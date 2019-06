Jiří Mádl srovnal Andreje Babiše s… No to premiér bude nadávat

„Regiony teď drží karty v ruce. Když poroste účast ve městech mimo Prahu, poroste i šance na to, že se něco změní. My nemáme a ani teď nemůžeme mít žadný koncept. Nemáme zatím tu moc. Babiš v zatím ještě demokratických volbách vyhrál. Stihl si obsadit spoustu důležitých úřadů a institucí, protože kdyby to neudělal, šel by sedět, všichni to víme. Ty scénáře toho, jak to dál bude, nejsou vůbec dobré,“ poznamenal Mádl.

„Když si na něj Evropa došlápla, obvinil ji, že může za schodek státního rozpočtu, který mají ale na starost jeho lidé, jeho ministerstvo. A veřte, že Evropa se nezalekne a bude chtít peníze zpátky a nebude rozhodně chtít dávat Agrofertu další. Až Babiš usoudí, že se mu to nevyplatí, započne kampaň na vystoupení z EU a my nebudeme mít už žádné dovolání, žadnou opravdu objektivní kontrolu zvenčí. Budeme mít jen úřady obsazené Babišem,“ dodal Mádl a poznamenal, že se situace zostřuje. „A bude hůř. A je třeba si uvědomit, jak špatně až může být. Ale představte si, že by se tohle všechno dělo a my jsme seděli doma a vůbec nedávali najevo nesouhlas. To by nám bylo hůř, v hlavě i v srdci,“ zmínil. „Jsme možná v pasti a prohráváme, ale my jsme hrdinové tohoto příběhu. Mějme to na paměti,“ dodal.

„Jsou na nás všechny nasazováni trollové, aby nám na internetu nadávali a vyhrožovali, i smrtí. Na demonstrace nám posílají provokatéry, kteří mají vyvolat násilí. Snaží se zinscenovat a pořídit takové fotky, aby to vypadalo, že jsme za účast na demonstracích placeni. Chtějí, abychom my udělali chybu. V takové zemi žijeme. Nesnižme se, prosím, k násilí, ale rozhodně zostřeme rétoriku. Už mě nebaví vtip a poetika, tohle není legrace. Někdo nám krade těžce vybojovanou úroveň téhle země a její pozici v Evropě. Využívá k tomu slabší a hloupější spoluobčany a jde mu to snadno. Buďme naštvaní a rázní. Babiš a Zeman musí pryč. A nikdo jiný to nezastaví než my. Vytrvalostí,“ míní Mádl.

„Jestli budete odcházet z této demonstrace naštvaní a frustrovaní, že jsme opravdu v pasti, bude to jistě pocit adekvátní situaci, ve které jsme. Ale vzpomeňte si na ty, kteří jsou v táboře agenta Bureše. Ti, co od něj dostali šanci přes zrychlený žebřík se dostat na dobrá místa a teď už třeba vědí, že slouží naprostému zlu. Ale nemůžou už zpátky. Musí poslouchat a doufat, že neobětuje i je. Oni jsou také v pasti, ale na rozdíl od nás jsou v pasti záporáctví, slabosti, podvodu a nízkosti. Buďme na sebe pyšní, až půjdeme domů a buďme na sebe pyšní, až se půjdeme zase sejít. Děkuju!“ uzavřel tehdy.

Po oznámení, že kapela Kryštof ukončila spolupráci s koncernem Agrofert, spadajícím do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), se na ni a jejího frontmana Richarda Krajča snesla ostrá kritika a posměch z řad mnoha diskutujících. Kapela tak nyní čelí přirovnáním ke komunistické herečce Jiřině Švorcové, exkomunistům či posměškům označující její členy za krysy. „Tak teď už jen zbývá, aby Krajčo poučoval z pódia lidi, že svoboda je krásná a zásadní a Havel byl nejlepší,“ baví se na konto zpěváka skupiny bývalý poslanec za TOP 09 František Laudát.

