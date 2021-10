Jiří Paroubek se vrací. Buď chce zachraňovat ČSSD, nebo kandidovat na Hrad

Bývalý premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek nevyloučil svůj návrat do sociální demokracie, pokud by o to stála většina členské základy strany. „Svůj návrat do sociální demokracie nevylučuji,“ řekl Paroubek a varoval, že pod vedením exministra zahraničí Tomáše Petříčka by strana mohla spadnout i ke dvěma procentům. Paroubek podle svých slov také vážně zvažuje kandidaturu na prezidenta, o které se chce rozhodnout v příštích měsících.

„Z výsledku ČSSD ve volbách jsem byl zklamán, ale už několik týdnů před volbami jsem tušil podle některých průzkumů, že ta věc je ztracená. Když jsem v těch posledních dvou týdnech viděl aktivity zejména předsedy Jana Hamáčka nebo Jany Maláčové, tak jsem věřil, že by se přes těch pět procent dostat mohli. Ale to byl takový seriál taktických chyb v těch posledních měsících, že to takhle dopadnout muselo,“ prohlásil Paroubek v rozhovoru na Rádiu Impuls.

Paroubek vidí jako chybu i fakt, že vedení sociální demokracie ignorovalo jeho rady. „Já jsem jim radil, ale oni si z toho nic nevzali a udělali to úplně obráceně nebo to ignorovali. Radil jsem například, aby takový přirozený vrchol kampaně byl čtrnáct dní před volbami v Brně, stejně jako to bylo pod mým vedením v roce 2006, kdy sociální demokracie získala 33 procent. Radil jsem, aby tam udělali programovou konferenci, protože ten program je dobrý, aby udělali volební manifest. Ale pak jsem se dozvěděl, že ta programová konference nebude, takže moje rady neměly smysl,“ štve Paroubka.

Hlavní problém je podle Paroubka dlouhodobá roztříštěnost ČSSD, která se točí kolem exministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ten prohlásil, že problémy sociální demokracie začaly už za Paroubkovy éry. „Nařčení Tomáše Petříčka, že problémy ČSSD začaly už za mého vedení, je nesmysl. Pan Petříček očividně nemá dobrou paměť, za mého vedení se strana nehádala a měla nejlepší volební výsledky ve své historii,“ řekl Paroubek a dodal, že s politickými trpaslíky se přít nemusí.

Paroubek poté nevyloučil svůj návrat do čela ČSSD, pokud by o to strana stála. „Svůj návrat do sociální demokracie nevylučuji, ale záleží na členské základně, která je ale v tuhle chvíli tak roztříštěná, že si to momentálně představit neumím. Tam jsou lidé jako Petříček, kteří sice nemají za sebou žádné úspěchy, ale tvrdí, že tu stranu vytáhnou nahoru. No já nevím, ono těch 4,6 procenta ještě není úplné dno a taky se může stát, že klesnou někam ke dvěma procentům,“ varuje Paroubek.

„Místo toho spíš uvažuji nad kandidaturou na prezidenta, pokud bude ta společenská poptávka, tak nevylučuji, že se během několika měsíců rozhodnu do toho jít,“ překvapil Paroubek, kterému vadí, že v současné Sněmovně nebude zastoupena žádná levicová strana.

Změnit by to podle něj mohla transformace hnutí ANO na levicovou stranu, kam stejně inklinuje. „Co se týká zastoupení levice v Poslanecké sněmovně, teď se v příštích letech uvidí, jestli Andrej Babiš promění hnutí ANO na středolevou stranu, což si ale úplně nedovedu představit. Že by miliardář byl v čele strany, která hájí zájmy pracujících, no všechny paradoxy jsou možné,“ věští Paroubek.

Ani Piráti podle něj nejsou dobrá levice. „To jsou zajištěné děti z dobrých rodin a bylo to vidět, když se dostali do politické konfrontace na společných kandidátkách se Starosty, tak lidé dali přednost zkušenosti před pirátskou nezkušeností,“ má Paroubek jasno o volebním neúspěchu Pirátů.

Paroubek také okomentoval současné dění kolem hlavy státu Miloše Zemana. „Já myslím, že ty reakce Senátu jsou poněkud přehnané, že teď prezident bezprostředně není ani potřeba pro výkon některých svých ústavních povinností, a prohlašovat ho za osobu, která je neschopná výkonu svého úřadu, to vnímám jako příliš. Já to jako politicky chápu, protože pánové chtějí zabránit tomu, aby náhodou prezident republiky nepověřil třeba sestavením vlády někoho jiného, než si senátoři představují, ale podle mého tohle bude tu společnost jenom více rozdělovat,“ odsuzuje snahy o aplikaci článku 66.

„Každý z nás má právo být nemocen, zažili jsme to s prezidentem Havlem, kdy to probíhalo za všeobecné tolerance všech, celého politického spektra snad s výjimkou extremistů. Ono se to přijetí článku 66 ani nemusí uskutečnit, protože hlasovat se o tom ve Sněmovně bude podle mě někdy až kolem 10. listopadu, protože tu ustavující schůzi 8. listopadu si tímto asi nebudou chtít zkompromitovat,“ řekl Paroubek s tím, že do té doby se může ten zdravotní stav dost proměnit.

Paroubek se zastavil také u Jiřího Ovčáčka, se kterým dříve spolupracoval. „Osobní zkušenosti s Jiřím Ovčáčkem mám trošku rozporné, on je velmi schopný člověk v té mediální oblasti, ale osobně jsem s ním měl nepříjemnou zkušenost a soudili jsme se spolu, k mému překvapení jsem tehdy v prvním stupni ten soud prohrál a pak už jsem nepokračoval,“ vyprávěl Paroubek o sporu, v němž Paroubek Ovčáčka nazval nechutným podrazákem a prolhaným hlupákem.

„Já mám na pana Ovčáčka vcelku vyhraněný názor, ale já se nenechám unášet svými osobními názory a myslím si, že prezidentovi republiky slouží dobře, i když si myslím, že teď ty jeho výstupy jsou úplně zbytečné a někdy je lepší mlčet,“ vzkázal Paroubek Ovčáčkovi.

Paroubkovi přijdou nesmyslná tvrzení o tom, že za prezidenta Zemana rozhodují lidé z jeho okolí již několik měsíců. „To, že za prezidenta Zemana někdo rozhodoval už několik posledních měsíců, to jsou podle mě jen taková plácnutí do vody, jen takový žvást. Já si to nemyslím, ale tak jestli to někdo poslal na policii, tak ta musí prověřit každé trestní oznámení, ale tahle celá věc rychle splaskne, až vznikne Fialova vláda,“ má jasno Paroubek.

