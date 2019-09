Je to zločin! Kalousek spustil stopky, trhal Babiše na kusy a litoval důchodce

Ve středečních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu přivítala moderátorka Marie Bastlová exministra financí a předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který nenechal nit suchou na vládě Andreje Babiše (ANO). Protože Babiš nedělá, co má, tak prý už za 11 let tvrdě narazíme. A bude nás to bolet...

Jen co Kalousek usedl do křesla pro hosta, začal cupovat návrh státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) na příští rok. Nejde prý ani tak o to, že vláda zadlužuje zemi i v době ekonomického růstu. Kalousek by prý uměl pochopit, kdyby šly půjčené peníze na investice, na dopravní infrastrukturu a tak podobně. Jenže to se neděje. A to není jediný problém. V roce 2030, což je už za jedenáct let, tvrdě narazíme v oblasti důchodů a oblasti zdravotnictví.

„Naprostým zločinem je, že se riskuje budoucnost všech obyvatel téhle země,“ poznamenal nekompromisně host.

Kalousek ještě jako ministr financí pracoval na důchodové reformě a spolu s kolegy zavedl druhý důchodový pilíř. Vláda, která přišla poté, reformu zrušila a nepřinesla nic nového. „Je poctivé říct, že žádná důchodová reforma nebude nebolestivá,“ varoval host. „Vláda nesmyslně rozdává na slevách na jízdném a nemyslí na budoucnost,“ dodal ještě.

Podle Kalouska je evidentní, že počet seniorů v české populaci narůstá, takže až za 11 let půjdou lidé do důchodu, jejich životní úroveň se výrazně propadne, protože ekonomicky aktivní spoluobčané nedokážou ufinancovat důchodový systém. A kabinet Andreje Babiše si toho je dobře vědom, protože to sám uvádí ve vládních materiálech o konvergenčním programu. „A vláda to ví. Na straně 26 o neudržitelnosti důchodového systému je graf té neudržitelnosti,“ upozornil Kalousek.

Babišově vládě vyčítá, že přijala desítky tisíc dalších úředníků. Druhou věc, kterou vládě vyčítá, je, že růst platů ve státní sféře předběhl růst platů v soukromé sféře, protože stát by neměl konkurovat podnikatelům, kteří stát koneckonců financují. A třetí věc, co kritizuje, je ono plošné přidávání všem státním zaměstnancům o 1 500 korun. „To je rovnostářství,“ rozčílil se Kalousek s tím, že je nesmysl přidat 1 500 korun dobře pracujícím úředníkům a stejnou částku přidávat i těm, kteří pracují špatně. Ti druzí by podle Kalouska neměli dostat přidáno.

„Toto je vláda stagnace, díky které nám ujíždí vlak modernizace. A jakákoli vláda, která přijde po této vládě stagnace, bude muset úředníky propouštět,“ varoval.

