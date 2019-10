Ještě mě naštve a vrátím mu medaili! Kamila Moučková radí prezidentovi, co má udělat

Otázka, zda je Miloš Zeman schopen dál pokračovat ve výkonu funkce, se v mediálním prostoru objevuje co chvíli. Naposledy po odvysílání předávání vyznamenání 28. října. V interview s Martinem Veselovským Zemanův stav i jeho výroky hodnotila bývalá televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková. O Zemanovi řekla, že je vzdělaný, chytrý a sečtělý. Ale také mstivý. „Vrací rány, které mu byly uštědřený za života. A to čím dál víc,“ řekla. A dodala, že pokud by ji prezident opravdu naštval, byla by prý schopna vrátit vyznamenání, které dostala z jeho rukou.

Udělování vyznamenání Moučková, dle svých slov „samozřejmě“, sledovala. „Zaprvý je divný, že celá řada lidí, kteří tam měli být, tak tam už nebyli, protože si myslím, že už hodně lidí se zlobí na pana prezidenta, včetně mě,“ prozradila Moučková své myšlenky o udílení vyznamenání. „Já se na něj velice zlobím. Já ho znám přes padesát let. To je neobyčejně vzdělanej, chytrej, sečtělej pán. Má jednu strašnou vlastnost. On je mstivej. A vrací rány, které mu byly uštědřený za života. A to čím dál víc,“ vysvětlila své důvody. Dle svého názoru, pokud by byl prezident rozumný, tak už prezidentství vzdá. „Protože to neni dobrý,“ mínila obecně. Anketa Je dobře, že Jaromír Jágr dostal od Zemana Medaili za zásluhy I. stupně? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 4913 lidí

„Já si myslím, že on je velice nemocnej. Vypadá strašně. Včera na tom Hradě, to bylo hrozný. Dílem jsem ho litovala, dílem jsem si říkala, že by měl bejt soudnej, a nějakým způsobem...“ specifikovala Moučková, a řekla, že není politik a neví, jaké jsou v Ústavě možnosti, ale současná situace je prý téměř nepřijatelná. „Já být panem Zemanem, tak už se na to vykašlu, vodstoupím,“ mínila Moučková a uváděla své zkušenosti z věku 91 let. Zeman prý na předávání vypadal tragicky, nejhůře, jak ho Moučková kdy viděla.

Veselovský zmínil, že i ona dostala medaili Za zásluhy v roce 2013. Moučková uznala, že je jí příjemné být vyznamenaná, ale dodala, že má i řadu dalších vyznamenání. „Že bych z toho byla vodvázaná, tak to ne,“ pravila Moučková a dodala, že je to její druhé vyznamenání, jedno dostala od prezidenta Svobody, ale prý ho ve vzteku nad chováním státu k chartistům vrátila prezidentu Husákovi. Prý uvažovala o vrácení i tohoto vyznamenání, ale její dcery ji prý říkali, že vyznamenání má za svou činnost pro svou zemi a že na Hradě už teď vždy bude nějaký Zeman, a Havel už na něm nebude. „Možná v té situaci, jestli se ještě víc naštvu na pana prezidenta, tak to pošlu zpátky,“ pohrozila.

Celý rozhovor ZDE

Fotogalerie: - Předávání státních vyznamenání

Psali jsme: „Poblitý“ Jaromír Jágr: Další útok kvůli Zemanovi. Raději nečtěte Jaromíru Jágrovi došla trpělivost: Vy, exredaktore ČT, nemáte právo nikoho soudit Příliš mnoho mrtvých, zhodnotil kníže hradní ceremoniál. Gazdík vzpomínal na Havla a zásadový postoj k StB Zemanův binec? Generál, včera vyznamenaný, se ohradil proti prezidentovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.