bylo protizákonné.

Ani na Babišovi nenechali kritici nit suchou. Lidé na sítích sdílí video, kde Babiš mluví o koalici Spolu jako o „fašistech a nacistech“. Svá slova se pak snažil vysvětlit. „Je to vytrhnuté z kontextu. Pán z deníku Právo napsal názor, že v novodobé demokracii toto v Evropě neexistuje, a bylo to kdysi za nacistů v Itálii a za fašistů v Německu. Nikdy jsem to neříkal, jen odkazuji na článek,“ vysvětloval svá slova Babiš v Hlavních zprávách na CNN Prima News.

