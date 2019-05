Jen co Babiš opustil republiku, jeho poslanci udělali mejdan v bytě za 200 milionů. Pozvala je paní Babišová

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 1580 lidí

Jistě, svůj vliv na to mohla mít i kauza Čapí hnízdo, ovšem je paradoxní, že ve zbytku republiku ANO roste, zatímco v české metropoli klesá. V roce 2018 při volbách na magistrát mělo ANO už jen 15,36 procenta a tudíž 12 zastupitelů. Poslední volby byly do Bruselu, Praha v nich zaznamenala nadprůměrnou, téměř čtyřicetiprocentní volební účast a ANO si v tomto klání odneslo už jenom 13,35 procenta. Pokles je setrvalý a není to pouze problém Andreje Babiše.

A jsme u merita věci. ANO do konce roku vybere své nové, tedy pražské vedení a zřejmý zájem o tento vlivný post má nejen současný šéf Jan Říčař, ale také neúspěšný kandidát na primátora Petr Stuchlík. Ten se mimochodem v minulosti ucházel o některá z ministerstev. Konkrétně šlo o dopravu nebo místní rozvoj. Neuspěl.

Právě v jeho hlavě se urodila myšlenka na uspořádání „vlivové“ párty, ke které došlo ve středu 29. května v Jilské ulici na Praze 1. To místo je zajímavé především tím, že zde Petr Stuchlík žije v bytě, který má odhadní cenu v řádech několika stovek milionů korun. Nepřeháníme.

Na dvou pozvánkách, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici, stojí: „Petr Stuchlík a Andrea Babišová si Vás dovolují pozvat na terasu s bohatým rautem a dobrou náladou. Lahvinky kvalitního moku vítány. Jilská 2, Praha 1.“ Na druhé pozvánce, kterou odeslala poslankyně Babišová ze sněmovního mailu, je pouze předmět: Pozvánka na akci klubu Hnutí ANO. Dodejme, že Andrea Babišová nemá s premiérem nic společného, snad kromě příjmení a možná i několika vřelých SMS, které si jistě napsali. Mimo to je předsedkyně podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí a členka výboru pro sociální politiku a evropské záležitosti.

Na akci, na kterou nás výměnou za neprozrazení jeho identity upozornil jeden z poslanců ANO v Praze, se prý slavilo. „Dorazil pan Faltýnek se svou přítelkyní, byl tam poslanec Nacher, Honza Řehounek, Barbora Kořanová nebo Aleš Juchelka. Paradoxně nepřišel hostitel Stuchlík, jelikož prý onemocněl. Jeho přítel David Šimoník tam, myslím, byl,“ přiblížil náš zdroj.

Ten si zároveň myslí, že důvodem této akce byla podpora Petra Stuchlíka na post předsedy ANO v Praze. „Nebylo to explicitně řečeno, ale jelikož nedorazil nikdo z vedení Prahy, které je nyní, tak jsem z toho usoudil tento záměr,“ vysvětlil.

Podle několika našich zdrojů však Petr Stuchlík, pakliže si myslí na pozici šéfa ANO v Praze, nebude mít snadnou pozici. Stojí za ním (prozatím) jen několik místních organizací, což logicky znamená, že by se Jan Říčař neměl čeho bát.

Co se večírku pro poslance ANO a zájmové firmy týká, proběhl prý ve vší počestnosti, bytem v centru Prahy podle našeho svědka provázela poslankyně Babišová, „jako by tam sama bydlela“, a pila se prý jen vybraná vína a další alkoholické či nealkoholické nápoje. „Petr Stuchlík se bude moct podle toho, co jsem slyšel, opřít o podporu pana Faltýnka, jelikož je tam provázanost na pana Šimoníka z Kapsche,“ uzavřel náš důvěryhodný zdroj z řad členů dolní komory Parlamentu.

autor: Tomáš A. Nový