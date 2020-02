Ještě Kubera: Přišlo to z Teplic. Zprávy, jak pracoval

Poslední rozloučení ve městě, které 24 let vedl. Pod pódium na tanečním parketu do Krušnohorského divadla v Teplicích přišli vyprovodit Jaroslava Kuberu politici, ale hlavně stovky občanů, obyvatelé Teplic i lidé odjinud. „Chci se rozloučit, je to velká škoda, bude nám moc chybět,“ uvedla například jedna z obyvatelek Teplic.

Už před začátkem obřadu byly v sále desítky věnců, květiny přinášeli lidé po celý den a předávali vzkazy do kondolenčních knih. „My jsme se znali osobně, takže dost mě překvapilo, že tak rychle odešel, najednou, zničehonic, moc to nikdo nečekal,“ uvedl další z občanů. Nový primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) pak uvedl, že Kubera byl menší vzrůstem, ale největším Tepličákem, který byl.

Po poledni se u rakve zastavili i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš a někteří další členové vlády, hodinu na to přišel prezident Miloš Zeman s rudou růží a osobní vzpomínkou. „Máte to napsáno v kondolenční knize a je to jedna jediná věta, která zní: ‚Měl jsem ho rád‘,“ uvedl Zeman.



Vláda, zákonodárci a další oficiální hosté uctili památku Jaroslava Kubery odpoledne v pražském Rudolfinu. Pietní shromáždění tady začalo znělkou, která pravidelně zní Senátem. Na zesnulého předsedu horní komory zavzpomínali jeho přátelé a bývalí kolegové Přemysl Sobotka a Tomáš Töpfer. „Když si na něj vzpomenu, tak se mně vždycky vybaví jeho neodmyslitelná cigareta, ale hlavně jeho laskavý úsměv,“ řekl Töpfer. „Jeho stěžejním, hlavním poznávacím znamením byla otevřenost a nadhled, humor, nejedovatý škleb, velkorysost, nezákeřná mstivost,“ dodal Sobotka.

Shromáždění se zúčastnili i zástupci církví, diplomaté nebo rektoři vysokých škol. Bývalý prezident Václav Klaus připomněl i jeho politické názory a úspěchy. „On se nepohyboval mimo, mimo svět běžných lidí a já myslím, že ti to kvitovali a měli ho za to rádi,“ podotkl Václav Klaus. V hlavní části smutečního programu zazněly skladby Antonína Dvořáka a Pietra Mascagniho v podání Severočeské filharmonie Teplice a na závěr se ozval sám Jaroslav Kubera.

A na co myslel Hynek Hanza, když se s Kuberou v Rudolfinu loučil? „Těžká otázka, spíš těžká odpověď, asi se mi promítlo těch 25 let, co jsem s ním prožil a měl jsem tu čest ho znát,“ uvedl. A potvrdil také to, že navrhl radě města, aby se Kubera stal čestným občanem Teplic in memoriam. „Ta to schválila a bude to doporučovat zastupitelstvu města, které se bude konat 14., respektive 10. února,“ sdělil Hanza.

„Ta nejlepší rada byla jeho krédo: Žít a nechat žít. On respektoval svobodu jedince a to celý život prosazoval a tohleto je rada do života, kterou bych rád, aby si vzal k srdci každý občan, nejenom Teplic,“ podotkl pak také ve vzpomínce Hanza, který Kuberu vystřídal po 24 letech na jeho primátorské židli.

„Vždycky je to výzva, ale pokud se dáte na politickou kariéru, tak musíte být připravena nebo připraven na výzvy a já jsem ji s pokorou přijal, protože jsem věděl, že se budu učit od velkého učitele Jaroslava Kubery,“ sdělil Hanza. „Ta politika je kontinuální. My jsme byli velice podobní, takže je ve stejném stylu jako Jaroslava Kubery, byť trošku s možná jiným nádechem, ale ve stejném stylu se stejnými standardy,“ řekl k tomu, že pokračuje v jeho práci.

A jak podle Hanzy dokázal Kubera dostávat lidi na svou stranu? „Bylo to jeho osobou, bylo to jeho otevřeností a jeho lidskostí. On v lidech probouzel právě to aktivní občanství, to, že v podstatě se můžou na ty politiky obracet, on jim vycházel vstříc, on říkal, že lepší než s někým komunikovat desítky minut nebo hodiny po e-mailu nebo po messengeru nebo po esemeskách je jít za tím člověkem a vyříkat si to z očí do očí, a to ti lidé a občané vítali, proto ho měli rádi, proto vítězil,“ uzavřel.