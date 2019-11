Ježišmarja! Zeman utřel Mináře kvůli demonstraci. Silná slova

Jako první se na řadu dostala bouřlivá jednání v Parlamentu. Premiér Andrej Babiš si postěžoval na opozici za to, že v minulém týdnu v Poslanecké sněmovně vytvářela obstrukce, které někdy trvají neuvěřitelných 27 hodin rozložených do tří čtení daňového balíčku. Označil to za „žvanírnu a šaškárnu“, s čímž prezident Miloš Zeman souhlasí. „Žvanírna je poněkud lichotivé označení toho, co tam probíhalo, když tam různí Kalouskové, Stanjurové a další čtou materiály, které s projednávaným tématem nesouvisejí. Tohle je obstrukce, což je projev bezmoci a projev slabosti,“ zhodnotila hlava státu s tím, že je to „pohrdání občany“.

Na takové problematické rozpravy v Poslanecké sněmovně by měla jednoduché řešení. „Není důvod i pro představitele těch klubů neomezit řečnickou lhůtu,“ myslí si.

Další aktualita, která hýbe veřejností, byla středeční stávka učitelů kvůli platům. I když byl Zeman vždy zastáncem zlepšování platových podmínek učitelů, přesto musí proti této stávce protestovat. Vidí prý ve stávce něco, co je velmi nebezpečné. „Vidím ve stávce rovnostářství. Když jsou odbory proti pohyblivé složce, nedávají ředitelům škol možnost, aby odměnili schopné, a naopak neschopné, kterých je plno, neodměnili. Je chyba, aby všichni dostávali stejně, snižuje se pak kvalita výuky,“ myslí si prezident.

Nato ještě připomněl, že ředitelé škol, kteří mají pravomoci manipulovat s pohyblivou složkou, se stávkou také nesouhlasili, což má výše zmíněné pádné důvody.

Moderátor Jaromír Soukup pak připomněl, že se blíží výročí 17. listopadu 1989. Podle Zemana toho výročí budou oslavovat především ti, kteří u toho vůbec nebyli. „A to nemluvím o těch, kteří byli proti. Budou si zase čechrat peříčka a budou říkat, jací byli bojovníci. Já byl aktivní účastník, a proto tam nepůjdu,“ sdělila hlava státu.

Jako jednu z nejsilnějších vzpomínek z této doby zmínil Zeman tu na Letenskou pláň. „Tenkrát to nebylo jisté a bez rizika, komunisté se mohli pokusit demonstrace potlačit, zatímco dnešní demonstrace díky sametové revoluci nikdo nepotlačuje, to je ten rozdíl,“ řekl s tím, že tehdy bylo základní heslo, které obsáhlo úplně vše, „svobodné volby“. „Máte-li demokratické volby, záleží jen na vás, jaká bude demokracie, ekonomika,“ poznamenal prezident Zeman.

Dnes jsou podle jeho slov lidé zcela jistě daleko šťastnější než tehdy. „Nejde o to, že můžete cestovat, ale nemusíte se obávat nějaké partajní byrokracie, která vás bude šikanovat a kvůli vašim názorům vám bude zakazovat, aby vaše děti studovaly,“ připomněl prezident.

Pomalu se chystají další demonstrace, některé z nich organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii. Soukup zmínil, že manifestace bude spojovat myšlenka ochrany demokracie před totalitou a oligarchy. „Ježišmarja,“ zvolal zděšeně prezident, který podotkl, že tohle hnutí chce dvě věci. A sice demisi premiéra a možná i rezignaci prezidenta. „Jak premiér, tak prezident vzešli ze svobodných voleb, a kdokoli to popírá, není demokrat!“ vzkázal členům a přiznivcům tohoto spolku.

Na chvíli se pak vrátil k udílení státních vyznamenání, které se uskutečnilo dne 28. října. Zde vzbudila pozornost účast prokremelských krymských Tatarů na recepci. Prezident nyní vysvětlil, že je však na Hrad nepozval on. „Deník N si chtěl vylepšit náklad, když tvrdil, že jsem je pozval já. Proč bych to dělal, když to byla oslava dne vzniku československé nezávislosti. S tím krymští Tataři nemají nic společného. Došlo k tomu tak, že my zveme Rusíny, kteří jsou součástí naší tehdejší historie, ale někteří z nich si jako doprovod vzali krymské Tatary,“ kritizoval prezident, jakou z toho udělal Deník N aféru.

Moderátora pak také zajímalo, co prezident říká na to, že se do něj pustil generál Petr Pavel, který dost možná bude chtít získat podporu v senátních, nebo prezidentských volbách. Řekl například, že je vidět, že je Zeman unavený a není schopen vykonávat všechny povinnosti. A že lidé, kteří jsou dnes kolem prezidenta, doslova i v přeneseném slova smyslu prezidenta vodí. „Nejsme Jižní Amerika, ve které generál stojí v čele státu,“ řekl nejdříve k případné Pavlově kandidatuře. „Je to vynikající voják, ale nerozumí politice, ekonomice atd. A když takto zaútočí na mě, o kterém ví, že nebude kandidovat, tak střílí na nesprávný terč, to by voják dělat neměl,“ pousmál se Zeman.

Svou pozornost pak ještě zaměřil na daňový balíček, který vláda předložila a Parlament schválil. Kvůli projednávání daňového balíčku opoziční poslanci avizovali, že se obrátí na Ústavní soud. „Už za mého premiérování byl takový atak a tehdy Ústavní soud prohlásil, že to stanovení pevné hlasovací doby není protiústavní, neměl by popřít svá dvacet let stará prohlášení,“ míní Zeman a řekl, že nejdříve to napadne Senát – nejzbytečnější instituci, která brzdí demokratický blok. „Sněmovna má tu dobrou vlastnost, že téměř ve stu procentech případné senátní veto přehlasuje. „Já to podepíši, je to dobrý návrh zákona,“ avizoval prezident.

Závěrem zmínil, že vyrazí na dva dny do Berlína, kde bude slavit 30. výročí pádu zdi. „Sejdu se zde se svými přáteli a budeme si povídat o tom, jak je dobře, že berlínská zeď neexistuje,“ upřesnil s tím, že návštěva nepřinese žádné kontroverze a složitá politická jednání. „Řeknu zde, že pád berlínské zdi byl impulzem pro sametovou revoluci. Komunističtí funkcionáří říkali, že dokud je co jíst, lidé nepůjdou do ulic. Země s nejvyšší životní úrovní byly pouze dvě v tom bloku – Východní Německo a my. Najednou se ukázalo, že ty buřty nejsou všechno a že důležitá je i svoboda,“ uvedl Zeman, a když už hovořil o svobodě, na závěr ještě zmínil, že jej nepotěšil návrh zákona, že by se mělo volit jeden den, protože to sníží volební účast. Tento zákon prý proto bude vetovat. Naopak by se mu líbilo, kdyby v Česku fungovala volební povinnost.



