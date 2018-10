Jedovatá mamba: Padla šokující slova o Kalouskovi. A on sám...

04.10.2018 14:28

Smrtelně jedovatá mamba zelená, která v úterý unikla své chovatelce v pražských Hlubočepích se stále ještě nenašla. Podle expertů se pravděpodobně stále skrývá kdesi v panelovém domě, protože venku by za současných teplot dlouho nepřežila. Nebezpečný had zasahuje svým způsobem. Proruská aktivistka Jelena Vičanová by si přála, aby had potkal Miroslava Kalouska (TOP 09). A k tématu se žertovně vyjádřil i sám lídr TOPky. Zmínil přitom pro změnu Jaromíra Soukupa.