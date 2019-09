Ječíš, Greto? Advokátka dala Švédce jasnou odpověď

Velmi zvláštní představou podle ní je to, že světoví politici mohou za naše životy. „Donald Trump může za to, že chceme už zase nový mobil, nový počítač a nový tablet, ačkoliv ten starý ještě slouží? Angela Merkelová zavinila, že jsme líní jet k babičce na kole a raději nastartujeme auto? Andrej Babiš může za to, že potřebujeme nutně letět každý rok na dovolenou k moři? Vladimir Putin se nějak zasloužil o to, že starý kabát vyšel z módy nebo nás už nebaví, a tak si dopřejeme nový? Emmanuel Macron nás nutí jíst pomeranče dovezené přes půl světa?,“ podivuje se Čírtková na svém Facebooku.

Lidé jsou podle ní od přírody pohodlní a nechtějí se omezovat. Nechtějí slevit ze svého standardu, třeba z toho, že si ve Švédsku koupí banány, které tam nikdy nerostly. „Vláda nás nenutí spotřebovávat stále více energie, je to přesně naopak, to my chceme stále další, a proto ji elektrárny vyrábějí,“ dodává.

Žádný politik nenese odpovědnost za člověka, po kterém zůstávají tuny odpadků a oblaka kouře. A není fér na něj kvůli tomu ječet. „Jistě, jejich uhlíková stopa je asi větší než u běžného občana, ale zase ne tak velká jako u nějaké výletní záoceánské lodi. A přijel snad někdo na ten summit - kromě Grety – lodí?,“ ptá se advokátka.

Svobodní lidé mohou spotřebovávat, co chtějí, a je to jejich zodpovědnost. Pokud Greta vyzývá politiky, že s tím mají něco dělat, může to podle advokátky znamenat jediné: Že mají něco zakázat, nebo to zdanit. To jsou jediné nástroje, které politici na spotřebu mohou uplatnit.

Jenže zakázat létání letadlem, ježdění autem, nebo dovážení pomerančů?

A se zdaněním to taky není úplně jednoduché, jak připomíná na příkladu Emmanuela Macrona, který chtěl zdaněním zdražit automobilové palivo a důsledkem je, že má už půl roku každou sobotu pod okny demonstrace.

Advokátce především nedochází, jaký smysl by takové řešení mělo. Člověk, kterém na planetě záleží, nepotřebuje k tomu, aby se něčeho zřekl, zákaz nebo drakonickou daň.

„Nepotřebuje. Stačí to nedělat. Místo pomeranče si utrhnout jablko, místo hokeje si zaběhat v lese a místo autem jet na kole. K tomu není třeba žádný zákaz ani žádný politik,“ nabídla radu, kudy dál vést boj za klima.

autor: jav