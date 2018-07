Ještě Maláčovou ani nejmenovali a už je na ministerstvu bouře. Hrozí, že bude pokračovat v praktikách Marksové, varuje náměstěk

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí to vře. Úředníci, které si s sebou přivedla bývala ministryně za hnutí ANO Jaroslava Němcová, tvrdě útočí na její nástupkyni Janu Maláčovou. Jde prý o dámu, u které hrozí, že budou pokračovat problémy, s nimiž se Němcová pokoušela vypořádat. Maláčová má však na ministerstvu i své zastánce, takže to na MPSV pořádně jiskří.

Podle informací deníku Právo panuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR poměrně napjatá atmosféra. Bývalý náměstek exministryně Němcové (ANO) Oleg Blaško tvrdí, že Maláčová může pokračovat v praktikách, které na ministerstvu zavedla už Michaela Marksová z ČSSD. Kvůli některým Němcová podala nejedno trestní oznámení. Blaško varuje, že Maláčová jako ředitelka jednoho z odborů nebránila praxi najímání externích pracovníků, kteří kontrolovali dotace přidělované seniorským organizacím. Nařízený audit prý v zavedené práci odhalil řadu pochybení.

„Když za mnou přišli, že tam jsou nesrovnalosti a chyby, tak jsem nechala všechny postupy u všech dotačních titulů na sekci dvě prověřit interním auditem. Ty výsledky byly závažné,“ řekla deníku Němcová, která resort vedla od konce loňského roku. A protože se situaci nedařilo napravit jinak, exministryně podala trestní oznámení.

Maláčová se prý zatím nechce k situaci vyjadřovat, protože jako úřednice neměla možnost se seznámit s trestními oznámeními a jako ministryně se jim chce věnovat až po schůzce s prezidentem Zemanem. Nový náměstek na ministerstvu Robin Povšík (ČSSD) označil Blaškova slova za lež. Ještě tvrdší slova pronesla exministryně práce za ČSSD Michaela Marksová. Za časů působení ministryně za hnutí Němcové se prý ministerstvo rozložilo.

Ing. Jaroslava Němcová, MBA ANO 2011





Mgr. Michaela Marksová ČSSD





„Němcová a její lidé šikanovali zaměstnance. Ona a náměstek Blaško vyhrožovali skoro všem, od náměstků po poslední referenty, zastrašovali je. Řada z nich raději odešla na nemocenskou a čekali, jak to dopadne a zda nastoupí někdo nový. Pokud by Němcová neskončila, nejspíš by řešila hromadné výpovědi,“ prohlásila v rozhovoru pro server Info.cz. „Ten úřad je neskutečným způsobem v rozkladu. Ostatně i na Janu Maláčovou ječeli, že ji dostanou ‚do tepláků‘,“ sdělila.

