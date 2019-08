Ještě by mohl... Jiří Mádl má pro Zemana návrh. A přidal se i Farský

Prezident Miloš Zeman přijal 21. srpna na Pražském hradě členy komunistické strany. Fakt, že tak učinil právě 21. srpna, 51 let od invaze sovětských vojsk a dalších spřátelených armád do Československa, notně rozčílil režiséra a herce Jiřího Mádla. A nejen jeho. Prezident za to dostal řádně vynadáno.

V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadli do Československa sovětští vojáci podporovaní armádami dalších, tzv. spřátelených států. Údajně přijeli zpacifikovat kontrarevoluci. Ve skutečnosti zašlapali do země pokus o uvolnění poměrů v Československu. Sovětský vůdce Leonid Brežněv se mohl opřít o tzv. zvací dopis. Sepsali ho komunisté Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3519 lidí

O rok později čeští komunisté rozhodli, že demonstrace u příležitosti prvního výročí okupace potlačí vlastními silami. A tak se stalo, že českoslovenští strážci zákona nemilosrdně bili Čechoslováky protestující proti sovětské okupaci. Bohužel přitom umírali i lidé.

A o 51 let později, přesně 21. srpna, přijal prezident Miloš Zeman na Hradě předsedu KSČM Vojtěcha Filipa a jeho stranickou kolegyni Miloslavu Vostrou.

Tím notně rozzlobil herce a režiséra Jiřího Mádla, který konstatoval, že je to zhruba totéž, jako kdyby si u příležitosti výročí pádu Světového obchodního centra, tedy 11. září, hrál prezident s letadýlky, jak narážejí do budov.

„A na výročí potopení Titaniku by se mohl vyfotit s kusem ledu. Nebo už vidím, jak si 11. září vezme model letadýlka a bude s ním v live přenosu narážet do věžiček. To je totiž to, co by prezident přesně měl dělat,“ nešetřil sarkasmem Mádl. „Jak říkáme my, jeho příznivci, on je hlavně ohromně inteligentní,“ dodal na adresu prezidenta ještě.

A přidal dvě fotografie, které od sebe dělilo rovné půl století.