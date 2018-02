Jiří Čunek u Witowské: Nikdo z politiků nepochybuje, že žádost o vydání Babiše byl politický čin. Chtěli ovlivnit volby

Zákon o střetu zájmů vyvolal rozruch u komunálních funkcionářů. Starostům a hejtmanům se nelíbí například to, že seznam jejich majetku si může kdokoliv prohlédnout na internetu.

V souvislosti s novým zákonem o střetu zájmů se dostávají do popředí témata nedostatku zástupců na kandidátky v komunálních volbách. „Vadí jim, že by se naráz měli odhalit,“ vysvětluje postoj komunálních politiků Jiří Čunek. Podle něj je situace o to vážnější, protože šikovných zástupců v malých obcích není moc. Podle jeho slov jde o malé obce s malými rozpočty, kde na sebe všichni vidí.

V rámci schvalování zákona pak odkazuje k velké vlně Rekonstrukce státu, která různými návrhy reagovala na tajemné veřejné zakázky ve velkých městech. „My jsme byli přesvědčení, že po těch malých se takovéto detaily vyžadovat nebudou,“ řekl Čunek. Podle něj je to pro malé obce přísné a obtěžující.

Sám pak vyjadřuje nesouhlas s ministrem spravedlnosti, který uvedl, že je nejprve zapotřebí dopady vyhodnotit. „Robert Pelikán v tomto nemá pravdu,“ řekl a dodal, že není co vyhodnocovat. Podmínky jsou přísné.

Na řadu přišlo i téma účasti Andreje Babiše ve vládě. „Nikdo z nás politiků nepochybuje o tom, že žádost o vydání Andreje Babiše tři měsíce před volbami byl politicky čin,“ pronesl Čunek. Domnívá se, že je to zcela jasné. Podle jeho slov měla policie buď počkat tři měsíce, zda bude znovu Andrej Babiš zvolen, pokud ne, tak ho obvinit. V případě, že by došlo k jeho znovuzvolení, tak teprve poté zažádat o vydání. V tomto případě by jednání nebylo politicky motivované. Nevstoupilo by do volební politické hry. „Žádost o vydání byla čistě politickým činem, který měl ovlivnit volby,“ znovu zopakoval. Podle něj Babiš kandidoval jako výrazný představitel hnutí ANO. Sám se domnívá, že kdyby v hnutí nefiguroval Andrej Babiš, strana by se také nemusela dostat do Poslanecké sněmovny. „Všichni vědí, že Andrej Babiš, to je ANO,“ řekl.

autor: sla