Jeden ze zatčených za vraždu slovenského novináře podnikal v České republice. Firmy tu nedodržovaly zákon

Kvůli vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové uvalil slovenský soud vazbu na čtyři lidi. Podle prokuratury jde o střelce, objednavatele, zprostředkovatele a pomocníka. Z objednávky vraždy policisté obvinili Alenu Zsuzsovou, střelcem měl být Tomáš Szabó, řidičem Miroslav Marček. Zoltán Andruskó pak měl být zprostředkovatelem hrůzné zakázky. Kdo zadal zakázku objednavatelce Zsuzsové, policie zatím neví. Ani to, odkud měla žena vzít zmíněných 70 tisíc eur.

Speciální prokurátor, který nechtěl uvést své jméno, potvrdil, že Zoltán Andruskó začal spolupracovat s policií. "Rozhodl se akceptovat situaci, ve které se ocitl, a byl vstřícnější. Detaily neřeknu, je to stále předmětem vyšetřování," uvedl prokurátor. Někteří ze čtveřice obviněných přitom byli v minulosti odsouzeni za jiné trestné činy. Zoltán Andruskó je tak na Slovensku stíhán i kvůli jiné trestné činnosti - čelí obvinění i pro neodvedené daně a pojistného. Informovala o tom slovenská novinářka Julie Mikolášiková na svém blogu . Informace o tom, že Zoltán Andruskó je stíhán, pocházejí z justičního zdroje. Jde o kauzu, kterou řeší policie v Bratislavě a spoluobviněný je v ní i další muž. Způsobená škoda má přesahovat 130 tisíc eur. Pokud soudy Andruškovi dokáží vinu, hrozí mu za tento čin až 12 let. Po obvinění z vraždy, respektive nápomoci k ní, mu ale může hrozit i doživotí.

Nerespektoval zákon

Zoltán Andruskó působil v minulosti jako podnikatel i v České republice. I zde panují ohledně firem, ve kterých působil, pochybnosti o naplňování litery zákona. Od listopadu 2010 do března 2014 byl Andruskó jednatelem společnosti s ručením omezeným Allorex Trade v Brně. Firma se zabývala pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a „výrobou, obchodem a službami, neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, tedy takzvanou volnou živností. Andruško byl v uvedené době také jediným společníkem popisovaného brněnského eseróčka. Teď firma patří György Szibigovi z maďarského Vácu. Společnost nemá v internetové sbírce listin zveřejněnu ani jedinou účetní uzávěrku, přestože jí to ukládá zákon. Účetní jednotky, firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, jsou totiž povinny zveřejnit ve sbírce listin účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu. Pokud firma neuloží účetní závěrku do sbírky listin, dopouští se správního deliktu, za který lze uložit pokutu až do výše tří procent hodnoty aktiv této účetní jednotky.

Identická je situace i u druhé firmy, ve které zprostředkovatel vraždy Jána Kuciaka působil. Jde o další eseróčko Royal Brand Company z Olomouce. Andruskó v ní působil od února 2014 do září 2016, opět jako jednatel a stoprocentní společník. Na podzim 2016 firmu převzal Ludovic Varga z Marghity v Rumunsku. Společnost se opět zabývala výrobou, obchodem a službami, neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. I zde se opakuje situace z předchozího firemního působiště Zoltána Andruska, společnost nemá v internetové sbírce listin zveřejněnu ani jedinou účetní uzávěrku, přestože jí to ukládá zákona. Zda-li s bývalými Andruskovými společnostmi probíhají kvůli chybějícím podkladům správní řízení, není možné z obchodního rejstříku zjistit.

Výcvik elitních žoldáků

Další zásadní informace se objevují i o vykonavateli vraždy, podle slovenské policie, Tomáši Szabóovi z Kolárova. Zatčený Szabo má na svém facebookovém účtu fotografii z kurzu Evropské bezpečnostní akademie, která má výcvikové centrum v Polsku. Akademie poskytuje dvoutýdenní intenzivní výcvik ochrany VIP osob, který zahrnuje používání pistole a poloautomatické zbraně, napsal slovenský Denník N. Szabó na svém Facebookovém profilu také pózuje s puškou na zámořské lodi. Jeden čas se měl totiž živit jako ochranka lodí před somálskými piráty. Tomáš Szabó byl předtím devět let policistou v Komárně, podle slovenských médií ho ale nadřízení degradovali z vyšetřovatele na řadového pochůzkáře.

Lidé z Kolárova o Tomášovi Szabóovi mluví jako o muži, který „uměl řešit problémy“. Sám se předváděl se zbraněmi, chlubil se tím, že cvičil bodyguardy, kteří neměli nejlepší pověst. Podle informací slovenského Nového času patřil mezi podezřelé z vraždy místního podnikatele z roku 2016. „K tragédii, která znepokojila místní, došlo v jednom z domů na mír ulici. Nehybné tělo podnikatele Petra M. (40) z Kolárova našla v pátek brzy ráno jeho sestra, jíž nezvedal telefon. Podle informací Čas.sk, který tuto informaci zveřejnil na sklonku roku 2016, byl podnikatel střelen do kolena a pak do hlavy. "Podnikal v dopravě. Vozil lidi do Maďarska, kde měl také obchody. Lidé říkají, že měl i jiné aktivity a že půjčoval peníze," řekla serveru Čas.sk sousedka zavražděného muže. Případ podobně jako vraždu novináře Jána Kuciaka vyšetřuje slovenská Národní kriminální agentura jako zvlášť závažnou úkladnou vraždu.

Podle obyvatel Kolárova pracoval Tomáš Szabó také jako bezpečnostní profesionál na volné noze. A podle místních byl údajně v kontaktu s podsvětím operujícím kolem nedalekých měst Dunajská Streda a Veľký Meder.

V Evropské bezpečnostní akademii, která má vycvikové centrum v Polsku, ve které se Tomáš Szabó školil, se školili podle polského serveru Wiadomosci i bodyguardi libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. „Bývalí členové polských speciálních sil cvičili bodyguardy Muammara Kaddáfího. K elitním vojákům libyjského diktátora, který odešel na stranu povstalců, dorazil do Tripolisu reportér TVP Info. Po návratu do země našel také vojenské instruktory, kteří pracovali v Libyi. Do této skupiny patřil bývalý polský šampion v taekwondo a doktor sociologie Andrzej Bryl a bývalý vedoucí bojového týmu GROM - Jacek Kowalik,“ napsal server . GROM je polská jednotka, určená pro provádění speciálních operací, úderných akcí a také protiteroristických operací. Bezpečnostní experti GROM srovnávají kvalitou s americkou 1st Special Forces Operational Detachment - Delta (tzv. Delta Force ), Navy Seals, britskou Special Air Services (SAS) nebo izraelskou Sayeret Matkal . Je tedy zřejmé, že výcvik v Evropské bezpečnostní akademii není určen pro žádná „ořezávátka“.

Absolvent kurzu v Evropské bezpečnostní akademii Tomáš Szabó se podle svého facebokového profilu věnoval několika druhům bojových umění, karate nebo jiu-jitsu. Investigativní web Bellingcat před časem upozornil, že Evropskou bezpečnostní agenturou se v minulosti nechali cvičit také bojovníci ukrajinského ultrapravicového praporu Azov. Ten bojuje na východě Ukrajiny proti tamním separatistům podporovaným z Ruska.

Investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou zavraždil evidentně nájemný zabiják v obci Veľká Mača v pátek večer 23. února 2018. Policie jejich těla objevila až v neděli, kdy je začala hledat jejich rodina. Matka Martiny Kušnírové tehdy řekla, že oba měli být na náboženské nauce, protože v květnu plánovali svatbu a proto je jejich rodina nehledala dříve. Kuciaka vrah usmrtil dvěma ranami do hrudi, Kušnírovou pak střelou do hlavy. Střelec použil pistoli ráže devět milimetrů. Po vraždě se po celém Slovensku konaly velké protesty, kde desítky tisíc lidí žádaly pád vlády. Kvůli protestům nakonec vláda předsedy hnutí Směr Roberta Fica padla a nahradil jej stranický kolega Robert Pellegrini.

autor: Jaroslav Šťastný