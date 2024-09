Jezdci z „divoké vody“. Doktor Pollert má pochopení, policie volá po odborné pomoci

„Před mnoha a mnoha lety, když ještě nebyl internet, vodáci zcela přirozeně sjížděli rozvodněné řeky a nikomu to nevadilo. Nikdo je totiž neviděl. Dnes? Mediální lynč,“ olympionik Pollert na platformě X.

Zostra se opřel do práce médií. „Co se změnilo? Mediální obraz reality je jiný než skutečná realita. À propos, díky internetu nás střídá jedna apokalypsa za druhou, není-liž pravda?“ pokračoval v příspěvku. Za tato tvrzení si v komentářích pod příspěvkem vysloužil nechápavé reakce. Kritiku pak odvracel například slovy, že „horolezcům se také nezakazuje lézt na hory“.

Jeho postoj vzedmul vlnu kritických reakcí.

„To teď myslíte vážně? Ti samí budou za chvíli skučet, jak potřebují pomoc… a IZS s nimi bude ztrácet čas, místo aby se věnoval potřebným,“ reagoval jeden z přispěvatelů do diskuse pod Pollertovým příspěvkem.

„Říkám to s vědomím, že jsem to zažil a stejně tak naši rodiče. To, že je to teď nemožné, je podle mého mediálním obrazem doby. Je to daň internetu. Ani neříkám, že je to špatně, ale je to změna,“ reagoval Lukáš Pollert.

„Ne nadarmo jsou ARO plné takových debilů. Jen jsem nečekal, ze to bude i z druhé strany té postele,“ rozohnil se Tomáš Pelikán.

Tomu Pollert kontroval slovy: „Naprosto se mýlíte. ARO jsou plné lidí obézních, holdujících společensky přijatelným drogám – alkohol, nikotin a cholesterol. Sportovci jsou na ARO raritou.“

Naopak před nebezpečným jednáním varoval například další olympionik Vavřinec Hradilek. „Síla té divoké vody je zřetelná na první pohled, ale co není na první pohled zřetelné, je to, co třeba v ní plave, kam řeka může stoupnout, kam dokáže dotáhnout tělo,“ popsal pro CNN Prima News bývalý vodní slalomář.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) o víkendu apeloval na lidi, aby do rozvodněných řek nevstupovali ani je nesjížděli. „Dobré ráno. I dnes nás bohužel podle všeho čekají dramatické okamžiky, věřme, že se šťastným koncem, jako v tomhle případě,“ komentoval práci pražských hasičů a policistů, kteří z Vltavy lovili muže, jenž si chtěl zaplavat ve Vltavě.

„Jen znovu apeluji a prosím: složky IZS mají plné ruce práce i bez těch, kdo riskují úplně zbytečně. Pokud hasiče, policisty nebo záchranáře zaměstnáte vlastním ‚furiantstvím‘, budou zoufale chybět jinde. Buďme rozumní a ohleduplní,“ dodal Rakušan.

Odvážlivce toužící po dobrodružství v rozvodněných řekách kritizovala na svých facebookových stránkách také Policie ČR, která o takových lidech napsala, že je lituje. „V posledních dnech se setkáváme se třemi typy lidí. Těmi, co o něco přišli. Těmi, co těm prvním nezištně či z titulu své profese pomáhají. Těmi, co skáčou do rozvodněné řeky z mostu, sjíždějí na paddleboardu Vltavu anebo trénují ve svém kajaku jízdu na ‚divoké řece‘. Těm prvním chceme vzkázat – držte se, jste silní a zvládnete to. Těm druhým tisíckrát děkujeme. No a ty třetí upřímně litujeme a přejeme jim, aby se jim dostalo odborné pomoci.“

