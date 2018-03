Je tu VIDEO demonstrujících ,,dětiček". Ne od Havlova placu, ale jiné. Velmi zajímavé

Stávka měla pár hlavních sdělení. Studenti například nechtějí, aby byl premiérem trestně stíhaný člověk, ani aby vláda v demisi přijímala důležitá rozhodnutí. Protestovalo se proti prezidentu Miloši Zemanovi, premiérovi v demisi Andreji Babišovi a předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi. Video zachycující protesty studentů ze Základní a střední školy Waldorfské v Semilech na svých facebookových stránkách zveřejnila i skupina Antikavárna. „Video s projevem žáka semilského waldorfu. Feri by se měl začít bát o flek. Aneb když se naučíš dlouhou ‚básničku‘ a netušíš, o co v ní jde,“ uvedla v popisku.

„Tato stávka je živelnou reakcí na to, co se na naší politické scéně děje,“ zahájil svůj proslov žák semilského waldorfu Vojta Miler. „Protestujeme proti tomu, že náš pan prezident si svérázným a tvůrčím způsobem vykládá ústavu, zachází s ní jako s kusem toaletního papíru,“ řekl student a následoval smích jeho spolužáků. „Prezident má nutkavou potřebu pověřit sestavením vlády člověka, který se údajně dopustil dotačních podvodů a visí nad ním stín, že spolupracoval s komunistickou tajnou bezpečností,“ uvedl.

Dále mladý student upozornil na to, že Miloš Zeman nedávno ve svém inauguračním projevu zaútočil na nezávisla média, která mu prý nejdou na ruku. „Doslova pronesl, že novináři by se měli lynčovat,“ zdůraznil mladík s tím, že nejspíše z toho důvodu byl na Slovensku zavražděn investigativní novinář. „Protestujeme i proti tomu, že Babiš pronesl, že když spí, tak sní o tom, že zruší Senát, a o tom sní i náš oblíbenec Tomio Okamura,“ dodal žák a zmínil, že Senát je pojistkou demokracie.

Poslední věc, proti které žáci ze Základní a střední školy Waldorfské v Semilech protestovali, bylo, že se do české vlády opět tlačí komunisté a SPD. „Nutno říci, že tato tichá koalice ANO, SPD a KSČM zrovna nechová vřelé vztahy k alternativnímu školství, do kterého patříme i my,“ řekl náctiletý chlapec, který připomněl, že protože ministerstvo školství vyvíjí nátlak na to, aby všechny školy byly jednotné, je na jeho školu vyvíjen také tlak. „To je také neoficiální důvod, proč jsme venku. Za deset dvacet let chceme, aby sem mohly přijít i naše děti a mohly studovat ve svobodném a demokratickém státě,“ uzavřel žák s tím, že se protestuje i proto, aby si mohli vyjít do pražské kavárny a mohli tam říct svému kamarádovi: Bože, ten prezident je ale blbec, co?

Druhé video studentských protestů z pražského náměstí Václava Havla přinesla DVTV. Někteří dětem za jejich řečnické výkony fandili a tleskali. Jiným se při pohledu na toto video šířené i na sociálních sítích dělalo zle. Nelíbí se jim například to, že naprosto uvědomělé děti místo hraček komentují politické dění, je jim pouhých dvanáct nebo třináct let a „vědí“, co je pro Českou republiku správné, a odmítají, že by přejímaly názory svých rodičů.

„Jsem Viky, je mi 12 a chodím do Základní školy sv. Voršily,“ řekla na pódiu dívka, která se společně se svými dvěma spolužačkami nemohla přestat smát. „I když nemám možnost jako většina z vás vhodit lístek do urny a projevit svůj názor, můžu ho projevit teď a tady. Nesouhlasím s Babišem, ani se Zemanem, ani s Okamurou,“ smála se dívka a ozvaly se hlasitý křik a potlesk. „Vaši rodiče, dědečci a babičky si neuvědomují, že když volili Babiše a Zemana, že za pár let tu budeme my a tímhle náš stát a nás mohli vrhnout do dalšího komunismu, ze kterého jsme vystoupili,“ dodala.

Mezitím se k mikrofonu na řečnickém pódiu snažily dostat i ostatní dívky, ale náctileté žákyni Viktorii se od mikrofonu moc nechtělo. „Tím vším chci říct, že kdo nemá možnost vhodit lístek, tak na tom nezáleží. Záleží na tom, jestli projevíte svůj názor kdekoliv. Je to důležité, nezůstávejte mlčet!“ uzavřela. „Nikoho náš názor nezajímá, je jí třináct, to je jedno. Chci lidi poprosit, aby si to nemysleli, není to názor našich rodičů, je to náš názor,“ ujišťovala přítomné další dívka a prosila, ať je neodsuzují jen za to, že jim je ještě málo let.

Psali jsme: Ahoj, já jsem Viky a je mi 12 let. Internetem koluje video dívenky, co promluvila na studentské demonstraci Jiří Baťa: Uvědomělost mladých? Nenechte se vysmát! Miroslav Macek: Když něco organizují studenti DAMU, zůstaňte v klidu Ať žije Havel. Na prezidentovu inauguraci dorazili i odpůrci, včetně svlečeného Hilšerova parťáka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab