Ještě rok podpory, pak Ukrajina vyhraje, zní zase. Přišel výsměch

„(Ruská) ekonomika upadla do recese, ale ta byla méně závažná, než se očekávalo, a rychle odezněla,“ dodal list s tím, že poté země dokázala zkrotit i nebezpečí vysokého růstu cen. A popasovat se Rusko mělo rovněž i s mnohými sankcemi, které jej sice zprvu zasáhly velmi tvrdě, ale nakonec se naučilo využívat nejrůznějších mezer a možností je obejít.



Vývoj se promítl i do stavu na bojišti, kde ruské síly v poslední době již neumožňují zopakovat vojenské úspěchy, jaké se Kyjevu podařily zejména během prvního roku války. A začínají se šířit obavy, zdali bude Ukrajina vojensky schopna opětovně získat větší území od značně opevněného nepřítele zpět.

The Washington Post ovšem uvádí, že tentokrát nejde o opakování až přílišně optimistických scénářů a vojenská výhoda Ruska má dle tohoto amerického deníku slábnout. „Ruská síla na bojišti na Ukrajině začíná slábnout a do příštího roku by se Rusko mohlo potýkat s vážným nedostatkem lidí a zbraní, a to i přesto, že prezident Donald Trump ustupuje od tlaku na Moskvu, aby válku ukončila,“ píše s odkazem na vysoké americké a evropské představitele a vojenské experty.



List k uvolnění tlaku na Rusko ze strany Trumpovy administrativy poznamenal, že pro to nemusí být úplně nejvhodnější načasování, jelikož se více než tucet úředníků, kteří většinou pod podmínkou anonymity diskutovali o současném stavu války a o citlivé politice a diplomacii, která ji obklopuje, mělo shodnout, že právě aktuálně na tom má být Moskva nejhůře od samotného počátku invaze.

Pokud se konflikt nevyřeší u jednacího stolu nebo pokud Západ „silně“ nepodpoří Ukrajinu, má se válka i dle zhodnocení Obranné zpravodajské služby Spojených států pro Kongres „pravděpodobně i nadále pomalu vyvíjet ve prospěch Ruska“.



Za poslední rok Rusko sice obsadilo pouze 0,6 % dalšího ukrajinského území, a to – dle vyjádření západních představitelů pro The Washington Post – za cenu 1500 mrtvých nebo zraněných denně, avšak to nic nemění na tom, že vojensky postupuje.



List podotkl, že Putin Trumpa bez skrupulí v otázce příměří ignoruje a – zatímco Kyjev byl ochoten složit zbraně – Moskvě se v době jejího pomalého postupu na frontě přistoupit na americkým prezidentem požadované 30denní příměří nechtělo, avšak to neznamená, že by Američanům trpělivost s opakovanou výzvou k míru nemusela dojít.

Senátoři Lindsey Graham (republikán za Jižní Karolínu) a Richard Blumenthal (demokrat za Connecticut) předložili návrh zákona, který podpořilo dalších 81 jejich kolegů a pohrozili uvalením primárních a sekundárních sankcí na Rusko, pokud se odmítne zapojit do jednání v dobré víře s Ukrajinou, které by mimo jiné znamenalo konec obcházení dosavadních omezení a zaváděly by až 500% clo na zboží dovážené ze zemí, včetně Číny, které aktuálně nakupují ruskou ropu, plyn, uran a další produkty a pomáhají tak Moskvě platící sankce obcházet.



Graham, jenž je podporovatelem Trumpa, je podle zdroje listu v tomto ohledu „v neustálém a důsledném kontaktu“ s Bílým domem a je právě takovou variantu připraven prosazovat, pokud by Moskva odmítla jednat a předložit své požadavky na příměří, jak bylo ujednáno v Istanbulu.



Co má být aktuálně odlišné od předchozích let, kdy se šířily predikce o pádu Rusku, je, že sice dle analytiků nebude mít ani do budoucna Moskva problém v živé síle, ale tenčit se mají ruské zásoby zbraňových systémů. A od Jacka Watlinga, vedoucího výzkumného pracovníka pro pozemní válku v think tanku Královský institut spojených sil v Londýně, zní, že právě proto bude ruská armáda chtít co nejdříve prorazit vyčerpanou ukrajinskou obranu a v létě se tak dá očekávat značné zintenzivnění bojů.

V dané chvíli se má rozhodnout, zdali Rusové prorazí a využijí následného rozpadu ukrajinských pozic, či naopak přijdou o množství techniky ze sovětské éry a stanou se závislí na výrobě nákladných nových zbraní. Drahá výroba zbraňových systémů by dle Watlinga zemi značně bolela a zanechala by na ruské ekonomice stopy. Stěžejní pak má být, jaký tlak bude Západ na Rusko vyvíjet a zdali se Ukrajincům podaří do Vánoc ubránit hranice své Doněcké oblasti.

Kyperský novinář a tvůrce geopolitické podcastu The Duran Alex Christoforou se proto na sociální síti X vysmývá výzvám, aby podpora Ukrajiny trvala ještě jeden rok „a Rusko se zhroutí“. „Každý rok je to stejný příběh, ale tentokrát je tu zvrat, protože prezidentem je Trump: ‚Dejte Ukrajině další rok americké podpory. Pokud odejdete, budeme vás vinit z porážky Ukrajiny. Měli jsme Rusko v pasti, potřebovali jsme jen víc peněz, zbraní, sankcí a času‘,“ poznamenal s poukazem na ukrajinský pohled.

Historik pod přezdívkou Big Serge se této myšlence vysmál ještě více. „Prosím, brácho, potřebujeme jen pár obrněných vozidel a systémů protivzdušné obrany, prosím, brácho, dejte nám rakety Taurus, jsme tak blízko ke zničení toho mostu, brácho, prosím, brácho, Rusko už skoro nemá lidi, už jen jeden rok, brácho, vyhrajeme, nevzdávej to, brácho, jsme tak blízko,“ popsal tento pohled..

