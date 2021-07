Jinak by se tam nedostali! Okamura rozbil hračky Pekarové Adamové. A prozradil tajemství několika pražských novinářek

Moderátorka Pavlína Wolfová si před kameru pozvala Tomia Okamuru. Rozhovor s předsedou SPD se však rozhodla vzít za trochu jiný konec, než bývá zvykem. Zeptala se ho mimo jiné, zda se nehodlá ženit. A Okamura se rozpovídal. O svém synovi, o novinářkách, které pozval na oběd. Poté udeřil na TOP 09. Jeho jasným cílem je stát se po volbách součástí vlády a prosazovat program SPD. Sám by ale nemusel být členem vlády. Stačilo by mu, kdyby mu kabinet prosazoval jeho program.

CNN Prima News se rozhodla pořídit sérii rozhovorů s volebními lídr. Na řadu přišel i šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. A hned na úvod poodkryl něco málo ze svého soukromí.

„Vaše svatba se chystá? Nechystá? Jak jsem zjistila, tak je to téma, které zajímá i vaše politické oponenty. Jak to ten Okamura vlastně má? Kdy se ožení? Bude to s velkou slávou?“ ptala se moderátorka

„Opravdu?“ divil se Okamura.

Zdůraznil, že už má svoje splněno, má syna, na kterého je pyšný a s nímž je v kontaktu téměř každý den. Syn prý má stabilní vztah s přítelkyní a Okamuru to těší.

„Co se týče nějakého vlastního ženění, tak do toho se až tak nehrnu,“ řekl Okamura. Jedním dechem však dodal, že se ještě může objevit „ta pravá“, kterou si vezme. Pokud si s ní bude rozumět, pokud budou mít podobné zájmy i názory, Okamura se možná přece jen ožení.

„Já vás občas mívám ve studiu a je to těžké vám odolat,“ prozradila Wolfová.

„Když mi nějaká žena nebo dívka říká, že se mnou nesouhlasí, mně to přijde nesmírně sexy,“ smál se Okamura. Proto se prý rád pouští i do hovoru s novinářkami, byť jen s některými. S těmi, které mají svou práci rády a dělají ji poctivě. Z Okamurova pohledu. Pak je tu ale část médií, která se podle předsedy SPD chová neférově. Do této skupiny řadí Seznam Zprávy, Deník N, Lidovky a tak podobně. „Tam ten aktivismus je vidět,“ zlobil se.

Prozradil však také, že se s několika novinářkami sešel na oběd a příjemně si spolu popovídali.

„Párkrát jsme si spolu šli sednout, třeba i na jídlo, a byl to příjemně strávený čas. Ale nechávám si to pro sebe, je to naše tajemství. Je jich vícero a jsou i z těch médií, u kterých byste řekla, že nejsou zaměřena na SPD,“ zaznělo z úst Tomia Okamury.

Poté přece jen došlo na politiku.

Okamura prozradil, že bude celé léto jezdit za voliči. Dělá to prý každé léto a letos tomu nebude jinak. Domnívá se, že je prakticky jediným českým politikem, který takto pravidelně tráví letní měsíce.

„Já mám většinu reakcí pozitivních. Ten poměr je třeba sto ku jedné,“ řekl Okamura s tím, že se v mysli cítí stále mladý, asi tak na 25 let, a rád se s lidmi baví. A s touto zkušeností se prý rozhodně podzimních voleb do Sněmovny nebojí. Chce lidem v programu nabízet bezpečí a bude záležet na nich, který program si vyberou.

Osobně se necítí být na politice životně závislý a nebojí se o „korýtko“, jako někteří jeho kolegové ze Sněmovny. Na rozdíl od některých sněmovních politiků se prý také snaží shánět jasné podklady na různá témata. Takto prý pracuje celá SPD a kdyby měla vstoupit do vlády, strana prý bude jednoznačně připravena.

„Já se snažím dělat věci s rozmyslet a nemyslet přitom jen na sebe. ... Já se snažím počítat do deseti, promyslet si to a pak teprve něco říct,“ řekl Okamura.

Má prý také spoustu energie. Nechal se vyšetřit a lékaři u něj prý zjistili, že má nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá.

„Ale druhá věc je, že hlava se míjí s tělem. U normálního člověka tělo upozorní hlavu, že by si mělo odpočinout. U mě to tak není a až pak najednou přijde ‚bum‘, začne se vám motat hlava a to je ten stav, kdy už bych si měl odpočinout. Ale normální člověk už by si šel odpočinout x dnů před tím. ... Ale já mám pořád dost energie a chuti do práce. Tu práci mám na prvním místě. V tom je ta japonská krev. Já jsem stroj na práci,“ řekl Okamura.

Rozhodně není ochoten vstupovat s někým do předvolební koalice. SPD je podle něj dost silná na to, aby ve volbách uspěla sama. Tím se podle Okamury SPD liší od TOP 09. TOP 09 má v průzkumech 3 procenta a jinak by se do Sněmovny nedostala,“ rýpl si do koalice Spolu, koalice ODS, lidovců a TOP 09, Okamura.

Poslední průzkumy TOP 09 přisuzují přibližně 6 procent. Na 3 procentech se v poslední době pohybovala sociální demokracie.

To, že se pevně drží svých názorů, se ukázalo také při hlasováních o nouzovém stavu. SPD byla vždy proti nouzovému stavu a chovala se podle toho, nelavírovala, na rozdíl od Pirátů, STAN či koalice Spolu.

Po volbách si myslí na účast ve vládě, ve které by hodlal prosazovat program SPD.

„Já za sebe říkám, že ani nemusím být členem vlády, pokud by mi ta vláda podepsala, že prosadí náš program. Pro mě nejsou důležitá ta korýtka, pro mě je důležité pomoct lidem,“ zdůraznil.

Volby jsou za 3 měsíce a za ty se toho podle Okamury může ještě hodně změnit. „Já už jsem si zvykl, že politika je hodně vrtkavá,“ pravil.

Nakonec prozradil, co by si přál ze všeho nejvíc.

„Já bych si asi ze všeho nejvíc přál, aby se všichni měli rádi, abysme se všichni měli dobře. Ale já nechci působit jako nějaká misska tady,“ řekl Okamura. Má prý na mysli např. seniory nebo matky samoživitelky, které si podle něj zaslouží žít důstojným životem. Lidé by neměli být sobečtí a měli by se snažit spolu vycházet.

