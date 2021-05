Joe Biden nevěřil: Děti mu řekly pravdu. Natvrdo před kamerou

Americký prezident Joe Biden se vydal společně s první dámou Jill Bidenovou, jež je profesně učitelkou, mezi žáky páté třídy do Virginie, aby se společně přesvědčili, nakolik byly děti spokojené s distanční výukou. Většina dětí sice Bidena potěšila odpovědí, že jim výuka na dálku vyhovovala, po vyslechnutí důvodů, proč tomu tak bylo, však zůstal lehce šokovaný. „Mohli jsme u toho spát, když jsme byli unavení“, „Když jsem neznal odpověď, tak se dalo předstírat, že se mi rozbil mikrofon“, „Byla to zábava, když se učitelka věnovala něčemu jinému, tak se při tom dalo najíst…“ vyslechl si Biden od školáků „výhody výuky na dálku“.

Páťáci po dotazu na oblibu distanční výuky až na jednoho studenta reagovali všichni pozitivně. „Bylo to super“, „Skvělé,“ vyslechl si prezident. A zajímal se tedy o bližší důvody takové oblíbenosti výuky z domova u dětí.



„Bylo to těžké se všemi těmi závadami, ale nakonec to bylo docela dobré. Rozhodně to mám radši takhle," reagovalo sice jedno z dětí, další žáci již ale chválou nešetřili. „Když jsme byli unavení, tak jsme si mohli pospat," hodnotila jedna ze žákyní přednosti distanční výuky.

Kromě spánku se dalo při školní výuce z domova dělat i plno jiných činností, například se děti mohly dosyta najíst, jak ubezpečila další malá studentka. „Někdy, když se učitelka věnovala něčemu jinému, tak se dalo jíst a byla to zábava,“ zhodnotila.



A vše následně utnul další žák se svojí taktikou pro případ, že se jej učitelka táže na něco, co se nenaučil. „Když nevíš otázku, můžeš prostě předstírat, že ti nefunguje mikrofon,“ prozradil americkému prezidentovi.



Kromě místní školy však zřejmě podobně výuka vypadala i v dalších částech Ameriky, v některých tamních státech totiž děti podobně jako v Česku nechodily do škol po většinu pandemie a byly tak odkázány na výuku u počítače z domova.

Server Fox News poznamenal, že loňská studie Úřadu pro výzkum a strategické zlepšování veřejných škol okresu Fairfax ve státě Virginia ukázal, že studenti středních a vysokých škol zaznamenávají v důsledku on-line výuky nižší studijní úspěchy. Množství studentů se dvěma nebo více známkami „neprospěl“ se v prvním čtvrtletí školního roku 2020/2021 zvýšilo o 83 % z 6 % na 11 % ve srovnání s prvním čtvrtletím školního roku 2019/2020.



Rodiče dětí též pro průzkum uvedli, že zaznamenali, že jsou jejich děti v důsledky distanční výuky na tom hůře i co se týče srovnání jejich stresu a pohody s výukou v distanční formě.



Aktuálně je škola Yorktown Elementary School, do níž Biden zavítal, otevřena alespoň na čtyři dny v týdnu, přičemž ve středu žáci do školy nechodí, jelikož je vždy prováděna dezinfekce prostor.

