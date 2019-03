Jestli tohle v Bruselu projde, lidem se zásadně sníží přístup k informacím. Piráti burcovali v ulicích

V krásném slunečném sobotním odpoledni rozbalili Piráti své dočasné tábořiště v centru Liberce na Soukenném náměstí. Demonstrovali proti cenzuře a za svobodu internetu. Vybaveni byli různými transparenty. Stálo na nich například: Internet – svoboda na sešupu. Ne informační blokádě. Free Net – zachovejte sdílení informací, šíření poznatků, rozvoj vzdělání.

Tohle všechno je podle Pirátů v sázce. Blíže situaci vysvětlil krajský předseda Pirátů v Libereckém kraji a jejich šestka na kandidátce do europarlamentu Ondřej Kolek. „Sešli jsme se tu, abychom vyjádřili podporu svobodnému internetu. Připomenu to těm, kteří si to už nepamatují. Internet byl pro nás starší prostředím, kde si lidé svobodně vyměňovali názory a informace. Je to prostředí, které můžeme rozvíjet, kultivovat a které nás může efektivně spojovat. Ke svobodě na internetu samozřejmě patří naše zodpovědnost a je na nás, jak se tam budeme chovat a jakou podobu internetu dáme,“ upozornil.

Sníží se dostupnost informací na internetu

„Do toho nám ale hází vidle takzvaná směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu Evropské unie, která bude velmi brzy schvalována Evropským parlamentem. Týká se to především článků 11 a 13 této směrnice,“ uvedl a připomněl, co tyto dva články znamenají pro budoucnost internetu v Evropě. „Článek 11 zavazuje členské státy vybírat daň z odkazu, který například mediálním vydavatelům umožní vyžadovat poplatek za odkaz nebo náhled na článek. K čemu to povede? Že malí provozovatelé se na to vykašlou, nebo budou tvrdě platit těm větším. Větší se přizpůsobí a ti největší budou taková média ignorovat. Tím se celkově sníží dostupnost informací na internetu,“ vysvětlil.

Článek třináct je dle Pirátů ještě mnohem rizikovější. „Zavazuje provozovatele internetových portálů k aktivní kontrole souborů oproti centrální databázi autorských děl. Co to bude znamenat? Znevýhodnění těch nejmenších provozovatelů, protože dnes jen YouTube si může dovolit za stamiliony vyvíjet inteligentní filtry, které budou porovnávat přítomnost autorských děl s databázemi. Ostatní jim budou zobat z ruky a kupovat si jejich licence, nebo se opět na provozování svých stránek vykašlou a sníží se celkově dostupnost informací na internetu. O tom varovala česká wikipedie, takže to rozhodně není něco, co si Piráti vymysleli,“ sdělil Ondřej Kolek.

Ztráta svobody obvykle přichází velmi tiše a pozvolna

Anketa Cítíte se víc jako Čech, či jako Evropan? Víc jako Čech 97% Víc jako Evropan 3% hlasovalo: 20553 lidí „V europarlamentu nám dnes říkají, že nám internet zlidověl, a že je potřeba ho zregulovat. Myslím si, že zneužitelnost internetu nemůže vést k zavádění nějakých sociálně inženýrských opatření. I případný nárůst kriminality neřešíme přeci zákazem vycházení. Ztráta svobody totiž přichází obvykle velmi tiše a pozvolna, salámovou metodou. Přitom svobodu nelze dělit, jakmile přijdete o jeden její aspekt, už přestáváte být svobodnými,“ zdůraznil krajský předseda Pirátů. „Nebezpečné je v dnešní době stále více se rozšiřující pozměňování významu slov a pojmů. Připomenu pojem nelegální obsah. Podle legislativy je to například nacistická propaganda, ale není to sdílení odkazů na seriál Simpsonovi,“ objasnil.

„Svoboda a soukromí musí stát nad bezpečností a ochranou majetku. Jsme totiž v České republice a v Evropě, a ne v Číně a v Rusku. Svobodu musíme hájit především,“ je přesvědčen. Majetková práva jsou samozřejmě podle jeho slov velmi důležitá, ale jsou i jiná práva, mnohem důležitější. „Tuto proporcionalitu musíme vnímat i při vytváření právních předpisů. Jestliže svoboda slova má být skutečně pro všechny, tak je lidovou z principu. Úroveň názorů zveřejňovaných na internetu máme řešit vzděláváním populace, a ne paragrafy. Svoboda slova musí být všeobecně uznávána. Internet nezlidověl v roce 2019, svoboda slova zlidověla už v roce 1448 vznikem knihtisku, takže dnešní důvody jsou bezpředmětné,“ domnívá se.

Buzerace a zákony šité na míru velkého byznysu

„Připomenu v závěru zásadní věc. Odkaz na článek 17/2 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, respektive článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Tyto články hovoří o právu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky. Toto právo bude významně narušeno. Na internetu jsme měli rádi především jeho různorodost a život v prostředí bez tlaku byznysu. Zajděte na internet dnes – a co z toho svobodného prostředí zbylo? Mnoho již ne. Představte si regulovaný internet zítřka, a nepoznáte jej. Požadujeme proto spíše lepší vzdělávání společnosti a prevenci, než další buzeraci a zákony šité na míru velkého byznysu. Dejme Unii a našim europoslancům jasně najevo, že chceme internet svobodný a bez diskriminace,“ zakončil Ondřej Kolek.

Další pirátský kandidát do Evropského parlamentu s číslem devět Lukáš Lev Červinka vysvětlil, že tato akce je zaměřena i na české europoslance: „Apelujeme na ně, aby hlasovali proti.“

Podobný účel má i petice, kterou lidé podepisovali u petičního stánku. Mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou tak učinilo několik desítek přítomných. Koncem března uvidíme, jak se k věci postaví europoslanci.

autor: Oldřich Szaban