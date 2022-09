Jen divadlo, má vás zmást. Dejte si pozor. Bobošíková k cvrkotu kolem elektřiny

reklama

„Česko svolává evropské jednání kvůli cenám energií, prohlásil premiér Fiala. Drahé energie ohrožují politický systém v Česku i v Evropě, prohlásil ministr Blažek z ODS. Kvůli cenám energií hrozí rozložení sociální Evropy a bude z toho mít radost Rusko, říká hejtman Martin Kuba z ODS. A komentátoři a takzvaní znalci politické scény se tetelí. Že by rozvrat v ODS? Nahradí Kuba Fialu? Kuba má blíž k ANO, co se stane? Vzhledem k informacím, které máme k dispozici, si troufáme tvrdit, že ODS jen hraje komedii. A novináři jsou za užitečné idioty,“ zmínila Bobošíková úvodem.

„Fakt, že ceny energií v Evropě jsou 12krát vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 16krát, považovali už v uplynulých týdnech evropští bankéři a průmyslníci za apokalypsu. A Bakalova média varovala, cituji: Evropské vlády by měly urychleně přijít s nějakým řešením, pokud se kontinent nemá ponořit do sociálních bouří. Takže Blažkova a Kubova slova nejsou žádnou revolucí, jen tvrdí naplánovanou eurounijní muziku. Dnes už přece neexistuje stará a nová ODS. Dnes je jedna ODS. Prounijní, proválečná, proliberálně demokratická a zbabělá. Kdo si myslí, že výměna v čele ODS přinese změnu politiky této strany, je velmi naivní. Je to jen divadlo, které má odlákat pozornost od skutečnosti,“ dodala Bobošíková.

„Čelní představitelé ODS se jen drží svého úkolu, o kterém už minulý týden psala Bakalova média. Víte, o jaký úkol jde? Cituji: Z pozice předsednického státu zabránit tomu, aby se v Evropě rozšířila únava z války na Ukrajině. Hrozbou je prý vývoj veřejného mínění, které začíná mít války dost a mohutně si všímá razantního zdražování. Cílem Prahy v čele Evropské unie je zabránit tomu, aby pozornost politiků směrem k Ukrajině polevila. To se nesmí stát. A víte proč? Protože jedinou Putinovou cestou k vítězství je údajně to, že nás přesvědčí, že Ukrajina nemůže vyhrát. A jak dále píší Bakalova média, nebezpečné je hlásat, že dodávky zbraní Ukrajině prodlužují konflikt. A nebezpečný je také Andrej Babiš, když tvrdí, že česká vláda podporuje Ukrajince víc než Čechy. Tak co, ještě si myslíte, že oponentům Petra Fialy z ODS, kteří upozorňují na možné nepokoje, jde o občany, nebo že jednají podle předem dohodnutých not? Prostě konflikt Rusko–Ukrajina může i za počasí a za teplotu ve Středozemním moři. A kdo o tom pochybuje, ten působí na nejnižší pudy občanů. Realita je taková, že politici nehoří zájmem o energie. Nehoří zájmem o ceny potravin. Politici nehoří zájmem o životy občanů. Politici se nyní starají o jediné. A to je působit na vývoj veřejného mínění tak, aby je lidé ve strachu z války nevolali k zodpovědnosti. A aby jim nepřipomínali, že byli do svých funkcí zvoleni občany České republiky, nikoliv občany států jiných,“ zmínila Bobošíková.

„Ale zpátky k evropskému jednání o cenách. Premiér Fiala zdůrazňuje, že raketové zdražení lze řešit jen na celoevropské úrovni. To, že si plete Evropskou unii a Evropu, to, že zapomíná, že i Rusko je zemí Evropy, na to jsme si zvykli. Profesoru, někdejšímu ministrovi školství a dnes premiéru Fialovi zeměpis nikdy asi moc nešel. Na co bychom si však zvykat neměli, jsou rozpory a možná záměrné lži v tvrzeních premiéra Fialy a ministra průmyslu a obchodu se Síkely. Pokud jde o zásobování energiemi v nadcházející topné sezoně. Ponechme stranou mohutně medializovanou vyhlášku ministra Síkely o tom, kolik stupňů má být v koupelně, kolik v kuchyni a kolik na záchodě v domově důchodců. Ponechme stranou i fakt, že vyhláška vznikla velmi narychlo a předseda Legislativní rady vlády, pirát Šalomoun, nedal nikomu, kromě členů pětikoaliční vlády a hospodářské komory, prostor k tomu, aby se k životně důležité vyhlášce vyjádřili. Ministři také v rozporu s běžnou praxí nezveřejnili, jaké kdo vznesl připomínky k nápadům typu, že v domovech důchodců na schodišti bude 10 stupňů, batolata se budou převlékat v 18 stupních a studentům na kolejích a bezdomovcům v ubytovnách bude muset stačit na přespání 16 nad nulou,“ řekla Bobošíková.

„Své poznámky k návrhu ministra Síkely za STAN, jak topit a hospodařit s teplou vodou v letošní zimě, zveřejnila hospodářská komora. Vzhledem k tomu, že se v ní kromě bankéřů pohybují také lidé z průmyslu, kteří obvykle disponují technickým vzděláním a selským rozumem, lze její připomínky brát vážně. Vybíráme některé z nich, za prvé: I když se vyhláška odvolává na nedostatek zemního plynu kvůli rusko-ukrajinské válce, zcela nelogicky omezuje používání všech fosilních paliv. Čili včetně například tuzemského uhlí. Za druhé: Síkelova vyhláška nerespektuje zákony fyziky. Chcete příklad? Podle hospodářské komory je technicky nemožné, aby byla v hotelech nebo penzionech teplota na schodišti 10 stupňů. I když se nebude na schodištích topit, bude díky teplu z pokojů teplota na chodbě jen o čtyři stupně nižší než ve zbytku budovy. Neboli na schodištích by se kvůli Síkelově pojetí termodynamiky muselo chladit. A to je také energeticky náročné. Prostě: Žádná ministerská vyhláška, ani unijní nařízení nezakážou teplu, aby se šířilo z jedné části budovy do druhé podle fyzikálních zákonů. Ty prostě stojí nejen nad ministrem Síkelou a premiérem Fialou, ale i nad Ursulou Leyenovou. Při pohledu na Síkelovu vyhlášku o vytápění v letošní zimě si nutně musíme říct, že bolševik se svým poručíme větru, dešti, byl naprostý amatér,“ zmínila Bobošíková.

„Prostě, když se rozjede ministr Síkela a Fialova vláda, vymažou z fyziky třeba i zákon o zachování energie. Vyhláška stanaře Síkely vyvolala u veřejnosti bouři nevole. Hned ji přispěchal hasit premiér. A ujišťoval, že nikdo nebude chodit kontrolovat občany, kolik stupňů mají v kuchyni nebo na záchodě. Zapomněl ale dodat, že české zákony, na které se Síkelova vyhláška odvolává, tuto kontrolu umožňují. Navíc umožňují také udělit sankce při nedodržování až 200 tisíc, nebo dokonce pět milionů korun. A jako premiér, který předsedá EU, nesdělil jednu naprosto zásadní věc. Víte jakou? Nařízení Rady EU, na které se Síkelova vyhláška odvolává a kterou jménem rady EU podepsal další ministr za STAN Mikuláš Bek, říká... Víte, co? Je prý opodstatněné, aby Evropská komise přísně dohlížela na to, že členské státy povinně sníží spotřebu plynu. A nařízení Rady EU platí okamžitě, a pozor, stojí nad českými zákony. Co myslíte? Neví Petr Fiala jako předseda české vlády, jak vypadají české zákony? A neví Petr Fiala jako premiér země předsedající EU, jaká nařízení se za jeho působení schvalují? Pokud to neví, je nekompetentní hlupák. Pokud to ví, a říká občanům opak, pak je cynický lhář, vyberte si,“ zmínila moderátorka.

„Skončíme tam, kde jsme začali, a sice u zasvěcených komentářů, že v ODS může dojít ke střídání stráží. I kdyby se vyměnily stokrát, na nařízení EU podepsaném ministrem Fialovy vlády to už nic nezmění. Co by mohlo časem něco změnit, je vymazání Fialovy fialové ODS z politické mapy. Nezapomínejme, že fialová vzniká, pokud do konzervativní modré přilijeme progresivistickou rudou,“ zakončila.

Psali jsme: ČEZ: Jaderný reaktor zkontrolovali novou metodou To je nářez. Tři z pěti vládních stran by teď ve volbách zcela vybouchly SANEP: V srpnu by vyhrálo hnutí ANO, preference ODS dál klesají Tuhne krev: Výpadky elektřiny, tma, hlad, rabování. Scénář pro Česko

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama