Jiří Čunek o Milionu chvilek a Křečkovi. S humorem

reklama

První otázka Luboše Xavera Veselého směřovala právě k ombudsmanovi. „Máte radost, že máme nového ombudsmana?“ zeptal se Veselý Čunka. „A věříte, že ano? Já samozřejmě s panem Křečkem jsem neměl nikdy žádný problém, naopak bych řekl, že jsme byli celkem v dobrém kolegiálním vztahu. Dokonce určitě některé jeho pohledy na to, že ta nezisková sféra, která by chtěla už zachraňovat úplně každého, tak jako od křečků chce zachraňovat až já nevím koho, ale Křečka zároveň nechce... Tak to samozřejmě v mnohém si rozumíme. Takže mně pan Křeček nevadí, mně vadí tedy strašně křeček, ale na dálnici D49, kde ho stále nějací zelení nosí a vyhledávají, dávají to tam, aby dokázali, že se ta dálnice prostě ve Zlínském kraji stavět nemá. Takže Křeček v Brně mi nevadí,“ dodal Čunek.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„On je Milion chvilek, pak je miliarda, pak je trilion a pak bych mohl pokračovat. To je úplně jedno, prostě...“ vyjádřil se dále hejtman k demonstracím proti veřejnému ochránci práv. „Pan Křeček byl zvolen a s tím nikdo nic nenadělá. Kdo chce tedy právní stát a demokratický. Takže takto tady je a musí si Milion chvilek počkat na volby, ale obávám se, že svojí činností posilují pana Babiše,“ míní Čunek. Křeček mu však opravdu na místě ombudsmana nevadí.

Anketa Je Michaela Šojdrová dobrá politička? Je 1% Není 99% hlasovalo: 2286 lidí

„On byl zástupce a svět nespadl. A já jsem naopak přesvědčen, že některé kroky paní ombudsmanky Šabatové byly víc protispolečenské, například upozornění na to, že nějací nebozí stěžovatelé musí zaplatit 10 tisíc korun na to, aby si stěžovali na ÚOHS. A takže Ústavní soud to zrušil, a my to máme tady tak, že veřejná správa, teď se to týká Zlínského kraje, vyhlásí soutěž na deset let dopravy, veřejné dopravy ve Zlínském kraji, stojí to skoro 11 miliard korun, měli jsme začít jezdit do 15. prosince 2019, no a pak se firma BusLine, kterou vůbec neznám, je ze severních Čech, a ani se nepřihlásí do výběrového řízení, tak se odvolá, zdrží nás rok... Nás to stojí miliony korun ztrát. Ale hlavně, že si může každý stěžovat,“ dodal Čunek. Podle něj jde o chyby společnosti. „Pro mě daleko větší, než o kterých vím, že by udělal Křeček. Takže já tak posuzuji ty věci, podle skutku ty lidi posuzuji,“ dodal.

Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

Čunek se následně vyjádřil i k novému předsedovi lidovců Marianu Jurečkovi. „Myslím si, že z té možné volby, která tam byla, určitě není špatný předseda, ale prostě v tuto chvíli se ještě nestalo nic, co by mohli lidé nějak víc zaznamenat,“ uvedl Čunek, který by byl samozřejmě rád, aby nyní lidovcům stoupaly v průzkumech preference. Aktuálně se pohybují kolem pěti procent.

Psali jsme: Nenecháme se vydírat! bouchlo Řecko do stolu. A toto se ozvalo. Od „sluníčkářů“. Ano, i od našich Ostrava: Přípravné práce na projektu bytového domu v centru města Sparta a Slavia bude! Vláda nezakázala hromadné akce Praha 5: Výlet s tajenkou Kolem skrytých zahrad a vodopádů k Hladové zdi až na Petřínskou rozhlednu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.