Jestli se Petříček neprokáže, převezme to Babiš, nebo Zeman. Poche, ty se Černínskému paláci raději vyhýbej, vzkázal z ČT diplomat Svoboda

Jako bývalému šéfovi diplomacie prý Svobodovi velmi chybí ministr zahraničí, který by skutečně měl naplno na starosti pouze svůj resort. „Rozhodně už potřebujeme plnohodnotného ministra, doufám, že už to bude lepší,“ řekl v úvodu rozhovoru exministr. Patrně by mohl být Petříček jmenován už příští týden, zatím ale žádný termín pevně daný není.

Moderátora zajímal Svobodův názor, jestli nakonec ČSSD vybrala dobrého adepta na post ministra zahraničí. „Vybrala člověka, který splňuje vzdělání a jazykové znalosti, tím končím. Víc toho nevím,“ pousmál se Svoboda, který prý Petříčkovy názory nezná, a jestli bude dobrým ministrem zahraničí, nechce nyní soudit. „Jsem ale přesvědčen, že pan Petříček může jako ministr už jenom příjemně překvapit. Vlastně od něj nikdo nic ani neočekává, jeho názory na řadu klíčových otázek nikdo nezná,“ podotkl.

Aby jeho postoje Svoboda vypozoroval, četl si prý i články, které Petříček napsal. Ty se ale bohužel prý týkaly pouze otázek procedurálních nebo všeobecných. „Jako ministr má být silný v koalici, vůči Poslanecké sněmovně a také vůči partnerům v zahraničí. To jsou opravdu velké role,“ uvedl Svoboda a doddal, že nyní si musíme počkat, zda opravdu v této funkci silný bude.

V souvislosti s tím zmínil, že Evropa se nyní zmítá ve velkých problémech a nejde pouze o migraci. Je zde i otázka Brexitu, nutné jsou i projekty na obnovu válkou zničených zemí, jako je Sýrie. A hlavně i ekonomická diplomacie. „Všechny tyto úkoly jsou před panem Petříčkem a on musí dát jasně formulované politické zadání. Musí prokázat, že to v něm je, jinak uchopí úplně zahraniční politiku premiér, nebo se do toho bude snažit vstoupit prezident. Ministr zahraničí nebude pak hrát klíčovou roli,“ míní bývalý šéf diplomacie.

Na to moderátor Daniel Takáč poznamenal, že něco takového se přece už dávno stalo. „Určitě. Předseda vlády hraje a bude hrát klíčovou roli v evropských záležitostech. Záleží ale, jaký prostor mu Petříček dovolí a jakou autoritu bude sám mít v evropských strukturách a strukturách Severoatlantické aliance, kde je nezastupitelný. To si vše musí vybudovat osobnostně. Záleží to jen na něm,“ upřesnil Svoboda.

Na stůl padla otázka, jestli výběr takového ministra zahraničí, o kterém toho málo víme, není třeba cílem premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Svoboda se ale zamračil a poznamenal, že v tomto případě by to nedával do odpovědnosti premiéra ani prezidenta. „Podle koaliční smlouvy navrhuje ministra předseda příslušné strany, tedy Hamáček. Není to volba premiérova,“ zdůraznil.

Na to, že se objevují často názory o tom, že i tak ale volba nového ministra do značné míry na premiérovi a prezidentovi závisí, poznamenal, že přece Hamáček souhlasil s tím, že bude pověřený řízením Ministerstva zahraničí. „On nakonec souhlasil s tímto postupem, který navrhl prezident, a to je stále sdílená odpovědnost,“ uvedl.

Následně přišlo doporučení původnímu kandidátovi ČSSD na ministra zahraničí Miroslavu Pochemu, kterého Zeman odmítl jmenovat, kam by se měl ubírat dál. Podle Svobody by na ministerstvu neměl Poche figurovat už ani jako poradce. „Doporučil bych mu, aby z ministerstva odjel. Po celé té etudě, co se tam vše odehrálo. Byl nominován na ministra, pak se ukázalo, že tam nemá co dělat. Měl by jít spíš někam do diplomatické služby, nebo zpět do Evropského parlamentu, ale Černínskému paláci by se určitě už měl vyhnout,“ řekl na závěr.

autor: nab