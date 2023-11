Jedno ramínko, druhé ramínko... Válek by důchodce „píchal“ na chřipku i covid najednou, tak jsme se zeptali odborníků

reklama

S pokračujícím podzimem dochází víc než kdy jindy na přetřes téma očkování. Už začátkem října se na veřejnost obrátilo Ministerstvo zdravotnictví s připomenutím, že chřipka a covid-19 se vyskytují ve stejném ročním období, což zvyšuje riziko souběhu těchto onemocnění. „Očkování je jedním z největších úspěchů moderní medicíny a působí jako základní nástroj prevence v předcházení komplikací, těžkému průběhu onemocnění a dlouhodobých následků prodělaného onemocnění. Do České republiky jsou aktuálně dováženy nejnovější vakcíny proti chřipce, covid-19 i dalším respiračním onemocněním. Prosím, očkujte se a dbejte na ostatní nástroje prevence, jako jsou rozestupy nebo ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory nebo MHD,“ vyzval při té příležitosti ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ze stran zástupců rezortu zaznělo, že zmíněný souběh může být rizikový především pro zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou senioři nebo pacienti s přidruženým onemocněním například srdce, cév, ledvin nebo plic, dále lidé s cukrovkou, osoby se závažnou poruchou imunity a osoby, které žijí v kolektivních sociálních zařízeních. Zároveň byla veřejnost informována, že vakcínu proti chřipce je možné aplikovat spolu s vakcínou proti onemocnění Covid-19 v jeden den, což doporučuje i vakcinologická společnost. „Očkovat proti chřipce a covidu-19 je možné současně ve stejný den a očkování ve shodě s Centrálním řídícím týmem a Národním institutem pro zvládání pandemie velmi doporučuji seniorům či lidem trpícím chronickými nemocemi či poruchou imunity, které mohou průběh nemoci zkomplikovat,“ prohlásil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

U seniorů je třeba očkování spíše rozdělovat než spojovat

Šéf rezortu zdravotnictví potvrdil, že očkování proti covidu a chřipce lze aplikovat najednou, a dodal, že je nejvhodnější nechat si ho provést u vlastního praktického lékaře. „Očkování lze aplikovat v jednom dni, k dispozici jsou nejmodernější vakcíny. Mají je praktičtí lékaři,“ zdůvodnil svůj apel Vlastimil Válek. Opačný postoj zaujal jeho předchůdce ve funkci Roman Prymula, když byl v rozhovoru pro TN.cz konfrontován s informací americké televize CNN, že očkování proti covidu vakcínou společnosti Pfizer může znamenat u starších lidé větší riziko mrtvice v kombinaci s očkováním proti chřipce. „Na toto téma se skutečně vedou odborné diskuze. A domnívám se, že závěr bude takový, že současné podání vakcíny proti covidu-19 a chřipce už nebude doporučováno,“ překvapil profesor Prymula názorem v rozporu s doporučením Ministerstva zdravotnictví.

Co ministr zdravotnictví, to jiný přístup, chtělo by se napsat. Jak se tedy k očkování proti covidu a chřipce v jeden den staví odborníci blízcí této problematice? „Osobně doporučuji odstup od očkování proti covidu a proti chřipce 14 dní a do protilehlých ramen. Očkování v jeden den sice vede k oddělené tvorbě prvotní imunitní odpovědí v protilehlých podpažních uzlinách, ale po prvním týdnu se tvorba imunitní odpovědi přesouvá do sleziny, kde se stimuly potkají,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz profesor Jiří Beran. „Podle mého názoru je lepší u seniorní populace spíše očkování rozdělovat než spojovat kvůli nízké imunitní odpovědi na jednotlivé vakcíny dané stárnutím imunitního systému,“ dodává respektovaný epidemiolog.

Je lepší očkovat se oběma vakcínami v jeden den než vůbec

Mezi zastánce oficiálního postoje Ministerstva zdravotnictví patří děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU Rastislav Maďar. „Stále platí, že i když se podají vakcíny proti chřipce a covidu v jeden den, je pravděpodobnost komplikací u rizikové populace o dost nižší, než když nemoc prodělají bez očkování. Prioritní volbou by však mělo být očkování každé z nich samostatně. Ve stejný den by se měly podat hlavně těm rizikovým osobám, u kterých ho z nějakého důvodu není možné aplikovat nadvakrát, například když musí starší člověk se sníženou pohyblivostí dorazit na očkování na vzdálenější místo a podobně. Když je tedy daný člověk rizikový, rozhodně je lepší očkovat se oběma vakcínami v jeden den než vůbec,“ ujišťuje pro ParlamentníListy.cz odborník na prevenci a kontrolu infekčních nemocí Rastislav Maďar.

„Kdy zveřejníte toto?" Poplach s návratem covidu v ČR dopadl úplně jinak Kdo zpochybnil očkování, mohl i přijít o práci. Zdrcující čtení o Česku za covidu. V uznávaném časopise Odborná studie: Umlčování za covidu. Jména, média, praktiky. „Nejvýznamnější zdroj informací? PL.cz" „Akademicko - medicínský komplex". Kdo vládne českému zdravotnictví? Ministr to není

Na větší riziko mrtvice v kombinaci s očkováním proti chřipce se zaměřil specialista v oboru vnitřního lékařství a angiologie Vladimír Čížek. „Opravdu existuje předtisk (preprint) studie Yun Lu, Kathryn Matuska et al., která analyzovala riziko CMP (cévních mozkových příhod) a TIA (tranzitorních ischemických atak, čili řekněme ‚předstupňů mozkové příhody‘ ve třech situacích:

- po bivalentním boosteru (posilovači) BA4/BA5 – po něm nebylo pozorováno zvýšení

- po vakcíně proti chřipce – po ní bylo pozorováno mírné zvýšení

- po kombinaci obou vakcín – zde bylo pozorováno zvýšené riziko CMP po vakcíně BionTech o 20% (interval od 1% do 42%) v době 22-42 dnů po očkování, a zvýšené riziko TIA po vakcíně Moderna o 35% (interval 6%-74%) v prvních třech týdnech po očkování. Vše se týká lidí ve věku nad 65 let. Autoři píší, že je nutno více studií před konečným verdiktem. S tím souhlasím,“ přiznává pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek.

Pro organismus to může být šok s neodpovězenou otázkou

Zároveň připomíná, že první zprávy o možném bezpečnostním signálu jsou už z ledna 2023. „V literatuře jsou zatím popsány jen kasuistiky mozkových příhod, řada z nich se ale týká adenovirových vakcín. Bivalentní booster BA4/BA5 by se v současné době již neměl aplikovat, protože je k dispozici novější typ vakcíny. Nejsem vakcinolog, ale angiolog, proto mám obavu ze spike proteinu po očkování, protože může mít stejný typ nežádoucích účinků jako spike protein při covidu. Víme, že spike protein působí prokoagulačně (zvyšuje srážlivost krve), z toho plynou mé obavy. Mluvcil jsem o tom i v přednášce o cévních komplikacích covidu a vakcín. Ctím zásadu ‚primum non nocere‘, tedy ‚v první řadě neškodit‘, a proto bych za svou osobu nedoporučoval současnou aplikaci covidové a vakcíny, dokud větší studie či soubor dat neprokážou, že je to bezpečné,“ konstatuje lékař Vladimír Čížek.

Velkým kritikem přístupu státu v covidovém čase byl Miroslav Havrda, který v reakci na postup České lékařské komory založil Paralelní lékařskou komoru. Servítky si nebere ani tentokrát. „Jak všichni víme, mohou nastat po aplikaci jakékoliv vakcíny nežádoucí účinky, v mimořádném případě i smrt. Proto také hlavou myslící a soudní lékaři nedoporučují, pokud je to možné, souběh očkování v jeden den a chtějí mezi injekcemi pauzu i několik měsíců. Pokud si necháme dát v jeden den dvě dávky zcela odlišných látek, jako je vakcína proti chřipce a experimentální látka proti covidu, může to být pro organismus nejen velký šok, ale ani nebudeme vědět, která z nich nám způsobila nežádoucí účinky. Je otázkou, zdali právě o to propagátorům tohoto experimentu nejde,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Miroslav Havrda.

Válkovo povolení experimentální látky dětem přes odpor SÚKL

Místopředseda Svobodných neskrývá nedůvěru ani k Vlastimilu Válkovi. „V rámci ‚léčby‘ obyvatel proti onemocnění covidem se již opakovaně lhalo tolik, že i jako lékař nevěřím ani ministrovi zdravotnictví, ani fanatickým propagátorům vakcinace. Mám dobré informace z USA i z Evropy a také věřím svému rozumu a tomu, co mne naučila za můj celý odborný život lékařská praxe. Je potřeba nezapomínat na takové skutky, jako na povolení ministra zdravotnictví pana Válka podávat experimentální látku proti onemocnění covidem dětem do 12 let i přes odmítavé stanovisko SÚKL pouze na základě anonymního doporučení České vakcinologické společnosti. Píchání včeliček do obou ramínek najednou ministrem Válkem považuji za podobný přešlap,“ kritizuje Miroslav Havrda nejviditelnější vládní tvář TOP 09.

Imunolog Jiří Šinkora je přesvědčen, že většina studií a veřejných diskusí vedených na téma vakcín proti covidu je zmanipulovaná a řízená farmaprůmyslem. „Ani se o ně nezajímám, je to ztráta času. Jisté je jedno – očkování proti covidu dnes nemá již žádný důvod, protože všichni jsou proti všemožným variantám SARS Cov-2 imunní. Takže pokud to není nebezpečné, je to zbytečné. Ministr Válek je diletant, jeden z těch, který o covidu šířili poplašné zprávy, a člověk, kterému se nedá věřit prakticky nic. Senioři mají volební právo, tedy právo rozhodovat o budoucnosti své i často, bohužel, ostatních. Tak ať se rozhodnou sami,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Jiří Šinkora.

Očkování proti covidu podporují autority u nás i ve světě

Na opačné straně názorové barikády stojí biochemik, vedoucí výzkumné skupiny a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka, který si myslí, že zmiňované stanovisko Romana Prymuly bylo dezinterpretováno. „Ve věci doporučení k očkování se obraťte na Českou vakcinologickou společnost, která očkování proti covidu19 v souhlase se všemi mezinárodními autoritami nadále jednoznačně doporučuje. Zdůrazňuji, že to není doporučení mé, ale všech významných odborných autorit u nás i ve světě,“ dodává pro ParlamentníListy.cz profesor Jan Konvalinka.

Profesor Jiří Beneš, přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka v Praze předesílá, že se jako internista necítí být odbornou autoritou v této věci, „Ale pokusím se odpovědět, jak nejlépe dokážu. Obecně uznávaný princip dosud byl, že současná vakcinace proti dvěma nebo i více různým patogenům je možná. V tomto smyslu zřejmě mluvil i ministr Válek. Jestliže teď nějaká studie ukázala, že současné podání vakcíny proti covidu-19 a proti chřipce zvyšuje riziko cévní mozkové příhody u seniorů, tak je možné to interpretovat různě. Třeba že ta studie byla špatně naplánována nebo provedena; je namístě být opatrný a já bych nyní svým pacientům z opatrnosti současné podání obou vakcín nedoporučil,“ říká pro ParlamentníListy.cz profesor Jiří Beneš.

Zatím jen poplašná zpráva, v úvahu přicházejí různé možnosti

Na druhé straně by však čekal, že tyto výsledky potvrdí nějací další nezávislí autoři. „Zatím je to jen poplašná zpráva, nevnímám to jako důkaz. Ale jestliže se výsledky této studie opravdu potvrdí, pak bude potřeba specifikovat, v čem spočívá podstata nekompatibility. Je to proto, že právě tyto dvě konkrétní vakcíny se nesnášejí a/nebo vyvolávají takové komplikace? V úvahu připadají různé další možnosti. Pro seniory byla připravena protichřipková vakcína se 4x vyšším obsahem antigenu (HD-IIV4, Efluelda) a je možné, že právě tento aspekt je příčinou komplikací. Je možné, že vadí kombinace jakýchkoli vakcín proti těmto dvěma virům, což je málo pravděpodobné, ale nikoli předem vyloučené,“ upozorňuje.

Je také možné, že vadí kombinace klasické vakcíny s mRNA vakcínou, což si umí představit spíš. „Čili jsme na začátku a myslím, že není vhodné plašit lidi. Zatím bych obecný princip, tj. možnost podání dvou vakcín najednou, nezatracoval. Jen bych pro jistotu nedával mRNA vakcínu s klasickou vakcínou v jeden den, tedy bych nekombinoval anti-covid RNA vakcínu s jakoukoli jinou. Ale znova připomínám, že je to jen můj názor, který nemohu a nechci nikomu vnucovat. Věřím tomu, že profesor Prymula je vzhledem ke svému profesnímu zaměření dobře informován, a to lépe než já a lépe než ministr Válek,“ odkazuje profesor Jiří Beneš na erudici bývalého ministra zdravotnictví.

