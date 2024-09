Jiří Pehe zděšen výsledkem voleb v Rakousku. Má proč

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 3% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 5292 lidí



Prognóza agentury APA a společnosti Foresight pro rakouskou televizi ORF naznačuje, že by rakouští svobodní mohli získat až 29,2 procenta hlasů. Druhá dle prognózy skončila Rakouská lidová strana (ÖVP) současného kancléře Karla Nehammera, jež měla získat 26,3 procenta a třetí Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s 20,6 procenta hlasů.



„FPÖ je podle projekcí dokonce nad svým rekordním výsledkem z roku 1999 s 29,2 procenta,“ uvádí ORF. Generální tajemník FPÖ Michael Schnedlitz byl dle kanálu krátce po prvních projekcích s nejlepším celostátním výsledkem v historii strany nadmíru spokojen. „Rakušané se zapsali do historie,“ řekl ORF. Na jedné straně poděkoval voličům a na straně druhé „architektovi a staviteli, hybateli změn posledních let“, předsedovi strany Herbertu Kicklovi.

Strana NEOS dle predikcí k 18:20 získala 9,1 procenta a Zelení 8,7 procenta.

Austria, national parliament election, Foresight 5:30 PM projection:



FPÖ-PfE: 29.1% (+13)

ÖVP-EPP: 26.3% (-11.1)

SPÖ-S&D: 20.6% (-0.6)

NEOS-RE: 9% (+0.9)

GRÜNE-G/EFA: 8.8% (-5.1)

KPÖ-LEFT: 2.3% (+1.6)

BIER-*: 2.1% (new)

KEINE-LEFT: 0.6% (+0.1)

LMP-*: 0.5% (new)



?… pic.twitter.com/btdtJVuHdQ — Europe Elects (@EuropeElects) September 29, 2024

Vítězství rakouských svobodných zahraniční média komentují s odkazem na údajné kontroverze strany. Dle agentury Reuters rakouští voliči v nedělních parlamentních volbách poprvé v historii volili ve prospěch „krajně pravicové“ FPÖ, což „podle volebních odhadů podtrhuje rostoucí podporu tvrdých pravicových stran v Evropě, kterou podporují obavy z míry imigrace“.



„Euroskeptická a k Rusku vstřícná Svobodná strana Rakouska měla v průzkumech veřejného mínění několik měsíců těsný náskok před vládnoucí konzervativní Rakouskou lidovou stranou kancléře Karla Nehammera v kampani, které dominovalo téma imigrace a obav o ekonomiku,“ píše též agentura.

Předběžné výsledky rakouských voleb vyvolávají značné ohlasy rovněž v Česku. „Země, které kdysi tvořily jádro Rakouska-Uherska, se vracejí k politické patologii Kakánie, kterou pozdní monarchie proslula: k nacionalismu, nadvládě zkorumpované nepolitiky nad politikou, zpátečnictví. Po HU, SK a dnes Rakousku zbývá už jen ČR,“ připsal k nim například komentátor Jiří Pehe.

Země, které kdysi tvořily jádro Rakouska-Uherska, se vracejí k politické patologii Kakánie, kterou pozdní monarchie proslula: k nacionalismu, nadvládě zkorumpované nepolitiky nad politikou, zpátečnictví. Po HU, SK a dnes Rakousku zbývá už jen ČR. — Jiří Pehe (@JiriPehe) September 29, 2024

„Rozdíl mezi Rakouskem a ČR je, že v Rakousku demokratické strany mohou Svobodné obejít a poslat je do opozice, stejně jako se to za rok stane AfD v Německu. U nás je to horší: demokraté příští rok nejenže ANO nedokážou obejít, ale Babiš bude moct vytvořit vládu s extrémisty,“ doplnil komentátor.

Rozdíl mezi Rakouskem a ČR je, že v Rakousku demokratické strany mohou Svobodné obejít a poslat je do opozice, stejně jako se to za rok stane AfD v Německu. U nás je to horší: demokraté příští rok nejenže ANO nedokážou obejít, ale Babiš bude moct vytvořit vládu s extrémisty. — Jiří Pehe (@JiriPehe) September 29, 2024

V podobném duchu se vyjádřil novinář Vojtěch Gibiš. „V Rakousku směřuje k vítězství proruská populistická krajní pravice. Pravděpodobně ale nepovládne, ostatní strany se budou chtít proti ní spojit,“ popsal, že bude snaha rakouské svobodné obejít.

V Rakousku směřuje k vítězství proruská populistická krajní pravice. Pravděpodobně ale nepovládne, ostatní strany se budou chtít proti ní spojit. https://t.co/9yZQQnWBkY — Vojtěch Gibiš (@GibisVB) September 29, 2024

