Jenom prezident může odpálit jaderné zbraně. Jste rádi, že to bude Biden?

„Rádi bychom slyšeli nějakého demokrata nebo zástupce, který by prohlásil, že by mu naprosto nevadilo, kdyby Biden tuto úžasnou jednostrannou pravomoc – která vyžaduje MAXIMÁLNÍ kognitivní obratnost, a to pod tím nejextrémnějším tlakem – vykonával ve věku 86 let,“ podotýká novinář k oprávnění amerického prezidenta „vypálit atomovky“.



Odkázal přitom na informace o velení a řízení amerických jaderných sil, z nichž vyplývá, že má prezident USA „výhradní pravomoc povolit použití amerických jaderných zbraní“. „Tato pravomoc vyplývá z jeho ústavní role vrchního velitele. Prezident může požádat o radu své vojenské poradce; tito poradci jsou pak povinni předat a provést rozkazy opravňující k použití jaderných zbraní,“ uvádí se u prezidentských pravomocí. Někdejší velitel amerického strategického velitelství (STRATCOM) John Hyten pak doplnil, že úkolem poradců je poskytovat rady, zatímco pravomoc nařídit odpálení nálože náleží právě prezidentovi.

Bývalý velitel sboru náčelníků štábů Generál Mark Milley pak v září 2021 v Kongresu poznamenal, že pokud prezident nařídí odpálení, sbor náčelníků štábů se zúčastní „rozhodovací konference“, aby ověřil pravost prezidentova rozkazu a zajistil, že prezident bude „plně informován“ o důsledcích odpálení. Prezident však k vydání příkazu k odpálení jaderných zbraní nepotřebuje souhlas ani svých vojenských poradců, ani Kongresu USA. Armáda ani Kongres nemohou tyto rozkazy zrušit.



Jak poznamenal bývalý velitel STRATCOM Robert Kehler, příslušníci armády jsou povinni „plnit rozkazy, pokud jsou legální a pocházejí od kompetentní autority“. Otázky týkající se zákonnosti rozkazu tak prý mají vést pravděpodobně maximálně ke konzultacím a změnám prezidentova rozkazu, ale nikoliv k odmítnutí armády prezidentův rozkaz vykonat.



Tlak na Bidena sílí

„Řada demokratických představitelů, kteří byli zklamáni prezidentovým slabým hlasem, bledým vystupováním a mezerovitými odpověďmi, uvedla, že Bidenova sázka na brzkou debatu, která měla vyvrátit neustálé otázky o jeho věku, se nejen zvrtla, ale způsobila škody, které se mohou ukázat jako nevratné. Prezident v prvních třiceti minutách debaty plně potvrdil pochybnosti o své způsobilosti,“ píše Martin.



Demokraté, kteří Bidena znají, se podle komentátora shodují v tom, že by se první dáma Jill Bidenová musela účastnit jakékoli intervence u prezidenta. „Do sjezdu Demokratické strany zbývají necelé dva měsíce, a proto by Biden musel souhlasit s odstoupením, aby strana mohla v Chicagu předhodit delegátům volbu. A ani poté, co bývalí Bidenovi asistenti ve čtvrtek vystoupili v televizi, aby zpanštěli jeho vystoupení, nic nenasvědčuje tomu, že by uvažoval o ukončení své půlstoleté kariéry v politice ponižujícím odchodem uprostřed kampaně,“ podotýká, že Biden sám zřejmě ochotu zničehonic odejít ani po svém výkonu v debatě nemá.

Jonathan Martin míní, že amerického prezidenta „čeká náročné léto – s vlastní stranou“. Strana samotná však podle jeho mínění nemá koho jiného z debaklu obviňovat. „Demokraté nemají koho obviňovat, jen sami sebe. Tři a půl roku mlčeli a teď sklízejí vichřici,“ dodává komentátor Politika.



Obavy mají i v NATO a Evropě



Vystoupení Joea Bidena v prezidentské debatě proti Donaldu Trumpovi vyvolalo dle CNN obavy také u spojenců USA, zejména v NATO a v Evropě. „Aby bylo jasno, tyto obavy se netýkají toho, zda je Biden schopen rozhodovat. Neobávají se ani toho, že bude provádět nebezpečnou politiku nebo podnikat dramatické kroky na mezinárodní úrovni – což je vždy faktor, když se mluví o osobě, která má na starosti nejsilnější ozbrojené síly, jaderný arzenál a největší ekonomiku světa,“ tvrdí kanál, že „mezi spojenci USA převládá názor, že Biden je rozumný člověk, který se obklopuje rozumnými lidmi, a ať se stane cokoli, budou i nadále přijímat racionální a rozumná rozhodnutí“.

Obavy, které mají američtí spojenci, podle CNN spočívají v tom, že „nejmocnější země na světě nedokáže zajistit to, co si nejvíce přejí: stabilitu“. „Diplomaté se obávají, že vyřazení kandidáta v tak pozdní fázi volebního cyklu by mohlo celý proces ohrozit. Mohlo by to umožnit protivníkům, jako je Čína a Rusko, aby se vrhli na americký demokratický systém, který by vypadal slabě ve srovnání s jejich autokraciemi, kde moc pevně drží silní muži,“ tvrdí stanice.



Horší to podle ní bude v případě, že Biden neodstoupí a u voleb uspěje: „Tato rizika by byla dost špatná při odstraňování kandidáta, ale představte si, že by tyto rozhovory probíhaly, jakmile by si Biden zajistil druhé funkční období. Neustálé spekulace o jeho schopnosti vládnout doma i v zahraničí by možná byly neopodstatněné na politické úrovni, ale nepochybně by vyvolávaly rozdělení, nedůvěru a paniku po celé jeho druhé funkční období.“



„Co by to mohlo materiálně znamenat? Byl by Biden schopen prosadit ve Sněmovně takové věci, jako je pomoc Ukrajině? Měl by politický kapitál k přijetí potenciálně nepopulárních opatření na Blízkém východě nebo v Indopacifiku, pokud by se tyto regiony dále destabilizovaly? A povzbudil by otazník nad mocí Bílého domu americké globální protivníky k agresivnějšímu jednání na vlastním dvorku? Účinné řešení všech těchto výzev vyžaduje stabilitu,“ varuje CNN s tím, že vystoupení Bidena „vyvolává oprávněné otázky, zda není na práci, kterou chce nadále vykonávat, jednoduše příliš starý“.