Jiří Drahoši, toto vám neprojde! Před volbami začíná být dusno

Server Seznam Zprávy přinesl informaci, že Martin Dvořák si ponechal peníze, které mu nepatřily. Obvinili ho z toho členové Klubu vodních sportů. Dvořák si prý půjčoval klubové peníze a část z nich nevrátil. Na bývalého českého reprezentanta v triatlonu bylo kvůli tomu podáno trestní oznámení. Podle všeho je podložené výpisy z účtu.

Dvořák mimo Klub vodních sportů Praha působil ještě v jedné organizaci známé pod označením KVS Praha. Jsou to dvě různé organizace. Na první z nich členové přispívají asi 3 tisíce měsíčně, aby udrželi loděnici v chodu a dobře vybavenou. Ročně klub získá asi 700 tisíc. Část příspěvku však neskončila na účtech klubu, ale u společnosti KVS Praha.

„Podle výpisů z účtu Martin Dvořák v roli předsedy druhého spolku vybral 9. července 2014 celkem 650 tisíc korun. Vrátil je poslední den roku – tedy po pěti měsících a 22 dnech. V dubnu roku 2014 to bylo 145 tisíc, které zpět na účet převedl po půl roce. Následovalo dalších 155 tisíc, opět vrácených po šesti měsících. A v roce 2016 vybral 100 tisíc, které vrátil po necelých dvou týdnech. Nakonec: 27. února 2017 vybral půl milionu. A podle trestního oznámení směřovaného na trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku ho dodnes nevrátil,“ napsal server.

Dvořák však odmítá, že by se dopustil čehokoli špatného. Má za to, že jde o špinavý útok proti jeho osobě, který má oslabit jeho případné šance na vítězství v senátních volbách. Dvořák tvrdí, že za tímto špinavým útokem stojí profesor Jiří Drahoš. I když si prý zpočátku nedokázal představit, že by se profesor k něčemu takovému snížil.

„Přátelé, zdá se, že předvolební bitva právě vrcholí. Informace, že Jiří Drahoš na mě chystá podpásovku, se mi sice donesla, ale musím říct, že jsem až do dnešního večera nevěřil tomu, že by byl schopen něco podobného udělat. Nedopustil jsem se ničeho špatného, pouze se ukázalo, že ohrožuji ‚nárok‘ pana Drahoše na senátorské křeslo. Držte mi, prosím, palce, protože jen tak se panu Drahošovi vzdát nehodlám!“ napsal k tomu Dvořák.

Obvinění označuje Dvořák za absurdní. Klub vodních sportů prý vede 16 let a prý by nikdy nepřipustil, aby byl klub jakkoli poškozován, Podle Dvořáka se ukáže, že je vše v pořádku, ale to už bude po volbách a Dvořákovo dobré jméno bude poškozeno. „Proto mi, prosím, držte palce, protože jen tak se panu Drahošovi opravdu vzdát nehodlám!“ zdůraznil.

Profesor Drahoš se na sociální síti Facebook okamžitě ohradil. S kauzou Martina Dvořáka prý nemá vůbec nic společného. Martin Dvořák lže. Žádám ho, aby mě nezatahoval do svých osobních problémů. Nařčení, že bych měl cokoli společného s článkem o něm na Seznamu Zprávy, je nehorázné a směšné. Celá věc je o to smutnější, že zjevná lež zaznívá z úst sportovce, který dlouhá léta pracuje s dětmi, a měl by jim proto jít příkladem,“ napsal.

