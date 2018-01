Jestli Babiš získá přes 50 procent, budeme muset zničit demokracii, nebo se ho už nezbavíme. Promlouvá bývalý premiér z ODS

Jana Stráského si mnozí pamatují jako předsedu poslední československé vlády s prezidentskými pravomocemi a ministra dopravy a zdravotnictví v prvních dvou vládách samostatné České republiky. Když dnes hodnotí uplynulých pětadvacet let, je pro něj prý vývoj Česka velkým zklamáním. „Věřil jsem, že lidé čekají, až odvalíme komunismus, a pak se budou bezvadně chovat v kapitalismu. Tak to ale zdaleka není. Teď řešíme právě ty problémy, které se otevřely tím, že jedna éra skončila a nastala druhá,“ řekl v rozhovoru pro Reflex.cz.

Jako jednu z největších chyb shledává to, že máme jednu stranu, která má ve volbách třicet procent. A k tomu bezpočet dalších stran s malými zisky. „Československo má své zkušenosti s četnými politickými stranami z první republiky a mám pocit, že děláme zase stejnou chybu,“ řekl v rozhovoru pro Reflex.cz.

V parlamentu máme devět stran. Rozdíly pěti stran jsou prý marginální a výsledkem je, že se na ničem nedohodnou. „Je to problém, který nevyřešily tyto volby, ale naopak jej udělaly. Je pravda, že se to musí asi celé pojmout nějak nově, ale nevím jak,“ uvedl.

Stráský je přesvědčen o tom, že kdybychom se teď vrhli na nové volby, divili bychom se, jak velké by bylo číslo volebního zisku toho, co má dnes zhruba třicet procent. „Naštěstí udělal jen třicet procent. Až mu dají dvaapadesát procent hlasů, musíme zničit demokracii nebo do smrti poslouchat jeho, protože tam zůstane,“ řekl Stráský a dodal, že to je vážný problém.

Do této situace Česko dostaly ODS a ČSSD, když se dohodly, že velké strany mají mít větší šance. „Teď jde o to, zda je čas nastavit jiný systém. Nejsem o tom přesvědčen,“ dodal. Poprvé po pětadvaceti letech možná nezasednou ve vládě ani ODS, ani ČSSD.

Dříve se podle slov Stráského myslelo na to, že musí být dobrý volební a stranický systém. Dnes to neplatí. „Stačí člověk, kterého nikdo nezná, ale když teď vystoupí, dají mu lidé nejvyšší počet hlasů. Nehledáme volební systém, ale nevolební,“ míní.

Že lidé mají pocit, že se teď mají špatně a potřebují spasitele, je prý důsledek toho, že nevěří nikomu, komu věřili včera, protože je přece jasné, že je špatný. „Hledají nové objevy, kterým rychle uvěří. Jde o to, na jak dlouho, tak uvidíme, jak to bude s tímto novým jménem,“ uzavřel.

autor: nab