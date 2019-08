Je to v háji, Hamáčku? ČSSD ve vládě zůstane. Neodejde. Nemůže... A Zeman prý řekl víc

Prezident Miloš Zeman si to udělal po svém. Asi se to dalo očekávat – rozhodl se totiž, že nevyhoví návrhu ČSSD ohledně nominanta Michala Šmardy na post ministra kultury. Lidové noviny a MF DNES nyní informují o tom, jak se celá situace bude vyvíjet dále.

Nyní bude záležet na výsledcích schůzky Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka a toho, jak se oba pánové dohodnou. Hamáček v současné době apeluje na prezidenta Zemana, aby se držel Ústavy. Kuloární zdroje LN pak tvrdí, že Michal Šmarda nyní odmítne svoji nominaci sám. Ten tak zatím neučinil, pouze uvedl, že cítí otřesení důvěry v koaliční projekt. „Prezident nám doporučoval třeba Honzu Birkeho,“ říká pak pro MF DNES jeden ze sociálních demokratů, koho by si přála hlava státu v čele resortu kultury.

Podle informací Lidových novin většina vedení partaje i nadále podporuje skutečnost, aby strana zůstala ve vládě. V tu chvíli by vskutku bylo třeba nominaci vyměnit. V případě opuštění koalice totiž hrozí to, že se ve straně objeví velké množství dezertérů, kteří by následně převzali tíhu menšinového kabinetu. To, že by takovou vládu podpořil, již oznámil poslanec Jaroslav Foldyna. V rozhovoru pro iDNES.cz v minulých dnech uvedl, že by podpořil rekonstruovanou variantu vlády.

Dezertovat by pak mohlo i dalších sedm až osm poslanců, spekulují Lidové noviny. Babišovu týmu stačí k tomu, aby ustál hlasování o důvěře či nedůvěře, osm poslanců. Pak by to společně s KSČM stačilo. „Premiér už řekl, že odchod ČSSD nepreferuje, ale bude-li muset, obejde se bez nich a pohovoří si se zbytkem dolní komory, kdo by chtěl do party. V úhrnu spekulací, jež ale mohou být leda motivační pákou na oranžové, se objevují Václav Klaus mladší, odstavený exministr Staněk či trio odpadlíků z Okamurova SPD,“ uzavírají Lidové noviny.

