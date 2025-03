Jednoznačná záminka pro rumunský scénář v českých volbách? Již se děje. Vyoral varuje

Prý máme 4 až 6 let, než Rusko přistoupí k další válce, tvrdil nám premiér Fiala na bezpečnostní konferenci. „Musíme zatnout zuby, transformovat, co půjde, a investovat do vlastní síly,“ tvrdí. Je Fiala ten, který by měl kázat o síle?

V první řadě je třeba říct, že prolhaný politický eunuch a zahraniční lokaj Fiala má na mysli, že zuby musíme zatnout my, běžní občané. Neb ony samozvané elity parazitující na nás všech si na své zdroje sáhnout nenechají. Případně si už k tak nekřesťanským platům, náhradám a dalším výhodám něco zase přidají. Co se týká kázání o síle s prefabrikovanými rybářskými gesty, přehazovačkou a designovými brýlemi à la Harry Potter na očích, je Fiala klasickým kozlem zahradníkem. Ten, který nosí přilbu a neprůstřelnou vestu ve vlaku – ať už reálně, nebo šlo pouze o propagandistické divadlo – by sílu raději měl nechat odpočívat.

Server Neovlivní Sabiny Slonkové píše o „rusko-íránské stopě v českých volbách“. „Zpravodajské služby prověřují podezření, že se do českých voleb pokusí promluvit agenti z Ruska a Íránu,“ stojí hned v úvodu. Není to průhledná záminka pro to, co nazýváme rumunským scénářem?

Zcela jednoznačně. Mediální štětky a kartáči mediálního hlavního proudu jsou ve velké většině případů už natolik mimo realitu, že si snad ani už neuvědomují, jak do očí bijící je jejich prorežimní propaganda. Slonková asi v befelu od svých informátorů – ať už zpravodajských, nebo jiných – trestuhodně nedostala ještě „čínskou stopu“. Ta ještě chybí. A pochopitelně a zcela očividně u nás působí pouze agenti Ruska – a nově teda Íránu – zatímco agenti USA, Německa, Izraele a dalších zemí podle mediálních pologramotů zřejmě u nás neexistují ani zbla. Nebo je možná jen nenazývají agenty, ale přáteli, partnery… sic jde ve skutečnosti o protektory.

Maďarsko zakázalo tzv. pochody hrdosti, které jejich kritici označují za „pochody deviantů“. V Česku to popuzuje zejména ministra vnitra Rakušana. Proč myslíte, že tomu tak je?

Senátorka Kovářová prohlásila, že se neobává ruského prezidenta Vladimira Putina. Čímž popudila svou kolegyni Miroslavu Němcovou, která to rovnou označila za „nepřátelský akt vůči Česku“. Nevím, když se někteří politici vyjadřovali, jak není potřeba se bát migrace z Afriky a Blízkého východu, také to bylo kritizováno, ale označoval to někdo za „nepřátelský akt vůči Česku“?

Miroslavu Němcovou netřeba brát příliš na zřetel. Její patologická hysterie a ubrečenost, jakmile kdokoliv šlápne na její prorežimní bábovičku – jakkoliv budovanou na písčitých nohách, je myslím už dobře známá. Kdekdo zřejmě včetně Němcové nemůže přijít Turkovi na jméno, ale zrovna jí by se nějaký Filip docela hodil.

Jinak velice zákona dbalí Němci provedli něco nečekaného. Nejenže se v podstatě vykašlali na rozpočtovou odpovědnost, ale ještě k tomu masivní zbrojení na dluh schválila odcházející sněmovna. V jakých to žijeme časech, když i Němci dělají dluhy?

Žijeme pořád ve „stejných“ časech. Jen klasické otroctví nahradilo otroctví dluhové. Tak tomu je. Jen se proměňují formy a subjekty zadlužení. Jednou je to svatá válka proti islámskému terorismu, podruhé svatá válka proti globálnímu oteplování, ach pardon vlastně klimatické změně, jindy je to svatá válka proti chřipce, pardon covid-19, a jindy zase svatá válka proti Rusku… V důsledku samozřejmě zadlužení vždy nakonec dopadne nejvíc na ty dole, tedy na nás. Což je cílem. Zadlužení vedoucí k nevolnictví a otroctví. Vítejte v realitě.

Europoslankyně Danuše Nerudová se v televizi střetla s poslancem Jaroslavem Foldynou a došlo na to, kdo osvobodil Československo. Nerudová tvrdí, že řekla „i Američané“, jenže to spíše znělo jako že tam žádné „i“ nebylo. Co myslíte, byla Nerudová skutečně tak neznalá?

Jak pravil klasik a jak myslím vidí každý normální člověk prakticky od počátku mediálního protežování této „mladé a krásné“ ženuše, tak Danuše neustále potvrzuje, že je zkrátka „kvalitně blbá“. Se vší neúctou k této osobě, jíž schází jakákoliv soudnost a s výší, nebo spíše níží inteligence by se mohla rovnat s šéfem oportunistů stosedmičkovým soudruhem Pavlem, nebo s nepříliš bystrým postrachem králíkáren profesorem Drahošem. Měli bychom se všichni sakra zamyslet, že něco takhle neznalého a blbého v zásadě ve všech ohledech může – v jejím případě mohlo – vykonávat nejvyšší funkce na univerzitě. Že jsou pomatenci jejího druhu v Poslanecké sněmovně, Senátu či v politbyru Evropské Utopie, je bohužel dlouhodobě smutným standardem. Nikoliv směšnou výjimkou.