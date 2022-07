Je to pro mě šok, děsil se Rakušan u Kroužkové. Princip je důležitější než kandidátka

Starostové a nezávislí si chtějí znovu získat důvěru voličů, namísto toho si na své konto připisují další skandál – rasistickou kauzu starosty Poděbrad Jaroslava Červinky, který po kritickém výroku o Romech skončil v hnutí STAN. Z kandidátky na protest odstoupili i jeho kolegové a jdou do voleb sami. „Je mi to líto, ale přes Červenkovy výroky nejede vlak. Je to pro mě šok,“ uvedl Rakušan a vyvracel narážky moderátorky Barbory Kroužkové, zda v rámci kauz nepoužívá dvojí metr.

reklama

Jaroslav Červinka končí v hnutí STAN poté, co jej k tomu Vít Rakušan vyzval. Ten přiznává, že ho mrzí, že spolu s ním končí i jeho kolegové z kandidátky: „Určitě mě to mrzí. Mrzí mě to vlastně i pro Jaroslava Červinku samotného, jeho výkon ve funkci starosty Poděbrad byl velmi slušný, je za ním mnoho práce.

Ale existuje určitá červená linie, která je z mého pohledu nepřekročitelná. Rasistické polovtípky – a nevím, jestli to byl vůbec vtípek, já se tomu rozhodně nezasmál – do veřejného prostoru nepatří. Občas je tento princip důležitější než celá kandidátka v okresním městě,“ uvedl Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jde o lokální kandidátku, kde členů hnutí STAN až tolik nebylo. Stojí za svým starostou, je to do jisté míry sympatické. Rozhodně to ale nemůže být s podporou hnutí STAN, pokud je v čele kandidátky Červinka. Lidsky je mi to líto. My jsme jim dali nabídku, aby do zítra, kdy se kandidátky uzavírají, dali nějakého náhradníka a reprezentovali hnutí STAN. Proti těm ostatním nic nemáme, mnohé z nich znám,“ uvedl.

Psali jsme: Petice: Za odstoupení Jaroslava Červinky z kandidátky STAN

Ať jde, nebo ho odvolám. Rakušan rázně vstoupil do další kauzy STAN

Novou kandidátku hnutí STAN stavět nebude: „To už nestihneme, nejsme schopni přes noc sestavit kandidátku. Pokud je to skutečně tak, že půjdou vlastní cestou, je to jejich legitimní rozhodnutí a hnutí STAN v docela velkém městě přijde o kandidátku,“ uvedl předseda hnutí STAN.

„Může mi to být líto, ale přes určité výroky ve veřejném prostoru v 21. století nemůže jet vlak, to bychom se zpronevěřili hodnotovému parteru, na kterém naše hnutí stojí,“ dodal ministr ke kandidátům za STAN, kteří se rozhodli v Poděbradech skončit.

O výrocích Červenky se vědělo už dříve, na kritiku, že situaci Rakušan řeší pouze proto, že byla zmedializována, argumentoval slovy: „Popravdě řečeno, zcela upřímně, já jsem nezaznamenal nějakou starou kauzu pana starosty Červinky, já jsem tu historku slyšel skutečně až na červnovém zastupitelstvu. Netušil jsem vůbec, že takový problém měl. Nechápu, že jednou postihnutelný výrok on znovu vypráví a rekapituluje, v této chvíli pro ten výrok není omluva. Nevěděl jsem, co se na červnovém zastupitelstvu v Poděbradech událo, dokud se to neobjevilo v médiích a na sociálních sítích, to nejsem schopen sledovat,“ hájil se Rakušan.

„Jakmile se ale výrok objevil, tak jsem ho odsoudil a od první chvíle jej považoval za nepřijatelný. Kdybych na tom zastupitelstvu seděl, tak se neudržím. Je pro mě překvapivé, že na zastupitelstvu se po výroku nikdo neozval. Beru to jako nějakou šokovou reakci, že příběh, který pan starosta vyprávěl, byl tak neuvěřitelný a tak za hranou, že možná lidé neměli ani odhodlání reagovat,“ vysvětloval si Rakušan dění na červnovém zastupitelství v Poděbradech, z něho existuje i videozáznam.

„Já sám jsem nikdy takový výrok od pana Červinky neslyšel, a proto je to pro mě tak nemilé překvapení a doslova šok,“ zopakoval.

Moderátorka Barbora Kroužková se Rakušana optala: „Neděláte z toho monstr kauzu, abyste zakryl problémy hnutí STAN s kauzou Dozimetr?“ zajímala se. „Víte, tady jsem mezi dvěma mlýnskými kameny, nemám dvojí metr. Porovnávat to s jinými kauzami nepovažuji za nutné.“

Kroužková zapochybovala, zda stejně razantně v prvních momentech zareagoval i na kauzu Hlubučka a Polčáka. „No, ano! Petr Gazdík velmi rychle vyvodil politickou zodpovědnost,“ uvedl. Na poznámku, že mu nejdříve doporučoval vyhodit šifrovaný telefon z okna, namítl, že snad každý chápal, že jde o „nadsázku“ a nešťastně se jí chytla média. Podle moderátorky takové jednání „nebylo namístě“, trvala na tom, že Červinka vyvodil oproti zmíněným pánům rychlejší a silnější politickou odpovědnost sice kvůli výroku a situaci staré dvacet let, zatímco Gazdík zůstává nadále členem hnutí STAN a poslancem.

„Já si neumím rychlejší reakci v podstatě představit. Byla to reakce v řádu hodin, a myslím si, že je to něco, co nás v této situaci a rychlostí té reakce činí spíše výjimečnými,“ kontroval Vít Rakušan, kterému vyvození politické zodpovědnosti ze strany Gazdíka přijde dostatečné. „Vyvodil největší odpovědnost, jakou mohl – vzdal se ministerské funkce a není obviněný ani vyšetřovaný,“ připomněl ministr vnitra.

Psali jsme: Farský se ozval z USA. Z videa starosty Poděbrad se mu udělalo zle Blbé. Hodně. STAN a střílení Romů: Další věci, které partaj nepotěší Nové „lejno na udici“. STAN má průšvih, prý ten největší ODS Liberec má nové vedení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama