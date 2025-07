„Až bude to referendum o EU…“ Vidlák konečně za STAČILO!

Tak tedy, asi se ani nelze divit, že na tiskovce STAČILO! k podpisu memoranda se SOCDEM a dalšími partnery se všichni ptali na referendum o EU a NATO? Popravdě, kdyby na to došlo, různé části jednotného poslaneckého klubu STAČILO! budou doporučovat něco jiného? SPOLU se taky liší v otázce eura, ale jeden poslanecký klub neslibuje.

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8894 lidí Krok za krokem... Nejprve by bylo na místě, alespoň dotáhnout ten institut obecného referenda, který sice máme v ústavě, ale nikdy nebyl uveden v život. Jestliže máme rozhodovat i o těchto životně důležitých zahraničně-politických otázkách, tak musíme začít zákonem, díky kterému se to referendum bude moci vyhlásit.

A nebojte, otázka odchodu z EU i NATO přijde sama. Hned jak přijdou ty emisní povolenky pro domácnosti a až přijde těch dvacet procent rozpočtu na armádu. A také by nebylo od věci, abychom spolu s vyhlášením referenda uměli občanům odpovědět na otázku, co bude den poté.

Když jsem zaregistroval hnutí STAČILO!, bylo to proto, aby si partneři mohli zvolit cestu ze všech variant a žádná aby nebyla jen teoretickou chimérou. Podobně by to mělo být i v případě referenda o EU či NATO. Lidé by měli vědět, mezi čím si vybírají a co bude pak.

Nebylo by taktičtější vytvořit dva poslanecké kluby? Víc přednostních práv v diskusi, víc míst v organizačním výboru sněmovny... Popravdě řečeno, já bych asi své peníze nevsadil na to, že jeden poslanecký klub vydrží celé volební období.

Ano, bylo by to „taktičtější“, ale my nejdeme do voleb kvůli korytům, ale kvůli vlasti. Neděláme to, abychom se obtěžkali prebendami a hlavně na tom co nejvíc vydělali. Děláme to proto, abychom voličům ukázali, že je možné začít od nuly, ale přesto se nezaprodat. Skutečné hodnoty se osvědčují, ne deklarují.

Budeme mít jeden poslanecký klub a budeme vystupovat jednotně.

Jak to bude s penězi? SOCDEM vám prý adekvátně přispěje, ale jak se budete dělit o „kořist“ z peněz za mandáty a hlasy? Říkáte, že to zůstane ve STAČILO!, jenže jakési dispoziční právo bude mít Lidový dům i jiní partneři?

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 89% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 8500 lidí Hnutí STAČILO! není projekt pro jedny volby. A soudě podle mediálního kvikotu si lepšolidi uvědomují, kolik uhodilo. Tohle není žádný politicko-podnikatelský projekt. Do hnutí STAČILO! přispěli všichni partneři podle svých možností. Nikdo neměl pevně určenou částku. Stejně tak nemáme s žádným z partnerů uzavřenou dohodu o dělení státních příspěvků. Pokud dají voliči tomuto projektu důvěru, bude pokračovat dál a bude své partnery podporovat v rámci možností a zákonných limitů. Děláme to pro tuto zemi a tento národ, ne abychom počítali grošíky.

Ale jednu věc mohu slíbit. Každá koruna bude využita pro politickou práci. My si nebudeme stavět Takešiho hrad.

V Praze probublává, že novináři pasou po vašich financích. Že ne vše platíte z transparentního účtu apod?

Hm, to by měli dodat nějaký důkaz, ne? Já vím, že se jim zdá divné udělat dobrou kampaň za tak malé peníze, ale jednak máme dobré marketéry, jednak jsme nijak nemuseli měnit ani logo ani grafický manuál, nemuseli jsme se přejmenovávat, nemuseli jsme měnit program a navíc se opíráme o lidi, takže spoustu věcí nám udělají v rámci bezúplatného plnění, které samozřejmě vyúčtujeme v souladu se zákonem.

Hnutí STAČILO! dělá věci jinak. Ukážeme světu, kolik muziky se dá udělat za pětatřicet milionů.

Ještě k tomu referendu o vystoupení z EU... Představme si, že v den 0, tedy v den referenda, 51 % hlasujících zvolí „vystoupit“. Co bude v den 1, v den 100, v den 1000? Kdo by tady administroval celý proces, když úřednické kádry, akademická sféra, zaměstnavatelské svazy a vlastně i odbory jsou proti vystoupení z EU?

Tohle všechno je třeba představit ještě před referendem. Co bude v den jedna, den sto a den tisíc. My neděláme fanfarónskou politiku, ale politický realismus. Až bude vyhlášeno referendum, bude každý člověk v této zemi vědět, mezi čím se rozhoduje.

Nebojte, až bude na stole referendum o EU, tak odbory budou jednoznačně pro, zaměstnavatelé také a akademická sféra bude bydlet pod mostem, protože nebude schopna zaplatit ani energie ani bydlení.

Vy navrhujete výrazné zvyšování důchodů, štědré sociální dávky, zdravotnictví zcela zdarma. Já vím, že je to nudné a už jsme to řešili, ale kde vy nebo paní docentka Švihlíková, která vám radí, chcete zvyšovat příjmy? Vyšší zdanění korporací to nemusí utáhnout, navíc jak to z nich „vymlátit“?

Ještě je tu šedá a černá ekonomika. Tam jsou také solidní rezervy. Ale máte pravdu, nebude to jednoduché. Mnohem jednodušší je, prostě zdanit obyčejné lidi, zkrouhnout valorizace důchodcům, seškrtat slevy a zvýšit daň z nemovitosti. Snažit se zdanit banky, hytlermarkety a jiné obchodní korporace, to nejde. Naštěstí jsme ve STAČILO! jeden blbec vedle druhého, kteří nevědí, že to nejde, prostě půjdeme a uděláme to. Ano, bude to těžké, ale jsme na to připraveni.

Pondělí, den vaší tiskové konference, zpestřil též aktivista Pšenák, spolupracovník Oganesjana, kterého vyhodil od vrátnice sídla KSČM váš mluvčí a kandidát Roman Roun. Proč pan Roun zaději nezavolal policii? Teď je Pšenák za chudáka influencera, kterého napadl „zlý komunista“.

Ano, hrozně se mi líbí, jak se mainstreamová média pěkně špiní obhajobou člena Fialajugend, který svoji svou kariéru založil na šikanování postižených lidí u petičního stánku či sprostým pořváváním na ženy. Komentáře pod články podle toho vypadají.

A policie u toho byla. Jen nezasáhla. Když Pšenák sprostě urážel ženu, neudělala nic. To musel až Roman Roun, který spratka vyprovodil za vrata. Nic mu neudělal, neudeřil ho, jen ho popadl za flígr a vyrazil s ním dveře.

Ano, Marku Výborný a Vítku Rakušane, naši lidé se urážené ženy zastanou i když jim za to hrozí postih. Vy byste se ve své zbabělosti a konformity na nic podobného nevzmohli. A víte co? Právě pro tuto vaši zbabělost a křivé charaktery prohrajete volby. Jestli si myslíte, že voliči budou na straně Pšenáka, který sprostě uráží starší paní, to jste na omylu.

Petr Ludwig shání finance na projekt Štít demokracie – Ne ruskému vlivu. Bude prý natáčet podcasty, protože „podcasty rozhodly volby v USA“. Co od toho čekáte? A co proti takovým aktivitám postavíte vy?

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 94% Věřím, že nebyly 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 15848 lidí Petr Ludwig si dva měsíce před volbami vzpomněl, že by měl pro své vidění světa začít něco dělat. Promiň Péťo, ale my jsme s tím začali hned po volbách 2021. Už čtyři roky děláme podcasty i videa, vytváříme alternativní média, píšeme, natáčíme, koordinujeme se... a vy jste se nám smáli, že jsme jen hloupí dezoláti, kterým na Václavák přišly „nižší tisíce lidí“. Tři roky jste se nám posmívali, podceňovali jste nás, bagatelizovali jste naše schopnosti i rostoucí sílu... a teď, dva měsíce před volbami to chcete zachraňovat.

To je stejné jako s válkou na Ukrajině. Tři roky prý Rusko prohrává, docházejí mu vojáci, nafta, munice i peníze a teď na to najednou všichni koukají jak Danuše na internet.