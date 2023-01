Jen jsme to špatně počítali. Nerudová se hájila nařčením

reklama

Už před Vánoci se objevily informace o podivné praxi na Mendelově univerzitě v době, kdy ji jako rektorka řídila prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. V doktorském studijním programu na Provozně ekonomické fakultě mělo studium zahraničních studentů probíhat výrazně jinak, než bylo akreditováno.

Sama Nerudová reagovala až na silvestra obsáhlým tiskovým prohlášením, kde vše označila za účelovou aféru, která má poškodit její prezidentskou kampaň a mimo jiné vysvětlovala, že ty nejlepší univerzity mají kolikrát s formálními pravidly akreditace programů také problémy.

Ve vyjádření mimo jiné zopakovala, že primárně odpovědný je děkan Provozně ekonomické fakulty. Jedná se přitom o fakultu, kde Nerudová sama působila a dříve byla děkankou.

Svá tvrzení Nerudová šla hájit do rozhovoru se dvěma redaktorkami internetové televize DVTV.

Daniela Drtinová na její námitky, že jako rektorka neměla čas hlídat každého svého podřízeného, namítla, že i jako rektorka vykonávala několik funkcí v rámci Provozně ekonomické fakulty, a sama navíc reálně v tomto studijním programu prováděla státní zkoušky.

„Já myslím, že celé směřování univerzity, a to, že jsme za mého působení získali institucionální akreditaci, že jsme se začali objevovat v mezinárodních žebříčcích a že jsme se jako první česká univerzita objevili v žebříčku HR Award, tak to svědčí o tom, že se mi tu univerzitu podařilo skutečně posunout. A když posouváte univerzitu a děláte z konzervativní instituce otevřenou instituci 21. století, tak je samozřejmě jasné, že na té cestě se mohou stávat dílčí chyby,“ reagovala Danuše Nerudová.

Zdůraznila ale, že pochybení byla dílčí, nikoliv zásadní.

Daniela Drtinová poznamenala, že pochybení byla tak „dílčí“, že o nich nyní jedná Národní akreditační úřad, zda nebyl na Mendelově univerzitě porušen vysokoškolský zákon. A opakovala dotaz, co tato kauza podle Nerudové vypovídá o rektorce.

„Znovu opakuji, že jsem řídila univerzitu, která měla osm a půl tisíce studentů. A za přijímání do studijních programů vysokoškolský zákon dává odpovědnost děkanovi fakulty,“ odmítla odpovědnost.

„Já když jsem nastoupila, tak jsem zlepšovala vnitřní procesy a získali jsme institucionální akreditaci,“ zdůraznila. Problém se vyskytl v jednom, dílčím studijním programu. „Problém jsem nezametla pod koberec, okamžitě jsem ho začala řešit a teď jsem ráda, že díky tomu může dojít k dalšímu zkvalitnění studia“. Věří, že fakulta se z chyb poučí a už se nebudou opakovat.

Další prezidentský kandidát Tomáš Zima, bývalý rektor Univerzity Karlovy, vyjádřil názor, že není možné, aby o takovém selhání rektor nevěděl. A navíc se jednalo o „domovskou“ fakultu Nerudové, kde předtím působila už od svých vlastních studií.

„Mě zase třeba překvapuje, že pan bývalý rektor na své univerzitě založil Česko-čínské centrum a jako jeho zakladatel nevěděl, že to centrum financuje čínská ambasáda,“ přešla kandidátka do protiútoku.

Každá univerzita prý zkrátka funguje trochu jinak a má trochu jiné „procesy“. „Pan bývalý rektor určitě nevidí do fungování Mendelovy univerzity,“ myslí si.

Národní akreditační úřad do svého stanoviska mimo jiné napsal, že vysoká škola nebyla schopna zpozorovat riziko, ani když značný počet studentů onoho doktorského programu končil svá studia za výrazně kratší dobu, než byla standardní doba studia. A kontrola navíc odhalila, že škola ani nemá dostatečné mechanismy proti úmyslnému porušení dobrých mravů při studiu, zejména proti plagiátorství a podvodům.

Druhá moderátorka Daniela Písařovicová tento závěr čte tak, že selhala celá univerzita, nikoliv pouze jedna fakulta, jak tvrdí Nerudová.

„Já chápu, že to může vzbuzovat takové pocity, nicméně my jsme proti tomu plagiátorství bojovali,“ nesouhlasí bývalá rektorka. Dokonce prý škola za jejího rektorování zakoupila druhý antiplagiátorský systém. „Znovu opakuji - týkalo se to čtrnácti z osmi a půl tisíce studentů. Čtrnácti studentů, kteří dostudovali o nějaký ten měsíc dříve, nikdy to nebylo o rok. A vyplynulo to z toho, že fakulta špatně spočítala standardní dobu studia, protože Národní akreditační úřad počítá studium na měsíce a fakulta je počítala na semestry,“ dodala.

Ani tvrzení předsedy Národního akreditačního úřadu Roberta Plagy, že některá pochybení mají podle něj povahu systémových selhání, Nerudovou nerozhodilo. Sám Plaga prý ve stejnému rozhovoru pro Respekt řekl, že nastavování kontrolních mechanismů je dlouhodobý proces a nelze si myslet, že se jednou nastaví a pak už budou vždy fungovat.

„Mendelova univerzita není jediná, která má zjištění v rámci kontroly Národního akreditačního úřadu. Jen jinde rektor nekandiduje na prezidenta,“ dodala.

Pak Nerudovou pobouřila otázka, zda „to hází“ na děkana. „Není pravda, že to od začátku házím na děkana. Já hovořím o tom, že já jsem činila nějaké kroky,“ nesouhlasila. Odpovědnost má děkan, ona jako rektorka odpovídala pouze za nastavení vnitřních kontrolních procesů.

Daniela Písařovicová se zajímala, zda by podobně postupovat i jako prezidentka. „Já budu postupovat jako jsem postupovala ve funkci rektorky, budu dodržovat zákon,“ ujistila kandidátka.

Danielu Drtinovou zase zajímalo, zda bude i jako prezidentka postupovat tak, že na kauzy nebude reagovat několik dní, odmítat novináře a pak vše vysvětlovat pouze tiskovým prohlášením, jako se to stalo v tomto případě. Nerudová vysvětlila prodlení tak, že už není rektorkou, takže si čísla a údaje musela na univerzitě zjišťovat a to jí zabralo několik dní. „Dala jsem dohromady čtrnáctistránkový detailní dokument včetně čísel, a to nějakou dobu trvá,“ vysvětlovala.

Následovala debata o působení Nerudové v komisi pro spravedlivé důchody. Nyní se kandidátka chlubí, že díky jí dostanou důchodkyně pět set korun navrch za každé vychované dítě. To Daniele Písařovicové přijde trochu jako chlubení cizím peřím.

„Já se cizím peřím určitě nechlubím, je to návrh, který vznikl v důchodové komisi, byla to součást našeho návrhu důchodové reformy,“ reagovala Nerudová. Ta také tvrdí, že z práce její komise čerpá ve svých návrzích řada politických stran.

„Je to úplně nejvíc, co ze všech důchodových komisí za třicet let vzešlo,“ pochválila se Nerudová. Je to prý poprvé, co nějaký návrh vypracovaný jednou vládou převzala vláda jiných stran, která ji vystřídala.

„V této zemi není impotence ekonomů napsat důchodovou reformu. V této zemi je impotence politiků tu důchodovou reformu prosadit,“ zaperlila také kandidátka.

