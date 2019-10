Jéžišmarja! křičel Babiš v ČT. Moderátor „dělal Gretu“. A pak premiér sjel Pospíšila, ČSSD a ještě někoho

První otázka na Andreje Babiše směřovala k tomu, kdy Česko opustí uhlí. „Tak to je dobrá otázka. Já bych chtěl jenom říct, že samozřejmě my klimatickou změnu bereme velice vážně. A my máme velice konkrétní plán, a to že dochází ke klimatické změně, je nezpochybnitelné a to víme,“ odpověděl zeširoka Babiš, konkrétní rok, kdy Česko opustí uhlí, však nedodal.

„Řekněte, jaká je vaše představa? Je tady několik různých cest, a to nejenom, co se týče času. Je tady ambicióznější cesta německá, dokonce i slovenská je ambicióznější v některých ohledech než ta česká, kde tedy, kdy by tedy Česko mělo podle vašeho názoru uhlí opustit?“ zeptal se následně Babiše Řezníček konkrétně.



„Ale já to neumím říct, protože my samozřejmě jsme průmyslová země a každá země i na světě i v Evropě má jinou historii, jinou pozici. Na Slovensku není tolik elektráren založených na spalování hnědého uhlí, takže my jsme na tom úplně jinak. A my máme jasnou představu, my chceme samozřejmě se soustředit na jádro, my chceme jasně říct a řekli jsme Bruselu, že my chceme si sami rozhodnout o energetickém mixu a že je to hlavně jádro, proto chceme stavět ten blok v Dukovanech, už jsme měli dávno postavit blok v Temelíně,“ pověděl Babiš. Řezníček poukázal na českou koncepci, podle níž by se v Česku mělo uhlí těžit ještě v roce 2040. „Není namístě mít nějaké ambicióznější cíle?“ ptal se moderátor dál.

„My k tomu přistupujeme seriózně. A na tom klimatickém summitu v New Yorku, tam bylo strašně moc různých projevů, a to nejsou seriózní projevy. Kdo tam co řekl? Rusko neřeklo nic, Čína nic. Pan Trump se tam přišel podívat na 15 minut, ano. A my jsme tam vystoupili, protože Česká republika je z hlediska udržitelnosti rozvoje a těch cílů, těch 17 cílů, jsme sedmí nejlepší na světě,“ poznamenal Babiš, jenž hájil to, proč nevystoupil na summitu o klimatu.

„Ale jéžišmarja, já jsem tam mohl vystoupit a říct: My budeme CO2 neutrální 2040, a proč bych to dělal, když to není pravda? Proč nikdo neřekne, protože to nebyl ten skutečný klimatický summit, ten bude v Chile v prosinci a je dobré a ta mladá aktivistka Greta má pravdu, že planeta nedělá dost s klimatickou změnou, ale ne všichni. My děláme,“ hájil se dál. O projevu mladičké šestnáctileté aktivistky Grety Thurnbergové pak řekl, že se jí nepovedl.

Souhlasil však s jejím tvrzením, že svět dělá pro klimatickou změnu málo. „S tím já souhlasím a já chápu mladou generaci. Ale my jako Česká republika máme konkrétní výsledky. Jako jedni z mála dodržujeme závazky z klimatického summitu z Paříže, protože my seriózně říkáme, že už roku 2030 budeme na, snížíme na 40 až 43 procent vůči emisím 1990 a v roce 50 budeme na 80 procentech,“ uvedl. „Vy víte, pane premiére, sám velmi dobře, že ta čísla z roku 1990 nejsou úplně srovnatelná, protože Česko mělo těžký průmysl, vyrábělo primárně energii z uhlí...“ oponoval Řezníček.

„Nechte mě domluvit. Já říkám, že ty ostatní to nemají takhle, a proto by bylo spravedlivé, kdyby mladí aktivisti skutečně protestovali hlavně v těch zemích, kde se nic nedělá, a my děláme strašně moc, protože já jsem i na tom summitu udržitelného rozvoje dodatečně a dobrovolně ohlásil další závazky, že vysadíme do roku 2025 10 milionů stromů. Že vysadíme miliardy sazenic, že máme vlastně národní bohatství. My víme přesně co máme dělat. Chceme jádro,“ podotkl.

Klienti H-Systemu

Další zpráva se týkala toho, že Ústavní soud odmítl stížnost části bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu proti rozhodnutí o vystěhování z domu v Horoměřicích. Členové družstva Svatopluk si domy dostavěli sami, i když k tomu neměli souhlas konkursního soudu. „Tak to je lidská tragédie, je to vlastně největší selhání české justice od období samostatného státu. Ústavní soud postupuje podle práva, ale lidsky je to nepřijatelné,“ poznamenal k tomu Babiš.

„Tady za 30 let svobody a demokracie přišli lidi o miliardy v bankách, kampeličkách, vytunelovaných podnicích a tak dále, ve zbankrotovaných podnicích. No a toto je samozřejmě speciální případ, kdy skutečně je mi jich strašně moc líto, těch lidí,“ dodal Babiš, že nyní probere například s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) možnost půjčky.

„Je potřeba hlavně, aby ti lidi se nemuseli stěhovat, aby nějakým způsobem našli prostředky si zkrátka ty domy jako koupit, no otázka, jestli vůbec z lidského hlediska se někdo najde, že tam přijde a bude jim dělat konkurenci. Takže v momentě, když budou i jediní kupující vůči konkursnímu správci, a nebude tam nějaký spekulant a nebude to zneužívat, tak samozřejmě můžeme uvažovat v tomhle kontextu,“ zmínil předsedva vlády. Stát podle něj v této věci selhal.

Výsledky hospodaření

Dalším tématem byly výsledky hospodaření za letošního tři čtvrtě roku. Státu rostou příjmy i výdaje, loni byl rozpočet po devíti měsících skoro 17 miliard v plusu. Letos je naopak v minusu bezmála 21 miliard. DPH vynesla do konce září přes 198 miliard, zhruba o 9 víc než před rokem, jak vidíte na tabulce za mnou. Inkaso spotřebních daní z alkoholu, pohonných hmot nebo tabáku je ale meziročně nižší, a to skoro o půl miliardy. Rostou naopak odvody z příjmů, loni do konce v září zaplatily fyzické i právnické osoby dohromady 195 miliard, letos 217. Stát ale, jak už zaznělo, taky pořád víc utrácí. Za platy už letos vydal přes 93 miliard, meziročně plus skoro 7 miliard. Největší položku pravidelně tvoří důchody, letos stát penzistům poslal už téměř 352 miliard, o 28 víc než před rokem.

„Ten rozpočet je složitý, a jednoduchý. Víte, ten největší otazník jsou peníze z Evropské unie. Víte, že my máme od dubna 2018 zadržených v Evropské unii 19 miliard, takže kdybysme je měli doma, tak jsme de facto na nule. Takže to je ten nepořádek...“ začal Babiš. „Takže stát hospodaří hůře, než hospodařil v minulých letech?“ zeptal se Řezníček.



„Ten nepořádek je na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nepořádek. Samozřejmě nebudu tady mluvit o 38 miliardách, které jsme definitivně ztratili kvůli korupci a tak dále...“ odvětil Babiš a chválil dál rozpočet i efektivní hospodaření.

„Pan Havlíček slíbil na přelomu října a listopadu, přijde 20 miliard, ty jdou. Ano a samozřejmě, víte, my zálohujeme ty evropské peníze, takže dáváme uchazečům o dotace zálohově peníze, a peníze z Evropy dostáváme pozdě. Ten rozdíl je někdy jeden a půl až dva roky, a víte, kolik tam máme peněz? 60 miliard. Kdybysme to nedělali, tak máme plus 50,“ vyprávěl dále Babiš. „Ano, tady se nemůžeme shodnout, v tomhle...“ sdělil Řezníček. „Protože já ty čísla umím, a vy je neumíte,“ odpálkoval jej Babiš. „Já bych to očekával od premiéra, že je bude znát,“ nedal se Řezníček.

Nejnovější spor vládní koalice se pak týká plánů ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zavedení bankovní daně. Premiér Andrej Babiš ji odmítá. Místopředsedkyně ČSSD v neděli v České televizi řekla, že by její strana měla předložit do Sněmovny návrh samostatně i v případě, že se s hnutím ANO nedohodne. Předseda vlády by to „ale považoval za porušení koaliční smlouvy“.

„Pane premiére, vy považujete tyto úvahy o bankovní dani ze strany ČSSD nebo lépe řečeno, ministryně Maláčové, tedy za porušení koaliční smlouvy. Mluvil jste dokonce o zpochybnění existence vlády. Může kvůli tomuhle vláda padnout?“ zeptal se Řezníček Babiše.

„Tak paní ministryně pojala ten resort jako marketingovou agenturu, ona místo, aby řídila ten resort, aby už konečně něco udělala se zneužíváním sociálních dávek na bydlení a sociálních dávek, které jsou zneužívané lidmi načerno, aby konečně udělala něco tady s tím systémem, tak stále vypouští takovéhle věci,“ sdělil Babiš. „Bylo by dobré, aby si ČSSD konečně přečetla programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu. Bankovní daň ta není. Paní Maláčová říká: navýšíme firmám daně, živnostníkům. No, co se stane, když navyšíte daně firmám, protože ona to nezná, ona nikdy nebyla ve firmě a nechápe, ona chápe jenom výdaje. Zdroje jsou, Špidla její poradce,“ dodal s tím, že doufá, že k ničemu takovému jako vypovězení koaliční smlouvy či konec vlády nedojde.

„Chcete spolupracovat s ČSSD momentálně?" zeptal se dále Řezníček Babiše. „Ale my máme koaliční smlouvu a je potřeba ji dodržovat,“ odvětil Babiš.

„Pane premiére, vy víte, že investiční fond není žádná dobročinná organizace. Banky samy přiznávají, že tam peníze dávají proto, aby je investovaly. Lze tohle dávat jaksi na stejnou stranu jako tu bankovní daň?“ zeptal se dále Řezníček Babiše. „Řekněte mi, prosím vás, jiný způsob, jak máme vlastně tyhle zahraniční investory donutit, aby tady nechali víc peněz,“ podotkl Babiš. „Ale já nejsem premiér,“ oponoval dále Řezníček.

Čapí hnízdo

„Pojďme dál, k dalšímu sváru v koalici. Novela zákona o státním zastupitelství, kterou kritizují některé strany, kritizuje ji také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a další lidé. ČSSD dokonce hrozí, že ji nepodpoří. Jste ochoten, nebo vaše hnutí jako takové ochotno, přistoupit na některé požadavky toho, co chce ČSSD?“ zeptal se Řezníček. Babiš se však v tomto případě odmítl k celé věci vyjadřovat. „Vy víte, že se k tomu nebudu vyjadřovat, protože samozřejmě máme tady vlastně nejdůležitější věc za 30 let svobody a demokracie, a to je co? Čapí hnízdo,“ rozčílil se Babiš.

„O té novele mluvili všichni, i pan Pospíšil, ministr spravedlnosti za ODS, toho času nevím, kde je, v TOP 09, europoslanec a na magistrátu, nevím, kde všude je. A protestoval na Staromáku a říkal: je to potřeba. No tak jsme vyhověli, paní Benešová vyhověla. Rekonstrukce státu a Milion chvilek, všichni to chtěli, tak to mají na stole. Všichni předchůdci nesplnili, 10 let se o tom mluví, tak je to konečně na stole,“ vyprávěl Babiš. „Mně to nevyčítejte,“ dodal.



„Ale já vám to nevyčítám, já se na to ptám. Pokud by, pane premiére, ministryně spravedlnosti navrhla odvolání nejvyššího státního zástupce...“ podotkl moderátor. „Proč by to navrhovala?“ zeptal se Babiš. „Já se ptám čistě hypoteticky... o tom musí rozhodnout vláda, tak hlasoval byste pro, nebo ne?“ zeptal se dále Řezníček.



„Jéžišmarja, takovéhle otázky nebudu komentovat. Prosím vás, ještě jednou. Kdybysme chtěli odvolat státního zástupce, tak jsme to mohli udělat za 205 dní vlády hnutí ANO bez důvěry, bez problémů, takže to je absolutně nesmyslná otázka,“ rozčílil se Babiš.

„Pane premiére, jak vyvrátíte podezření některých lidí, které se objevilo, že středočeský krajský úřad, v jehož čele stojí člověk z vašeho hnutí, jednal podjatě nebo nejednal podjatě, když zastavil řízení o vašem údajném střetu zájmů?“ zeptal se dále Řezníček Babiše. „Ten pán, který mluvil, víte, tak chtěl být u nás ministr vnitra za hnutí ANO v roce 2013. No, já je nazývám, říkali právníci, mám říkat údajně zkorumpovaná neziskovka. Ten pán lže. Víte, kdybych já dneska šel na valnou hromadu Agrofertu, tak mě vyhodí u dveří, takže on lže. My tady máme lex Babiš, to byl zákon o střetu zájmů mezi Prahou a ...“ zaútočil nejprve Babiš na ředitele Transparency International Davida Ondráčku.

„Odešel jsem z firmy v lednu 2014. Nemám, nemůžu jít ani na valnou hromadu, neovládám to, takže ten pán lže,“ dodal. „Prosím vás, já nechci se s vámi tady bavit o svěřenských fondech, protože já jsem postupoval podle zákona lex Babiš, to znamená, že tu firmu neovládám, tudíž nemůžu mít střet zájmů,“ poukázal dále Babiš v samotném závěru pořadu.

