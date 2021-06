Jindřich Rajchl (Trikolóra): My nepoklekneme!

reklama

„Často se říká, že život je nejvyšší hodnotou. Odkaz těchto výjimečných vlastenců nám však připomíná, že tomu tak není. Že i tuto cenu je na místě zaplatit, pokud jsou ohroženy hodnoty již výše zmíněné - svoboda a svébytnost.

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3145 lidí

Pokud někomu stále ještě nedochází, že celá doba covidová není o nemoci a zachraňování lidských životů, ale pouze a jen o souboji svobodomyslných lidí bojujících o zachování světa tak, jak jsme jej znali před rokem 2020, s totalitními tendencemi, snažícími se zvýšit moc státu na úkor individuálních práv těch, kteří se odmítají podrobit oficiální ideologii, pak si nevidí ani na špičku nosu.

Protentokrát bych se však chtěl věnovat oné druhé hodnotě, pro kterou byli členové operace Anthropoid ochotni obětovat své životy - a tou je svébytnost.

Každý si může pod tímto pojmem představit něco jiného. Pro mě osobně znamená svébytnost to, že máme své vlastní území, svou státní vlajku, svou státní hymnu, svou historii a kulturu, svou vlastní měnu a své vlastní zákony a normy, které si schvalujeme u nás v České republice. Pokud přijdeme o kteroukoliv z těchto hodnot, tak už nejsme plně svébytní.

Za sebe proto říkám, že by bylo plivnutím do tváře našich předků, kteří v uplynulých desetiletích a staletích bojovali o českou svébytnost, pokud bychom nyní dobrovolně souhlasili s tím, aby se naše vlast rozmělnila v amorfním celku globalisty vysněného „evropského národa". Bylo by pošlapáním jejich pomníků, pokud bychom se dobrovolně vzdali naší vlastní měny a vstoupili do dluhové unie, která se maskuje adjektivem „měnová". A fackou do jejich tváře by byla rezignace na to, aby životy českých občanů byly řízeny předpisy vytvářenými nikým nevolenými úředníky odněkud z Bruselu, a nikoliv námi zvolenými zákonodárci v Praze. Byť si o nich můžeme myslet cokoliv.

Psali jsme: Soud potvrdil, že neexistuje důkaz, že roušky omezují šíření viru, udeřil advokát Rajchl. A vytáhl i něco na Vojtěcha

Ano, jsem hrdý vlastenec. Přestože tento výraz už dnes pro mě nepochopitelně nabírá pejorativní nádech asociující xenofobii a nesnášenlivost vůči jiným národům (obojí je však naprostý nesmysl), já se k tomuto označení budu vždy až do své smrti hrdě hlásit.

Anketa Bojíte se negativních dopadů očkování proti covidu-19 na vaše zdraví? Ano 72% Ne 25% Jak u kterých vakcín 3% hlasovalo: 6876 lidí

My máme dnes to štěstí, že za uhájení české svébytnosti nemusíme umírat. Stačí nám postavit se proti mainstreamové kampani prosazující všemožné moderní ismy do našich životů. I to ale může být pod tlakem okolí často vnímáno jako poměrně odvážný postoj.

Jak totiž kdysi řekl George Orwell - mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.

My se ale pravdy nebojíme a budeme ji hájit za každou cenu.

Budeme rádi za každého z Vás, kdo se k nám odváží v této zvláštní době přidat, navázat na odkaz našich předků a uchovat si hodnoty, za které je opravdu třeba bojovat každý den - svobodu a českou svébytnost.

Důvěra každého z Vás nás zavazuje, abychom tyto principy hájili s veškerou vervou v každý jeden den.

Pojďte do toho s námi - my totiž nepoklekneme!!"

Psali jsme: Zeman přeje Klausovi: Vyvoláváš zlost neschopných. Patříš mezi poslední mohykány svobody V Rakousku začali uznávat test na protilátky, u nás máme nejspíš smůlu. Rázně odmítají Smejkal i Prymula Palba naslepo. Dopisovalo se to až na vládě, i ministři jen zírali. Takto se prý rodila vládní pandemická opatření Legenda pražské ČSSD: Poche a Petříček. Sekta. Před sjezdem se chlubil, jakou má většinu. A teď se diví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.