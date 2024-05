Jednání se Sýrií a Libanonem. Rakušan o tom, kam se prý budou vracet uprchlíci

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) čelí salvě kritiky za to, že se důrazněji nepostavil proti přijetí tzv. migračního paktu. „Volby jsou o tom, jestli se uvede v život ten šílený migrační, já tomu spíš říkám vítační pakt pana Rakušana,“ zaznělo např. v debatě České televize ze strany ANO. Rakušan se brání, že migrační pakt je jen základ a teď je třeba podniknout další kroky. A popisuje, jaké to budou.

V EU byl definitivně schválen migrační pakt. Česko se při konečném jednání zdrželo hlasování, ale ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i tak čelí kritice, že se nepokusil vyjednat lepší podobu migračního paktu. Kritizují ho především politici SPD a ANO.

„Volby jsou o tom, jestli se uvede v život ten šílený migrační, já tomu spíš říkám vítační pakt pana Rakušana, který má vejít v platnost za dva roky. A pokud naši občané chtějí žít ve městech, jak to vidíme v Londýně, v Paříži, v holandských městech, i ve švédských městech, kde budou čtvrti plné afrických nebo arabských uprchlíků, tak na to my říkáme jasné ne,“ poznamenal před kamerami zástupce ANO Martin Hlaváček.

„Dnes jsem vyrazil na Kypr, kde budeme jednat o tom, jak řešit migraci ze Sýrie. Přestože tu budou rokovat hlavně jižní státy unie, byl jsem pozván jako zástupce země, která se k tématu migrace staví aktivně a stojí v čele těch, kdo hledají řešení, nikoliv výmluvy, proč nedělat nic. I v případě Sýrie budeme řešit mimo jiné koncept bezpečných třetích zemí, kam by bylo možné uprchlíky z přetížených evropských zemí vracet,“ píše Rakušan na síti.

Ministr Rakušan oslovil české občany i z Kypru.

„Rychlá návštěva na konferenci na Kypru žádné koupání, jenom rychlá účast na konferenci a zpátky do Prahy na policistu roku. Co se týká obsahu té konference, tady šlo o spolupráci se 3 zeměmi. Ten migrační pakt je jenom nějaký základ, ale teď hledáme ta další řešení, která budou fungovat. Třetí země nám musejí pomoci, my musíme pomoci třetím zemím,“ zdůraznil Rakušan.

O spolupráci se prý jedná s Libanonem a Sýrií, ve které se hledají bezpečnější regiony, kam by bylo možné začít vracet syrské uprchlíky přicházející do EU v posledních letech. Jejich největší vlna přišla v roce 2015.

Server Seznam zprávy v této souvislosti upozornil, že Česko, Rakousko a Dánsko daly dohromady koalici 15 zemí, které chtějí téma migrace řešit jinak, než bylo řešeno dosud. Koalice zemí požaduje řešení migrace přímo v zemích původu, ale také lepší ochranu těch, kteří to skutečně potřebují.

„V první řadě podporujeme vytváření komplexních, vzájemně výhodných a trvalých partnerství s klíčovými partnerskými zeměmi na migračních trasách,“ uvedli ministři.

