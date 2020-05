Je to vlastizrada? Moravec tlačil na Hamáčka, aby „popravil“ Filipa. Kolotoč otázek na Rusko. Fiala chce ráznou reakci

reklama

Moravec debatu otevřel citací slov šéfa komunistů Vojtěcha Filipa, která pronesl pro ruský web Krasnaja zvezda, kde konstatoval, že čeští občané jsou vděční Rusku za osvobození od Hitlera. Konstatoval také, že má pochopení pro to, když Rusové nechtějí pečovat o pomníky československých legionářů.

Moravec chtěl vědět, zda by takovéto Filipovy výroky bylo možné označit za „vlastizrádné“. Všichni tři pánové se zdráhali použít takto silná slova, ale shodli se na tom, že Filip tady nejedná v zájmu České republiky.

Hamáček má za to, že tak činí kvůli blížícímu se sjezdu komunistů.

„Bohužel musím konstatovat, že komunisté mají sjezd a toto je předsjezdová rétorika. Já nevím, jestli mu to pomůže v boji s tím stalinským křídlem, ale ty jeho výroky byly mnohdy za hranou,“ rozčiloval se Hamáček s tím, že jeho předek byl legionářem, a pokud šéf KSČM řekne ruskému médiu, že chápe ruskou neochotu starat se o pomníky legionářů, je to zcela nepřijatelné.

„Z mého pohledu je dobře, že Vojtěch Filip nemá vliv na zahraniční politiku. Tu má na starosti Ministerstvo zahraničí. A pokud pan předseda Filip viní ministra Petříčka z nárůstu extremismu v Česku, tak to je věc vnitrostátní, věc Ministerstva vnitra, a to má pak volat po mém odstoupení,“ vzkázal Hamáček Vojtěchovi na dálku.

Nechápavě kroutil hlavou nad tím, jak komunisté mohou vyzdvihovat Velkou říjnovou socialistickou revoluci a současně umenšovat lví podíl československých legionářů na vzniku republiky. Pro Hamáčka je to nepřijatelné, ale vychází z toho, že jde o komunistický vnitrostranický boj.

„Znovu říkám, z mého pohledu je důležité, že komunisté nemají vliv na zahraniční politiku. Jsme členy EU, jsme členy NATO a tak to také zůstane,“ zdůraznil Hamáček.

„Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, musíme být orientovaní na Západ a tyto výroky jsou pro mě nepřijatelné,“ ozval se Fiala s tím, že komunisté mají bohužel vliv na tuto vládu. Pokud neovlivňují alespoň zahraniční politiku, je to podle šéfa ODS jen dobře. „Taky tu máme premiéra, který skrýval svého syna na ruském okupovaném Krymu, to jsou všechno kontexty, na které nezapomínejme,“ přisadil si ještě Fiala.

Rakušan se ministra zahraničí Tomáše Petříčka zastal.

„Já mohu být velmi kritický k současné vládě, ale jednou z těch světlých výjimek je ministr zahraničí, který se chová autenticky,“ zastal se Petříčka Rakušan. „To, co on (Filip) předvádí, je heroizace komunismu, což je podle našich zákonů ideologie stejně zrůdná jako ideologie nacistická,“ nešetřil ostrými slovy Rakušan.

Moravec poté přehodil výhybku k ruskému agentovi s nebezpečným jedem ricinem, který možná mohl ohrozit tři pražské komunální politiky – pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09).

Hamáček hájil vládu, že na informace o údajně nebezpečném agentovi česká strana tvrdě reagovala.

„My máme informace, kdo je kdo na ruské ambasádě a ke které tajné službě patří. ... Nezlobte se na mě, tam rázný diplomatický krok proběhl, akorát se o tom nepíše. Česká strana zareagovala velmi silně a ruská strana tu informaci zavnímala,“ uvedl Hamáček.

Zdůraznil však také, že vyhostit tohoto jednoho diplomata prakticky nelze, protože jak tomu u tajných služeb bývá, věci, které řeší, jsou složitější.

Ruská strana požádala o pomoc pro tohoto diplomata, neboť se prý v Česku cítí ohrožen. „Pokud se tady necítí bezpečně, tak ať jede domů, kde se bude cítit bezpečně. Nikdo ho tady nedrží. My se budeme taky cítit bezpečně,“ pousmál se Rakušan.

Oba pravicoví politici, Fiala a Rakušan, se shodli, že Rusko si k České republice dovoluje víc a víc a vláda by měla reagovat. Fiala argumentoval mimo jiné tím, že české instituce v poslední době čelí vlně kybernetických útoků a ukazuje se, že mohou být z Ruska, na což my musíme reagovat.

Hamáček divákům v obecné rovině sdělil, že všechny státy světa využívají internet k prosazování vlastních zájmů, a pokud sáhnou ke kybernetickým útokům, je úkolem českých úřadů, aby se jim ubránily.

Hamáček konstatoval, že je potřeba nějak změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, ale každý, kdo se o to pokusí, je okamžitě označen za korupčníka. Hamáček všechny důrazně varoval, že zákon může být přijat i tak, že sice formálně bude takřka dokonalý, ale v praxi podle něj nepůjde nic koupit. „A já říkám, nedělejte to,“ volal důrazně Hamáček v televizi s tím, že již dnes je obtížné nakoupit auta pro policii.

Filip s Rakušanem oponovali, že byli nakloněni přijetí zákona na nákup ochranných zdravotnických pomůcek, ale s tím, že funkčnost tohoto zákona bude časově omezena. Posteskli si však, že s žádným takovým zákonem vláda nepřišla.

Řeč byla i o nošení roušek. Policie podle Hamáčka tyto věci řešila zpravidla domluvou. „Policie to zvládla a já za to chci policistům poděkovat,“ zdůraznil Hamáček. Je přesvědčen, že policie dělala, co mohla, i při setkání příznivců ruského motorkářského gangu Noční vlci na Olšanech u příležitosti konce druhé světové války, kde se sešlo velké množství lidí a nedodržovali rozestupy.

„Mohla tam policie poslat vodní děla a rozehnat to stříkačkami, ale to asi na Olšanských hřbitovech nebylo vhodné. Pokud byla porušena vládní nařízení, tak ten, kdo to pořádal, bude hnán k zodpovědnosti.“

Ale kdyby došlo na druhou koronavirovou vlnu, bude podle Hamáčka třeba si to vyjasnit.

Fiala a Rakušan volali po tom, aby vláda od příkazů přešla k doporučením. Podle Hamáčka to však nebyl dobrý nápad.

„Je ale ta zkušenost z Itálie, kdy ten stát doporučoval jak o život ‚nejezděte do Itálie, nejezděte do Itálie, nejezděte do Itálie‘, ale lidé tam odjeli, měl jsme tady tři turnusy a stalo se to, co se stalo,“ upozornil Hamáček.

Rakušan prohlásil, že na počátku si vláda počínala dobře, ale dnes jednání kabinetu vypadá chaoticky.

Fiala konstatoval, že vláda není schopna občanům jasně říci, jak by se měli chovat. Poté vytáhl britský manuál určený občanům ostrovního království, který je krátký a srozumitelný.

A Hamáček se rozesmál. „To si děláte srandu, že vytáhnete zrovna britský manuál. Možná mají dobré manuály, ale v praxi nefungují, vždyť oni mají desetitisíce mrtvých,“ vypálil Hamáček.

„Ten miliardář se jmenuje (Jiří) Šimáně. Je to přítel premiéra Babiše a také majitel mnoha hobby marketů,“ poznamenal Rakušan na předvelikonoční otevírání hobby marketů.

„Já žádné aerolinky nekupuji,“ ohradil se Hamáček s tím, že tomuto obchodu není nakloněn.

Fiala volal po zřízení sněmovní komise, která by dohlížela na to, jak efektivně a komu vláda v koronavirové krizi ekonomicky pomáhá. Zatíco u Rakušana našel pochopení, podle Hamáčka nemá smysl zřizovat další komisi, protože Sněmovna má podle něj k dispozici jiné kontrolní mechanismy.

Moravec chtěl otevřít ještě jedno téma, možný nákup předražených roušek.

„Jaké předražené roušky? Tady si poslanec ODS koupil 4 000 roušek z Číny, nalepil na ně logo ODS a rozdával je lidem. Nakoupil je za stejnou cenu, ne-li dráž než Ministerstvo vnitra,“ ohradil se okamžitě Hamáček.

Fiala kontroval, že ODS dělala jen to, co nebyl schopen zajistit stát.

Na závěr Rakušan volal po využití nanoroušek z Technické univerzity Liberec, o které podle Rakušana stát nestojí, a předseda hnutí STAN nechápe proč. Hamáček to označil za klasickou podpásovku a konstatoval, že do výběrových řízení vypisovaných vládou se mohou přihlásit i firmy z Liberce.

