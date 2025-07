Boháči to nechtějí, chudina na to nemá. Hoffman vyhlíží krach Green Dealu

Asi se dá říct, že ti nejbohatší si kupují to nejlepší, střední třída to, co je nejvýhodnější, a chudina, tedy důchodci, postižení, samoživitelky anebo lidé, kterým nezbývá nic jiného než se živit prací, že si pořizují to nejlevnější. V současných podmínkách deformovaného trhu, kdy korporace prostřednictvím politiků určují, co se smí nabízet, a co lze poptávat, je samozřejmě nejasné, co by si lidé koupili, kdyby měli svobodu výběru. I v současném šikanózním kapitalismu ovšem někdy o sobě dá vědět tržní mechanismus.

V poslední době pozorujeme jednoznačný trend ústupu od elektromobility v segmentu nejluxusnějších značek. Vývoj elektrického supersportu zastavilo Masserati. Důvod? Zákazníci chtějí spalovací motory. Elektrická nebude příští generace SUV Ursus od Lamborghini. Svůj druhý elektromobil kvůli nulové poptávce údajně odložilo Ferrari. A Porsche uznalo, že vzhledem k situaci na trhu není realistický původní cíl, prodávat 80 % automobilů v elektrické verzi. Ikonický Porsche Taycan podle jednoho z dealerů na trhu prakticky neexistuje: „Musíme utratit spoustu peněz, abychom ho prodali.“

Exkluzivní italská automobilka Pagani, která pro svou vybíravou klientelu vyrábí ručně 50 supersportů ročně, představila svým prodejcům a klientům elektrický prototyp, ale nikdo neprojevil zájem. Mluvčí společnosti konstatoval: „Je to škoda, ale museli jsme to zrušit. Musíme utvořit udržitelnou společnost a nemůžeme jít proti našemu ekonomickému zájmu.“

Extrémně nízkou poptávku po výkonných elektromobilech zmiňuje také výrobce supersportů Koenigsegg, který se ale do elektrického modelu nehrne i z jiného důvodu: „Pokud jste automobilový nadšenec, chcete si s tou bestií promluvit, ne? Chcete vést dialog. Chcete slyšet, jak se cítí a v jaké je náladě. Chcete pulzování, pumpování, teplo, zvuky, řazení, všechny tyto aspekty, které ji prostě oživují… Řekl bych, že elektromobil je trochu víc robot. Tohle je trochu víc zvíře.“

Propagátoři elektromobility politicky korektně mluví o „nečekaně pomalém tempu přechodu zákazníků k elektromobilům“. Pravdě bližší je uznat, že elektromobily jsou příliš drahé, aby je šlo vnutit střední třídě a příliš „nesportovní“, aby v nich bavilo jezdit bohaté. Navíc jsou to stále auta, nad kterými ohrnuje nos zeleně orientovaná mládež, které připadá obtěžující něco vlastnit a muset se o to starat. A pokud jde o chudinu, odkázanou na autobazary, jen úplný trouba se nechá napálit ojetým elektromobilem.

Evropská unie dala automobilkám za domácí úkol zajistit, že v roce 2035 budou všechny vozy prodávané v Evropě produkovat nulové emise. Jedná se o nesmysl, ke kterému nedojde, ale zatím nevíme, na čem toto bruselské blouznění ztroskotá. Možná se provalí klimatická lež a Evropa laskavě vezme na milost CO2. Také se může rozpadnout EU a nebude toho, kdo by vynucoval její výmysly. Anebo v Bruselu zjistí, že Green Deal nejde dohromady s válkou, která představuje výnosnější kšeft, a proto se stane unijní prioritou. Jedno ale víme už teď: Jestliže elektromobilita nic neříká boháčům, střední třídě ani chudině, sotva to bude technologie budoucnosti.