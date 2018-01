Je to vážné: Od Miloše Zemana vyšla před 1. kolem důležitá výzva příznivcům. A je opravdu veselo

Za pár dní to v České republice vypukne. Otevřou se volební místnosti a voliči rozhodnou o tom, kteří dva kandidáti postoupí do druhého kola prezidentské volby. Nebo taky ne. Podporovatelé Miloše Zemana na sociálních sítích burcují své spoluobčany, aby zvolili Miloše Zemana prezidentem už v prvním kole, a ke druhému kolu tak vůbec nedošlo. Jde o výzvu skupiny ZEMAN ZNOVU 2018, kterou osobně zaštítila první dáma Ivana Zemanová.

Před pěti lety se zdálo jasné, že o post hlavy státu bude sveden tvrdý boj. Ovšem až ve druhém kole. Do toho měli podle průzkumů postoupit expremiér Jan Fischer a bývalý premiér z dob opoziční smlouvy ČSSD a ODS Miloš Zeman. Jan Fischer však zažil velmi nepříjemné překvapení. Do druhého kola nepostoupil. Ve druhém kole se Miloš Zeman utkal s dnešním čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem. A skoro všude nad knížetem zvítězil. Tvrdou porážku musel strpět jen v Praze.

V roce 2018 tu máme druhou přímou volbu prezidenta v historii České republiky. Obě volby mají společné to, že v nich kandiduje Miloš Zeman. Jeho příznivci sdružení na platformě „Zeman znovu 2018“ se chtějí postarat o podobné politické překvapení, jakým byl před lety postup Karla Schwarzenberga. Tentokrát by největším překvapením voleb mělo být jasné vítězství Miloše Zemana už v prvním kole. Vítězství by mělo být tak jasné, že ke druhému kolu vůbec nedojde. Zeman by měl už v prvním kolem získat přes 50 procent hlasů. Takový je plán příznivců Miloše Zemana, k jehož naplnění teď burcují na sociální síti Facebook.

„Miloš Zeman znovu prezidentem České republiky už v 1. kole!“ hlásá skupina podporovatelů současného prezidenta republiky.

„Je před námi už jen pár dní do prvního kola. Lidé, mobilizujme všechny kolem sebe, nenechme se porazit. Čtvrt století tady vítězí menšina, která jde k volbám, aby sobě zajistila blahobyt. Oni jsou chytří a bohatí, oni si uvědomují, že musejí držet spolu. Mlčící většina si sounáležitost k sobě bohužel neuvědomuje. Často se nechá rozdělit, často raději zůstane mlčet a sedět doma. Dokažme, že si to už nenecháme líbit! Mobilizujte ostatní a zvolme Miloše Zemana v prvním kole,“ požádal příznivce Miloše Zemana poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna. A nebyl zdaleka sám.

V diskusi pod jeho příspěvkem celá řada lidí poslanci přisvědčila, že Miloše Zemana budou volit už v prvním kole. Celou řadu lidí nedokázal přesvědčit jiný kandidát a jsou připraveni jednoznačně odevzdat hlas současné hlavě státu.

Pan Jiří Škoda se vyjádřil jasně. „Miloš Zeman je jediný kandidát vhodný reprezentovat tuto zemi. Každý, kdo jej bude volit, volí cestu svobody a demokracie. Má můj hlas,“ napsal.

Nejeden průzkum ukázal, že Miloš Zeman je jasným favoritem prezidentských voleb. Např. předvánoční průzkum agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi. Zemanovi by podle volebního modelu dalo hlas třiačtyřicet a půl procenta lidí, Jiří Drahoš by získal podporu od osmadvaceti a půl procenta voličů. Ukazuje se navíc, že volební výsledek Miloše Zemana by mohl být ještě lepší, kdyby současnému prezidentovi dali hlas všichni, kteří to zvažují. V takovém případě by Zeman teoreticky mohl vyhrát už v prvním kole.

Zeman by prý mohl být zvolen v prvním kole třeba i kvůli moderátorovi České televize Václavu Moravcovi.

„Pustila jsem si Moravce a mohu potvrdit, že je to žumpa. Bez obalu útočí na pana prezidenta. Musíme p. prezidenta zvolit hned v 1. kole. Už jenom kvůli takovým lidem, jako je Moravec!“ přidala se na sociální síti rozhořčeně jedna z dam prosazující zvolení Miloše Zemana už v prvním kole.

Nemlčel ani dlouholetý příznivce Miloše Zemana ‎Vilém Rössler‎. „Věřím, že za týden už budeme vědět, že Miloš Zeman obhájil mandát,“ napsal muž, který na sociální síti Facebook spravuje skupinu s názvem „Miloš Zeman je naše volba“. Skupina má víc než 23 tisíc členů.

„Dám přednost bělochovi před exotikou. Dokud bude Zeman na Hradě, nebude se v podhradí rozmáhat africkej bordel,“ napsal další z podporovatelů Miloše Zemana.

Společnost SANEP přinesla v listopadu průzkum, který slibuje Miloši Zemanovi postup do druhého kola prezidentských voleb. V prvním kole by ho volilo asi 30 procent lidí. Druhý v pořadí je v tuto chvíli profesor Jiří Drahoš, jehož volbu zvažuje 23,6 procenta voličů. Třetí příčku obsadil Mirek Topolánek. Nad tím, že odevzdá hlas expremiérovi za ODS, uvažuje 16,8 procenta voličů. Michal Horáček je čtvrtý se ziskem 9,7 procenta. Žebříček uzavírají Petr Hannig, kterému hodlá odevzdat hlas 3,1 procenta voličů, a Vratislav Kulhánek, o jehož volbě uvažují necelá dvě procenta voličů.

Také agentura STEM/MARK před Vánoci přinesla průzkum, podle něhož si velké procento občanů přeje, aby Miloš Zeman pokračoval v úřadu prezidenta. Zeman dostal podporu 47 procent respondentů, odmítavě se k němu vyjádřilo 54 procent. Ale pozor. Ještě vyšší podporu měl podle tohoto průzkumu profesor Jiří Drahoš. Bývalému předsedovi Akademie věd Drahošovi vyjádřilo v průzkumu po zaokrouhlení odpovědí „určitě ano“, „spíše ano“, „určitě ne“ a „spíše ne“ podporu 60 procent dotázaných lidí, opačně se vyjádřilo 41 procent lidí. Jako jediný z devíti adeptů na Hrad má podle průzkumu víc podporovatelů než odpůrců.

Některé odhady také ukazují, že by mohl Miloš Zeman prohrát, pokud by došlo na druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém by proti němu stanul Jiří Drahoš. Právě proto, že nejméně ze všech kandidátů štěpí společnost.

Někteří lidé dávají najevo, že Zemana volit prostě nemohou. Tím méně hodlají usilovat o vítězství současného prezidenta už v prvním kole. Proč? Třeba proto, že se jim zdá příliš proevropský a v dlouhodobém horizontu se nebrání přijetí evropské společné měny i v České republice. Jiným voličům vadí, jak svým vystupováním poškozoval ČSSD v době, kdy byla sociální demokracie nejsilnější vládní stranou a měla premiéra Bohuslava Sobotku.

„Tenhle nemocný a mstivý pán, co společnost místo sjednocování rozděluje, už dávno není levičák, natož sociální demokrat. Holt někdo to rád zombie,“ zaznívá na sociálních sítích před prvním kolem voleb. „Minule jsem ho volil a už nikdy,“ přisadil si pan Milan Votruba s tím, že mu Zeman svým vystupováním připomíná pravicové politiky, které odmítá volit. „Není možné volit člověka, který říká, že stovka v nemocnici nikoho nezabije,“ doplnil.

