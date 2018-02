Jiří Čunek pohovořil v rádiu o své zkušenosti se státními zástupci. Co předvádějí kolem Čapího hnízda ho proto vůbec nepřekvapuje

Hned na úvod Čunek konstatoval, že by lidovce rád viděl ve vládě s Andrejem Babišem. To, že je podezřelý v kauze Čapí hnízdo a že spolupracoval s StB, voliči věděli už před volbami a Andrej Babiš přesto volby jasně vyhrál. KDU-ČSL jako celek by to měla vzít na vědomí a měla by se chovat státotvorně.

Myslí si to i navzdory tomu, že je podle svých vlastních slov jasně protikomunisticky vyhraněný. Už v mládí se totiž poučil, že bylo velmi snadné dostat se do hledáčku StB. Čunek znal lidi, kteří podepsali spolupráci s komunistickou Státní bezpečností, aby dostali možnost vycestovat do zahraničí a tak podobně. „Pro mě je důležitá jediná otázka. Skutečně někoho poškozoval? ... A já zatím nic takového nevidím,“ podotkl.

Opatrný je i k žádosti vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Takové obvinění může prakticky na kohokoli sepsat jediný člověk. Na jediném člověku tedy v podstatě záleží, jestli budeme mít vládu. Oponenti Andreje Babiše na jeho trestní stíhání neustále poukazují.

„Mohli bychom jmenovat desítky případů, kdy bylo lidem sděleno obvinění, ale později se ukázalo, že to bylo z ekonomických důvodů,“ podotkl Čunek. Je prý konečně načase s tím začít něco dělat. „My tady máme státní zástupce, kteří jsou absolutně nezávislí, ale nemají žádnou odpovědnost,“ prohlásil host v rádiu. Měli bychom si prý konečně přiznat, že tu máme problém, a musíme ho začít řešit. Všichni budou řvát a říkat, především média, že to dělá právě kvůli sobě. A já si myslím, že to je důvod jeho obvinění, aby nemohl nic udělat,“ řekl Čunek.

Čunek věří, že dříve či později budeme mít vládu s důvěrou. Bude to prý záležet na tom, jak se projeví prezident Miloš Zeman.

Když pan prezident řekne, že po tom třetím pokusu vyhlásí předčasné volby, tak uvidíte, jak všichni ti hrdinní politici, kteří dnes říkají, jak věří tomu obvinění, tak uvidíte, jak vyběhnou ze Sněmovny, aby tam zůstalo jen to kvorum, aby předčasné volby nebyly. Já jsem přesvědčen, že poslanci si vlastní rybník nevypustí,“ zdůraznil.

Pár slov přidal i na adresu Tomia Okamury. Čunkovi se nelíbí, jak se Tomio Okamura vyjadřoval o táboře v Letech u Písku, kde za války umřely stovky lidí. Rozhodně nešlo o nějaký dovolenkový tábor, a všichni by to měli vědět. Tomia Okamuru by však kvůli jeho výrokům neodvolával z vedení Sněmovny. Vysvětlení tady nabídl podobné jako o chvíli dřív u Andreje Babiše. Lidé velmi dobře věděli, jak se Tomio Okamura vyjadřuje o Romech. On tak činil ještě dlouho před tím, než se stal místopředsedou Sněmovny. A lidé ho přesto do Parlamerntu zvolili. Proto teď není namístě ho odvolávat.

Nakonec prozradil, že v budoucnu může uvažovat o další kandidatuře na post předsedy KDU-ČSL, ale v tuto chvíli není nic takového na stole.

autor: mp