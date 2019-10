Je to pro mě čest, na Hrad se těším, avizuje zpěvák Zíma před svým vyznamenáním

87letý zpěvák Josef Zíma si v den státního svátku 28. října odnese vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. Podle jeho slov pro server Novinky.cz je to jako cena od společnosti.

„Na Pražský hrad se těším jako každý, kdo takové pozvání obdrží,“ poznamenal v rozhovoru pro Novinky.cz Zíma. „Jedná se o vyjádření spokojenosti s tím, co dělám, a je to pro mě velká čest. Mám z toho příjemný pocit,“ dodal s tím, že to nevnímá jako ocenění jednoho člověka, ale celé společnosti.

Zíma je stále aktivní, vystupuje na koncertech. „Bez vystupování před publikem nemohu být, nedovedu si bez něj představit svůj další život. Naštěstí si mě lidé stále chodí poslechnout. Problém je, že se už těžko pohybuju a na svých vystoupeních sedím,“ sdělil Zíma.

Zeman opět na slavnostní večer nepozval řadu svých názorových odpůrců. Pozvánku nedostala řada opozičních politiků včetně místopředsedů Poslanecké sněmovny nebo předsedů stran. Nejsilnější opoziční sněmovní strana ODS dnes v prohlášení Zemanův přístup odsoudila jako nízké gesto a pohrdání částí voličů. Pozvánku také nedostal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Do Vladislavského sálu bylo pozváno asi 800 hostů. Loňský ceremoniál, kdy Česko slavilo 100 let existence samostatného státu, se hradní protokol snažil ozvláštnit. Do sálu proto třeba umístil speciálně nasvícenou standartu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Letos se průběh podle ředitele hradního protokolu Vladimíra Kruliše vrátí zpět k „běžnému“ scénáři.

